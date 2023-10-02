https://uz.sputniknews.ru/20231002/mirziyoev-prinyal-eks-premera-katara-39540700.html

Мирзиёев принял экс-премьера Катара

Мирзиёев принял экс-премьера Катара

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения сотрудничества на уровне ведущих компаний двух стран.

2023-10-02T20:02+0500

2023-10-02T20:02+0500

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узбекистан

политика

катар

шавкат мирзиёев

премьер-министр

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, находящийся с государственным визитом в Дохе, принял бывшего премьер-министра Катара Хамада бин Джассима Аль Тани, сообщает пресс-служба главы государства.Экс-премьер также является основателем ряда крупных инвестиционных и индустриальных холдингов.Шавкат Мирзиёев отметил важность ускорения практической реализации совместных проектов, для чего предложил создать экспертную группу и принять "дорожную карту".Ранее Шавкат Мирзиёев встретился с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

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