https://uz.sputniknews.ru/20231002/rossiyskaya-aviatsiya-udar-vsu-krasnolimanskoye-napravleniye-39506849.html
Россия нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Россия нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Нанесение ударов обеспечивал авианаводчик Центрального военного округа (ЦВО)
2023-10-02T11:08+0500
2023-10-02T11:08+0500
2023-10-02T11:12+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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спецоперация
авиация
военнослужащие
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Российская авиация ударила по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.Как отметили в Минобороны, воздушная поддержка авиации подразделений группировки войск "Центр" позволяет военнослужащим успешно выполнять поставленные боевые задачи по удержанию вверенных им рубежей и опорных пунктов на передовых позициях.
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россия украина всу удар авиация краснолиманское направление авианаводчик центральный военный округ цво воздушная поддержка минобороны подразделения группировка войска центр
россия украина всу удар авиация краснолиманское направление авианаводчик центральный военный округ цво воздушная поддержка минобороны подразделения группировка войска центр
Россия нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
11:08 02.10.2023 (обновлено: 11:12 02.10.2023)
Нанесение ударов обеспечивал авианаводчик Центрального военного округа (ЦВО). Он оперативно передал координаты целей и визуально подтвердил попадание по ним.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik.
Российская авиация ударила по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости
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"Экипажи штурмовиков Су-25СМ и ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки войск "Центр" продолжают наносить удары по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции", — рассказали в ведомстве.
Как отметили в Минобороны, воздушная поддержка авиации подразделений группировки войск "Центр" позволяет военнослужащим успешно выполнять поставленные боевые задачи по удержанию вверенных им рубежей и опорных пунктов на передовых позициях.