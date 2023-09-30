https://uz.sputniknews.ru/20230930/tashkent-vzryv-doma-uscherb-rasxody-gosudarstvo-39472512.html

Ущерб домам, пострадавшим от взрыва в Ташкенте покрывает государство — причина

Ущерб домам, пострадавшим от взрыва в Ташкенте покрывает государство — причина

Кабмин Узбекистана: после завершения расследования и судебного разбирательства все средства, использованные из резерва на ремонт, будут взысканы с виновников через суд.

2023-09-30T10:56+0500

2023-09-30T10:56+0500

2023-09-30T10:56+0500

мощный взрыв на складе в ташкенте

узбекистан

ташкент

взрыв

сергелийский район

общество

дом

ремонт

ущерб

премьер-министр

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Для установления виновников ущерба, причиненного пожаром, произошедшем в результате взрыва на складе в Сергелийском районе Ташкента и проведения следственных действий требуется много времени, сообщил секретарь премьер-министра Узбекистана Бекзод Хидоятов.Он отметил, что социальных сетях возникают споры из-за того, что ущерб, нанесенный домам жителей в результате ЧП в Сергелийском районе, возмещается за счет государства.Ведь согласно гражданскому и уголовному законодательству вред, причиненный другим лицам незаконными действиями частного предпринимателя, должно возмещать не государство, а предприниматель, совершивший данное деяние.В настоящее время МВД Узбекистана по факту взрыва в Сергелийском районе столицы возбуждено уголовное дело и ведется предварительное расследование.В свою очередь, Шавкат Мирзиёев поставил перед правительством четкую задачу — как можно скорее восстановить жилье пострадавших, и лично следит за ее выполнениемВ нем также указано, что "после завершения расследования и судебного разбирательства каждая копейка, использованная из резерва на ремонт, будет взыскана с виновников через суд".

https://uz.sputniknews.ru/20230928/tashkent-vzryv-sklad-39418000.html

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