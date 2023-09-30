https://uz.sputniknews.ru/20230930/uzbekistan-airways-reys-domodedovo-vnukovo-39476277.html

Uzbekistan Airways начнет выполнять рейсы в два московских аэропорта

Uzbekistan Airways начнет выполнять рейсы в два московских аэропорта

С 1 октября 2023 года Национальная авиакомпания Узбекистана будет выполнять рейсы в Домодедово и Внуково.

2023-09-30T13:18+0500

2023-09-30T13:18+0500

2023-09-30T13:18+0500

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Uzbekistan Airways с 1 октября 2023 года будет выполнять рейсы в Домодедово и Внуково, сообщает пресс-служба Национального авиаперевозчика.В сообщении указано, что это делается для удобства пассажиров, следующих в Москву и обратно, возможности выбора аэропорта для комфортного путешествия.Рейсы HY601/602 и HY603/604 продолжат выполнять из Ташкента в Международный аэропорт Домодедово (DME).Рейсы HY613/614, HY611/612, HY9613/9614, а также HY9813/9814 следующие из Ташкента в Москву и обратно, а также все рейсы из Ферганы, Намангана, Самарканда, Бухары, Навои, Карши, Термеза, Ургенча и Нукуса в Москву и обратно, будут выполнять в Международный аэропорт Внуково (VKO).

https://uz.sputniknews.ru/20230919/uzbekistan-airways-reys-tashkent-ankara-39076956.html

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