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Женщина из Ферганы делает тандыры: нелегкий путь в мужской профессии
Женщина из Ферганы делает тандыры: нелегкий путь в мужской профессии
Ремеслу Олмахон научил свекр, когда она была еще молодой снохой. С тех пор она вместе с мужем продолжает семейное дело. Легко ли женщине в мужской профессии, Олмахон рассказала корреспонденту Sputnik.
2023-10-01T20:57+0500
2023-10-01T20:57+0500
видео
узбекистан
ферганская область
общество
женщина
профессия
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Олмахон Гозиева из Ферганской области делает тандыры. Это редкое занятие для женщин в Узбекистане. Ремеслу ее научил свекр, после смерти которого она стала работать вместе с мужем.За три дня они делают 4 тандыра, которые продают по 50 – 100 тыс. сумов. А нуждающимся Олмахон отдает печи бесплатно.Сегодня женщина гордится своим ремеслом, из-за которого пролила много слез в молодости. Ведь это дело кормит большую семью Гозиевых.
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видео узбекистан общество ферганская область женщина делает тандыры олмахон гозиева мужская профессия история
видео узбекистан общество ферганская область женщина делает тандыры олмахон гозиева мужская профессия история

Женщина из Ферганы делает тандыры: нелегкий путь в мужской профессии

20:57 01.10.2023
© Sputnik/Элина Бекназарова
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Ремеслу Олмахон научил свекр, когда она была еще молодой снохой. С тех пор она вместе с мужем продолжает семейное дело. Легко ли женщине в мужской профессии, Олмахон рассказала корреспонденту Sputnik.
Олмахон Гозиева из Ферганской области делает тандыры. Это редкое занятие для женщин в Узбекистане. Ремеслу ее научил свекр, после смерти которого она стала работать вместе с мужем.
За три дня они делают 4 тандыра, которые продают по 50 – 100 тыс. сумов. А нуждающимся Олмахон отдает печи бесплатно.
Сегодня женщина гордится своим ремеслом, из-за которого пролила много слез в молодости. Ведь это дело кормит большую семью Гозиевых.
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