https://uz.sputniknews.ru/20231001/vegetarianstvo-plusy-minusy-vrach-39498448.html

Есть или не есть: плюсы и минусы вегетарианства

Есть или не есть: плюсы и минусы вегетарианства

Ежегодно 1 октября отмечается Всемирный день вегетарианства. О пользе и вреде отказа от мяса рассказал врач.

2023-10-01T22:02+0500

2023-10-01T22:02+0500

2023-10-01T22:02+0500

это интересно

здоровье

врач

вегетарианство

мнение эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/0c/18696395_0:55:1050:646_1920x0_80_0_0_cd08ba18bd26bebff171f9691852b805.jpg

Отказаться от мяса можно летом, когда организм получает достаточное количество витамина D с солнцем, но полностью исключать животный белок из рациона не рекомендуется. Такой совет дала в материале РИА Новости заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.Перед тем, как перейти на вегетарианство, нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, подчеркнула врач. Особенно важно это для беременных и кормящих грудью женщин, недостаток витаминов у которых может отразиться на здоровье ребенка.Животный белок является источником незаменимых аминокислот, напоминает врач. Они необходимы как строительный материал для органов, для работы иммунной системы, синтеза гормонов. Помимо этого, в продуктах животного происхождения есть витамины и микроэлементы, которых нет или мало в растительной пище. Однако стоит помнить, что при неправильной обработке через животные продукты могут передаваться различные инфекции и глистные инвазии.

https://uz.sputniknews.ru/20231001/ovoschi-soki-polza-mneniye-ekspert-39483224.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

здоровье вегетарианство плюсы минусы преимущества недостатки кому можно нельзя чем опасно