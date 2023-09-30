https://uz.sputniknews.ru/20230930/rossiya-ukraina-unichtojeniye-voorujeniye-nato-39483749.html

Что Россия сделала на Украине для США — СМИ

Что Россия сделала на Украине для США — СМИ

InfoBRICS: Пентагон впал в панику из-за уничтожения вооружения НАТО на Украине. 30.09.2023, Sputnik Узбекистан

2023-09-30T16:31+0500

2023-09-30T16:31+0500

2023-09-30T16:31+0500

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Американские власти испугались уничтожения дорогостоящего вооружения Североатлантического альянса на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного аналитика Драго Босника.По словам эксперта, зарубежные правительства и их СМИ пытались продвигать идею превосходства западного оружия над российским, однако оно не только не смогло помочь украинским боевикам достичь успехов во время их контрнаступления, но и сами солдаты ВСУ предпочитают использовать свои старые советские аналоги.Напомним, что украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.В числе 18 тыс. уничтоженных единиц техники ВСУ — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков, которые должны были быть главной ударной силой ВСУ, ликвидировано 543. Как отметил российский президент, они теперь "прекрасно горят". В связи с этим, США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны заявил, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для украинской армии.

https://uz.sputniknews.ru/20230929/tanki-m1a1-abrams-na-ukraine-39423775.html

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