https://uz.sputniknews.ru/20230930/tashkent-vzryv-doma-uscherb-rasxody-gosudarstvo-39472512.html
Ущерб домам, пострадавшим от взрыва в Ташкенте покрывает государство — причина
Ущерб домам, пострадавшим от взрыва в Ташкенте покрывает государство — причина
Кабмин Узбекистана: после завершения расследования и судебного разбирательства все средства, использованные из резерва на ремонт, будут взысканы с виновников через суд.
2023-09-30T10:56+0500
2023-09-30T10:56+0500
2023-09-30T10:56+0500
мощный взрыв на складе в ташкенте
узбекистан
ташкент
взрыв
сергелийский район
общество
дом
ремонт
ущерб
премьер-министр
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Для установления виновников ущерба, причиненного пожаром, произошедшем в результате взрыва на складе в Сергелийском районе Ташкента и проведения следственных действий требуется много времени, сообщил секретарь премьер-министра Узбекистана Бекзод Хидоятов.Он отметил, что социальных сетях возникают споры из-за того, что ущерб, нанесенный домам жителей в результате ЧП в Сергелийском районе, возмещается за счет государства.Ведь согласно гражданскому и уголовному законодательству вред, причиненный другим лицам незаконными действиями частного предпринимателя, должно возмещать не государство, а предприниматель, совершивший данное деяние.В настоящее время МВД Узбекистана по факту взрыва в Сергелийском районе столицы возбуждено уголовное дело и ведется предварительное расследование.В свою очередь, Шавкат Мирзиёев поставил перед правительством четкую задачу — как можно скорее восстановить жилье пострадавших, и лично следит за ее выполнениемВ нем также указано, что "после завершения расследования и судебного разбирательства каждая копейка, использованная из резерва на ремонт, будет взыскана с виновников через суд".
https://uz.sputniknews.ru/20230928/tashkent-vzryv-sklad-39418000.html
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узбекистан ташкент взрыв сергелийский район общество дом ремонт ущерб премьер-министр
узбекистан ташкент взрыв сергелийский район общество дом ремонт ущерб премьер-министр
Ущерб домам, пострадавшим от взрыва в Ташкенте покрывает государство — причина
Кабмин Узбекистана: после завершения расследования и судебного разбирательства все средства, использованные из резерва на ремонт, будут взысканы с виновников через суд.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
Для установления виновников ущерба, причиненного пожаром, произошедшем в результате взрыва на складе в Сергелийском районе Ташкента и проведения следственных действий требуется много времени, сообщил
секретарь премьер-министра Узбекистана Бекзод Хидоятов.
Он отметил, что социальных сетях возникают споры из-за того, что ущерб, нанесенный домам жителей в результате ЧП в Сергелийском районе, возмещается за счет государства.
Ведь согласно гражданскому и уголовному законодательству вред, причиненный другим лицам незаконными действиями частного предпринимателя, должно возмещать не государство, а предприниматель, совершивший данное деяние.
В настоящее время МВД Узбекистана по факту взрыва в Сергелийском районе столицы возбуждено уголовное дело и ведется предварительное расследование.
В свою очередь, Шавкат Мирзиёев поставил перед правительством четкую задачу — как можно скорее восстановить жилье пострадавших, и лично следит за ее выполнением
"Статья 23 нашей Конституции гласит, что государство гарантирует защиту и покровительство своим гражданам. Поэтому до завершения следствия и судебного разбирательства необходимые для ремонта средства были взяты из резервного фонда", — говорится в сообщении.
В нем также указано, что "после завершения расследования и судебного разбирательства каждая копейка, использованная из резерва на ремонт, будет взыскана с виновников через суд".