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https://uz.sputniknews.ru/20231002/doxa-katar-nedelya-kultura-turizm-uzbekistan-39529555.html
В столице Катара пройдет Неделя культуры и туризма Узбекистана
В столице Катара пройдет Неделя культуры и туризма Узбекистана
Сегодня в Дохе прошли переговоры между Шавкатом Мирзиёевым и Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани
2023-10-02T17:33+0500
2023-10-02T18:19+0500
узбекистан
политика
катар
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
переговоры
встреча
государственный визит
доха
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В столице Катара Дохе проведут Неделю культуры и туризма Узбекистана, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Соответствующая договоренность достигнута на переговорах между Шавкатом Мирзиёевым и Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани с участием официальных делегаций двух стран. Встреча на высшем уровне прошла сегодня в комплексе "Амири Диван" в Дохе.Шавкат Мирзиёев поблагодарил Эмира Катара за приглашение и теплое гостеприимство, оказываемое делегации Узбекистана.В ходе переговоров на высшем уровне также рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и активизации культурно-гуманитарных обменов.С удовлетворением отмечена активизация контактов на разных уровнях. Растут объемы взаимной торговли, налажено авиасообщение между столицами двух стран. Начата реализация совместных проектов с крупными катарскими компаниями.Накануне визита в Дохе открылось посольство Узбекистана, деятельность которого должна дать мощный импульс активному продвижению плодотворного партнерства.Дана высокая оценка успешно реализуемой в Катаре государственной программе "Видение 2030", созвучной с целями и задачами Стратегии развития Нового Узбекистана.Подтверждена готовность к кратному увеличению показателей торговли, практической реализации совместных инвестиционных проектов в сферах традиционной и "зеленой" энергетики, нефтехимии, глубокой переработки металлов, сельского хозяйства, строительства, туризма, финансов и других.Выражена готовность к всемерной поддержке усилий, направленных на активизацию культурных, образовательных и туристических обменов.Отмечено, что Узбекистан заинтересован в углублении сотрудничества с катарскими научными и образовательными учреждениями, проведении совместных исследований в области биотехнологий и искусственного интеллекта, "зеленой" энергетики. Обсуждены также актуальные вопросы глобальной и региональной повестки.Подчеркнута важность поддержки вопросов практического продвижения проекта строительства Трансафганской железной дороги.Стороны согласились с тем, что важно продолжить оказание гуманитарной помощи афганскому народу для обеспечения мира и стабильности в этой стране.По итогам встречи главы государств поручили подготовить ряд совместных "дорожных карт" и создать механизмы эффективной реализации достигнутых договоренностей.После завершения переговоров подписан солидный пакет документов, направленных на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.Напомним, Шавкат Мирзиёев находится в Катаре с государственным визитом.
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узбекистан катар доха переговоры высший уровень президент шавкат мирзиёев эмир шейх тамим бин хамад аль тани встреча договоренность неделя культуры и туризма сотрудничество комплекс амири диван политический диалог расширение торгово-экономическое инвестиционное сотрудничество активизация культурно-гуманитарные обмены дорожная карта проект
узбекистан катар доха переговоры высший уровень президент шавкат мирзиёев эмир шейх тамим бин хамад аль тани встреча договоренность неделя культуры и туризма сотрудничество комплекс амири диван политический диалог расширение торгово-экономическое инвестиционное сотрудничество активизация культурно-гуманитарные обмены дорожная карта проект

В столице Катара пройдет Неделя культуры и туризма Узбекистана

17:33 02.10.2023 (обновлено: 18:19 02.10.2023)
© CC0 / Unsplash / Radoslaw PrekuratДоха, Катар
Доха, Катар - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2023
© CC0 / Unsplash / Radoslaw Prekurat
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В Дохе прошли переговоры между Шавкатом Мирзиёевым и Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В столице Катара Дохе проведут Неделю культуры и туризма Узбекистана, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Соответствующая договоренность достигнута на переговорах между Шавкатом Мирзиёевым и Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани с участием официальных делегаций двух стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Шавката Мирзиёева и Эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамад Аль Тани.
Переговоры Шавката Мирзиёева и Эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамад Аль Тани. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2023
Переговоры Шавката Мирзиёева и Эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамад Аль Тани.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Встреча на высшем уровне прошла сегодня в комплексе "Амири Диван" в Дохе.
Шавкат Мирзиёев поблагодарил Эмира Катара за приглашение и теплое гостеприимство, оказываемое делегации Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Шавката Мирзиёева и Эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамад Аль Тани.
Переговоры Шавката Мирзиёева и Эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамад Аль Тани. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2023
Переговоры Шавката Мирзиёева и Эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамад Аль Тани.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе переговоров на высшем уровне также рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и активизации культурно-гуманитарных обменов.
"...исторический визит Эмира Катара в Самарканд в июне этого года открыл новую веху в отношениях двух стран. Обозначена приверженность выводу взаимодействия Узбекистана с Катаром на более высокий уровень стратегического партнерства", — отмечается в сообщении.
С удовлетворением отмечена активизация контактов на разных уровнях. Растут объемы взаимной торговли, налажено авиасообщение между столицами двух стран. Начата реализация совместных проектов с крупными катарскими компаниями.
Накануне визита в Дохе открылось посольство Узбекистана, деятельность которого должна дать мощный импульс активному продвижению плодотворного партнерства.
Дана высокая оценка успешно реализуемой в Катаре государственной программе "Видение 2030", созвучной с целями и задачами Стратегии развития Нового Узбекистана.
Подтверждена готовность к кратному увеличению показателей торговли, практической реализации совместных инвестиционных проектов в сферах традиционной и "зеленой" энергетики, нефтехимии, глубокой переработки металлов, сельского хозяйства, строительства, туризма, финансов и других.
"Для активизации деловых связей предложено организовать первые заседания совместной Межправительственной комиссии, Делового совета и бизнес-форум в январе 2024 года в Дохе", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Шавката Мирзиёева и Эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамад Аль Тани.
Переговоры Шавката Мирзиёева и Эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамад Аль Тани. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2023
Переговоры Шавката Мирзиёева и Эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамад Аль Тани.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Выражена готовность к всемерной поддержке усилий, направленных на активизацию культурных, образовательных и туристических обменов.
Отмечено, что Узбекистан заинтересован в углублении сотрудничества с катарскими научными и образовательными учреждениями, проведении совместных исследований в области биотехнологий и искусственного интеллекта, "зеленой" энергетики.
Обсуждены также актуальные вопросы глобальной и региональной повестки.
Подчеркнута важность поддержки вопросов практического продвижения проекта строительства Трансафганской железной дороги.
Стороны согласились с тем, что важно продолжить оказание гуманитарной помощи афганскому народу для обеспечения мира и стабильности в этой стране.
По итогам встречи главы государств поручили подготовить ряд совместных "дорожных карт" и создать механизмы эффективной реализации достигнутых договоренностей.
После завершения переговоров подписан солидный пакет документов, направленных на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Шавката Мирзиёева и Эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамад Аль Тани.
Переговоры Шавката Мирзиёева и Эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамад Аль Тани. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2023
Переговоры Шавката Мирзиёева и Эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамад Аль Тани.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним, Шавкат Мирзиёев находится в Катаре с государственным визитом.
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