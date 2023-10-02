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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231002/rossiyskaya-aviatsiya-udar-vsu-krasnolimanskoye-napravleniye-39506849.html
Россия нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Россия нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Нанесение ударов обеспечивал авианаводчик Центрального военного округа (ЦВО)
2023-10-02T11:08+0500
2023-10-02T11:12+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
всу
украина
вертолет
вертолеты
спецоперация
авиация
военнослужащие
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Российская авиация ударила по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.Как отметили в Минобороны, воздушная поддержка авиации подразделений группировки войск "Центр" позволяет военнослужащим успешно выполнять поставленные боевые задачи по удержанию вверенных им рубежей и опорных пунктов на передовых позициях.
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россия украина всу удар авиация краснолиманское направление авианаводчик центральный военный округ цво воздушная поддержка минобороны подразделения группировка войска центр
россия украина всу удар авиация краснолиманское направление авианаводчик центральный военный округ цво воздушная поддержка минобороны подразделения группировка войска центр

Россия нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

11:08 02.10.2023 (обновлено: 11:12 02.10.2023)
© Sputnik / Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ка-52. Архивное фото
Ударный вертолет Ка-52. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2023
© Sputnik / Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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Нанесение ударов обеспечивал авианаводчик Центрального военного округа (ЦВО). Он оперативно передал координаты целей и визуально подтвердил попадание по ним.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Российская авиация ударила по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.
"Экипажи штурмовиков Су-25СМ и ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки войск "Центр" продолжают наносить удары по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции", — рассказали в ведомстве.
Как отметили в Минобороны, воздушная поддержка авиации подразделений группировки войск "Центр" позволяет военнослужащим успешно выполнять поставленные боевые задачи по удержанию вверенных им рубежей и опорных пунктов на передовых позициях.
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