https://uz.sputniknews.ru/20231002/shavkat-mirziyoyev-vstrecha-kompanii-katar-foto-39503188.html

Шавкат Мирзиёев встретился с главами крупных компаний Катара — фото

Шавкат Мирзиёев встретился с главами крупных компаний Катара — фото

В рамках деловой программы президент Узбекистана встретился с крупными катарскими бизнесменами

2023-10-02T09:42+0500

2023-10-02T09:42+0500

2023-10-02T09:53+0500

узбекистан

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шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В первый день визита в Дохе Шавкат Мирзиёев встретился с руководителями крупных катарских компаний, сообщает пресс-служба главы государства. Так, в ходе встречи с председателем правления компании "Nebras Power" Мухаммадом Аль-Хажри президент Узбекистана предложил принять долгосрочную инвестиционную программу партнерства, прежде всего в области "зеленой" энергетики.Стороны также рассмотрели практические аспекты развития взаимовыгодного сотрудничества по продвижению новых проектов в сфере энергетики, прежде всего альтернативной.Глава Узбекистана с удовлетворением отметил начало реализации с участием катарской компании проекта строительства современной электростанции в Сырдарьинской области на основе парогазовых технологий мощностью 1,6 ГВт.Завершается подготовка работ по проекту строительства тепловой электростанции в Сурхандарьинской области.Обсудили также совместные планы по созданию систем хранения энергии мощностью 600 МВт в Ташкентской области и запуску ветряной генерации мощностью 1 ГВт в Каракалпакстане."Nebras Power" – ведущая катарская энергетическая корпорация. В портфеле компании - крупные проекты в более чем 10 странах мира.В этот же день Шавкат Мирзиёев принял директора Катарского инвестиционного агентства Бандара бин Сауда Аль Тани.Кроме того, выражена заинтересованность в обмене опытом в сфере развития передовых банковско-финансовых услуг, в том числе в рамках программ исламского финансирования.Условлено, что в ближайшее время состоится встреча двусторонней группы для реализации совместных проектов.Катарское инвестагентство – один из ведущих инвестиционных холдингов на глобальном уровне с большим опытом в продвижении крупных проектов в сфере индустрии, инфраструктурного развития, энергетики, недвижимости, электронных технологий. Глава ведомства одновременно является председателем Центрального банка Катара.В рамках деловой программы госвизита в Катар Шавкат Мирзиёев также принял председателя правления компании "Power International Holding" Моутаза аль-Хайята. В качестве перспективных совместных проектов обозначены строительство высокоскоростной автомобильной магистрали, увеличение объемов производства аммиака и карбамида, создание современной деловой и гостиничной инфраструктуры, объектов здравоохранения в Узбекистане.Катарская сторона проинформировала об открытии в самое ближайшее время офиса холдинга в Узбекистане. "Power International" – крупнейший национальный холдинг, осуществляющий активную деятельность в 19 странах мира в таких сферах, как энергетика, нефтехимия, промышленность, сельское хозяйство, транспортная инфраструктура, здравоохранение, туризм и другие. Это одна из ведущих многопрофильных компаний на Ближнем Востоке.О перспективах сотрудничества в сферах развития гостиничной инфраструктуры и туристических услуг, модернизации логистики и энергетической отрасли говорили на встрече главы Узбекистана с исполнительным директором холдинговой компании "Al Mirqab Capital" Саифом ур-Рахманом Ханом.В частности, рассмотрели планы компании по инвестированию в строительство логистического центра в Ташкентском регионе, гостинично-конгрессного комплекса в городе Бухаре, расширения генерирующих мощностей в Узбекистане.Реализация инвестпроектов будет осуществляться на основе совместной "дорожной карты".Основанный в 1983 году холдинг "Al Mirqab Capital" владеет 20 крупными гостиничными комплексами "For Seasons", "The Ritz Carlton" и других брендов в США, Европе и на Ближнем Востоке. Активы компании превышают 8 миллиардов долларов.Напомним, Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани 1-2 октября находится в этой стране с госвизитом.

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узбекистан катар доха государственный визит президент шавкат мирзиёев встреча компания nebras power мухаммад аль-хажри директор катарское инвестиционное агентство бандар бин сауд аль тани председатель правления power international holding моутаз аль-хайят исполнительный директор холдинговая компания al mirqab capital саиф ур-рахман хан сотрудничество