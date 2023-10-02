https://uz.sputniknews.ru/20231002/doxa-katar-nedelya-kultura-turizm-uzbekistan-39529555.html

В столице Катара пройдет Неделя культуры и туризма Узбекистана

В столице Катара пройдет Неделя культуры и туризма Узбекистана

Сегодня в Дохе прошли переговоры между Шавкатом Мирзиёевым и Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани

2023-10-02T17:33+0500

2023-10-02T17:33+0500

2023-10-02T18:19+0500

узбекистан

политика

катар

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

переговоры

встреча

государственный визит

доха

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В столице Катара Дохе проведут Неделю культуры и туризма Узбекистана, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Соответствующая договоренность достигнута на переговорах между Шавкатом Мирзиёевым и Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани с участием официальных делегаций двух стран. Встреча на высшем уровне прошла сегодня в комплексе "Амири Диван" в Дохе.Шавкат Мирзиёев поблагодарил Эмира Катара за приглашение и теплое гостеприимство, оказываемое делегации Узбекистана.В ходе переговоров на высшем уровне также рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и активизации культурно-гуманитарных обменов.С удовлетворением отмечена активизация контактов на разных уровнях. Растут объемы взаимной торговли, налажено авиасообщение между столицами двух стран. Начата реализация совместных проектов с крупными катарскими компаниями.Накануне визита в Дохе открылось посольство Узбекистана, деятельность которого должна дать мощный импульс активному продвижению плодотворного партнерства.Дана высокая оценка успешно реализуемой в Катаре государственной программе "Видение 2030", созвучной с целями и задачами Стратегии развития Нового Узбекистана.Подтверждена готовность к кратному увеличению показателей торговли, практической реализации совместных инвестиционных проектов в сферах традиционной и "зеленой" энергетики, нефтехимии, глубокой переработки металлов, сельского хозяйства, строительства, туризма, финансов и других.Выражена готовность к всемерной поддержке усилий, направленных на активизацию культурных, образовательных и туристических обменов.Отмечено, что Узбекистан заинтересован в углублении сотрудничества с катарскими научными и образовательными учреждениями, проведении совместных исследований в области биотехнологий и искусственного интеллекта, "зеленой" энергетики. Обсуждены также актуальные вопросы глобальной и региональной повестки.Подчеркнута важность поддержки вопросов практического продвижения проекта строительства Трансафганской железной дороги.Стороны согласились с тем, что важно продолжить оказание гуманитарной помощи афганскому народу для обеспечения мира и стабильности в этой стране.По итогам встречи главы государств поручили подготовить ряд совместных "дорожных карт" и создать механизмы эффективной реализации достигнутых договоренностей.После завершения переговоров подписан солидный пакет документов, направленных на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.Напомним, Шавкат Мирзиёев находится в Катаре с государственным визитом.

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