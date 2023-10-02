https://uz.sputniknews.ru/20231002/rossiyskaya-aviatsiya-udar-vsu-krasnolimanskoye-napravleniye-39506849.html

Россия нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

Россия нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

Нанесение ударов обеспечивал авианаводчик Центрального военного округа (ЦВО)

2023-10-02T11:08+0500

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спецоперация россии по защите донбасса

россия

всу

украина

вертолет

вертолеты

спецоперация

авиация

военнослужащие

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Российская авиация ударила по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.Как отметили в Минобороны, воздушная поддержка авиации подразделений группировки войск "Центр" позволяет военнослужащим успешно выполнять поставленные боевые задачи по удержанию вверенных им рубежей и опорных пунктов на передовых позициях.

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