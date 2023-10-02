https://uz.sputniknews.ru/20231002/mirziyoev-prinyal-eks-premera-katara-39540700.html
Мирзиёев принял экс-премьера Катара
Мирзиёев принял экс-премьера Катара
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения сотрудничества на уровне ведущих компаний двух стран.
2023-10-02T20:02+0500
2023-10-02T20:02+0500
2023-10-02T20:12+0500
узбекистан
политика
катар
шавкат мирзиёев
премьер-министр
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, находящийся с государственным визитом в Дохе, принял бывшего премьер-министра Катара Хамада бин Джассима Аль Тани, сообщает пресс-служба главы государства.Экс-премьер также является основателем ряда крупных инвестиционных и индустриальных холдингов.Шавкат Мирзиёев отметил важность ускорения практической реализации совместных проектов, для чего предложил создать экспертную группу и принять "дорожную карту".Ранее Шавкат Мирзиёев встретился с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
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узбекистан политика президент шавкат мирзиёев катар доха бывший премьер-министр катара хамад бин джассим аль тани
узбекистан политика президент шавкат мирзиёев катар доха бывший премьер-министр катара хамад бин джассим аль тани
Мирзиёев принял экс-премьера Катара
20:02 02.10.2023 (обновлено: 20:12 02.10.2023)
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения сотрудничества на уровне ведущих компаний двух стран.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik
. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, находящийся с государственным визитом в Дохе, принял бывшего премьер-министра Катара Хамада бин Джассима Аль Тани, сообщает
пресс-служба главы государства.
Экс-премьер также является основателем ряда крупных инвестиционных и индустриальных холдингов.
"Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного делового сотрудничества на уровне ведущих компаний и предприятий Узбекистана и Катара. Речь идет о реализации перспективных проектов в области энергетики, промышленности, инфраструктуры, туризма, банковско-финансового сектора", - сообщает пресс-служба.
Шавкат Мирзиёев отметил важность ускорения практической реализации совместных проектов, для чего предложил создать экспертную группу и принять "дорожную карту".
Ранее Шавкат Мирзиёев встретился
с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.