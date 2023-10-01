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Есть или не есть: плюсы и минусы вегетарианства
Есть или не есть: плюсы и минусы вегетарианства
Ежегодно 1 октября отмечается Всемирный день вегетарианства. О пользе и вреде отказа от мяса рассказал врач.
2023-10-01T22:02+0500
2023-10-01T22:02+0500
это интересно
здоровье
врач
вегетарианство
мнение эксперта
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Отказаться от мяса можно летом, когда организм получает достаточное количество витамина D с солнцем, но полностью исключать животный белок из рациона не рекомендуется. Такой совет дала в материале РИА Новости заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.Перед тем, как перейти на вегетарианство, нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, подчеркнула врач. Особенно важно это для беременных и кормящих грудью женщин, недостаток витаминов у которых может отразиться на здоровье ребенка.Животный белок является источником незаменимых аминокислот, напоминает врач. Они необходимы как строительный материал для органов, для работы иммунной системы, синтеза гормонов. Помимо этого, в продуктах животного происхождения есть витамины и микроэлементы, которых нет или мало в растительной пище. Однако стоит помнить, что при неправильной обработке через животные продукты могут передаваться различные инфекции и глистные инвазии.
https://uz.sputniknews.ru/20231001/ovoschi-soki-polza-mneniye-ekspert-39483224.html
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здоровье вегетарианство плюсы минусы преимущества недостатки кому можно нельзя чем опасно
здоровье вегетарианство плюсы минусы преимущества недостатки кому можно нельзя чем опасно

Есть или не есть: плюсы и минусы вегетарианства

22:02 01.10.2023
© СС0 / Unsplash / José Ignacio PompéМясо
Мясо - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2023
© СС0 / Unsplash / José Ignacio Pompé
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Ежегодно 1 октября отмечается Всемирный день вегетарианства. О пользе и вреде отказа от мяса рассказал врач.
Отказаться от мяса можно летом, когда организм получает достаточное количество витамина D с солнцем, но полностью исключать животный белок из рациона не рекомендуется. Такой совет дала в материале РИА Новости заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.
"В наших широтах солнца мало, и витамин D поступает в организм с продуктами животного происхождения. В принципе, именно от мяса, особенно в летний период отказаться можно, но полностью исключать животный белок не стоит", – сказала Чиркова.
Перед тем, как перейти на вегетарианство, нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, подчеркнула врач. Особенно важно это для беременных и кормящих грудью женщин, недостаток витаминов у которых может отразиться на здоровье ребенка.
"В любом случае перед переходом к вегетарианству необходимо посоветоваться с врачом, потому что это не каждому может подойти. Особенно это касается беременных и кормящих грудью женщин. В этот период женщина отвечает не только за себя, но и за ребенка. Недостаток витаминов и микроэлементов может отрицательно сказаться на развитии плода и младенца. Если у человека какая-то патология, которая не позволяет употреблять животный белок или требует его снижение в рационе, врач даст эти рекомендации", – сказала врач.
Животный белок является источником незаменимых аминокислот, напоминает врач. Они необходимы как строительный материал для органов, для работы иммунной системы, синтеза гормонов. Помимо этого, в продуктах животного происхождения есть витамины и микроэлементы, которых нет или мало в растительной пище. Однако стоит помнить, что при неправильной обработке через животные продукты могут передаваться различные инфекции и глистные инвазии.
"Если вы все-таки выбрали этот путь (вегетарианства – ред.), ищите общество единомышленников. В компании людей, предпочитающих обычный рацион питания, могут возникать жаркие дискуссии на тему пользы и вреда того или другого подхода. На самом деле каждый случай сугубо индивидуален, подходите к этому осознанно и рационально", – добавила Чиркова.
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