https://uz.sputniknews.ru/20231001/uchitelya-zarplata-tcentralnaya-aziya-39490854.html

Сколько зарабатывают учителя в странах Центральной Азии — инфографика

Сколько зарабатывают учителя в странах Центральной Азии — инфографика

За последние годы зарплата учителей в Узбекистане выросла в среднем в 2,5 раза. Об этом в конце августа говорили на совещании с участием президента.

2023-10-01T11:07+0500

2023-10-01T11:07+0500

2023-10-01T11:07+0500

инфографика

узбекистан

кыргызстан

таджикистан

туркменистан

казахстан

учителя

заработная плата

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Согласно открытым данным, меньше всего учителя зарабатывают в Таджикистане. Затем следует Кыргызстан. Наиболее высокий уровень зарплат среди школьных учителей - в Узбекистане.По данным Агентства статистики (январь-июнь 2023 г.) среднемесячная зарплата в сфере общего образования составила 3 млн сумов. При этом, наиболее высокую зарплату педагоги получают в сфере высшего образования (7,1 млн сумов), а самую низкую — в детских садах (1,6 млн сумов).Между тем школьные учителя в Узбекистане могут увеличить свой доход. Для этого независимо от базового оклада ввели надбавку учителям, имеющим национальные и международные сертификаты по иностранному языку, информационным технологиям, математике, химии и биологии. В таком случае педагог может рассчитывать на прибавку к зарплате в размере 50% его тарифной сетки.Кроме того, повышенную зарплату получают учителя, приехавшие работать в отдаленные районы.В результате сегодня 23 тысячи педагогов получают зарплату от 6 млн до 10 млн сумов, а более тысячи учителей — свыше 10 млн сумов.Кроме того, педагоги в Узбекистане могут получать надбавки из Фонда министра дошкольного и школьного образования. В случае успешного прохождения тестирования, учителям к зарплате добавляют ежемесячно 5 млн сумов.Сколько в среднем зарабатывают учителя в странах Центральной Азии - смотрите в инфографике Sputnik.

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