https://uz.sputniknews.ru/20231001/elizaveta-boyarskaya-master-klass-v-tashkente-39496406.html
Елизавета Боярская провела мастер-класс в Ташкенте
Елизавета Боярская провела мастер-класс в Ташкенте
Российская актриса встретилась со студентами и молодыми кинематографистами на летней площадке ташкентского филиала ВГИКа.
2023-10-01T15:35+0500
2023-10-01T15:35+0500
2023-10-01T15:37+0500
узбекистан
ташкент
ташкентский международный кинофестиваль
россия
актриса
мастер-класс
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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Елизавета Боярская провела мастер-класс в Ташкенте. Российская актриса встретилась со студентами и молодыми кинематографистами на летней площадке ташкентского филиала ВГИКа.Боярская поделилась секретами работы с голосом и речью, вручила студенческие билеты студентам ташкентского филиала ВГИКа, а также рассказала о своих впечатлениях от Ташкента.Напомним, известные российские деятели кино приехали в Узбекистан для участия в Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути". Накануне мастер-класс в Ташкенте провел известный российский кинорежиссер Алексей Учитель.
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узбекистан культура международный ташкентский кинофестиваль жемчужина шелкового пути елизавета боярская российская актриса мастер-класс филиал вгик
узбекистан культура международный ташкентский кинофестиваль жемчужина шелкового пути елизавета боярская российская актриса мастер-класс филиал вгик
Елизавета Боярская провела мастер-класс в Ташкенте
15:35 01.10.2023 (обновлено: 15:37 01.10.2023)
Эксклюзив
Российская актриса встретилась со студентами и молодыми кинематографистами на летней площадке ташкентского филиала ВГИКа.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Елизавета Боярская провела мастер-класс в Ташкенте. Российская актриса встретилась со студентами и молодыми кинематографистами на летней площадке ташкентского филиала ВГИКа.
Боярская поделилась секретами работы с голосом и речью, вручила студенческие билеты студентам ташкентского филиала ВГИКа, а также рассказала о своих впечатлениях от Ташкента.
"Это счастье, что мы здесь побывали. Очень важное событие в моей жизни, чтобы не терять связь со своими корнями, со своей семьей и в том числе Ташкентом. В котором огромная ветвь нашей семьи со стороны мамы прожили счастливую жизнь", - отметила она.
Напомним, известные российские деятели кино приехали в Узбекистан для участия в Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути". Накануне мастер-класс в Ташкенте провел известный российский кинорежиссер Алексей Учитель
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