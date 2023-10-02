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"Плакала и не хотела делать" — как женщина мастерит лучшие тандыры

"Плакала и не хотела делать" — как женщина мастерит лучшие тандыры

Ремеслу Олмахон научил свекр, когда она была еще молодой снохой. С тех пор она вместе с мужем продолжает семейное дело. Легко ли женщине в мужской профессии, Олмахон рассказала корреспонденту Sputnik.

2023-10-02T21:25+0500

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узбекистан

ферганская область

общество

женщина

профессия

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Олмахон Гозиева из Ферганской области делает тандыры. Это редкое занятие для женщин в Узбекистане. Ремеслу ее научил свекр, после смерти которого она стала работать вместе с мужем.За три дня они делают 4 тандыра, которые продают по 50 – 100 тыс. сумов. А нуждающимся Олмахон отдает печи бесплатно.Сегодня женщина гордится своим ремеслом, из-за которого пролила много слез в молодости. Ведь это дело кормит большую семью Гозиевых.

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