Елизавета Боярская провела мастер-класс в Ташкенте

"Это счастье, что мы здесь побывали. Очень важное событие в моей жизни, чтобы не терять связь со своими корнями, со своей семьей и в том числе Ташкентом. В котором огромная ветвь нашей семьи со стороны мамы прожили счастливую жизнь", - отметила она.