Шавкат Мирзиёев встретился с главами крупных компаний Катара — фото
09:42 02.10.2023 (обновлено: 09:53 02.10.2023)
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по прибытии в город Доху принял председателя правления компании "Nebras Power" Мухаммада Аль-Хажри
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев находится с государственным визитом в Катаре. В рамках деловой программы прошли встречи с крупными катарскими бизнесменами.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В первый день визита в Дохе Шавкат Мирзиёев встретился с руководителями крупных катарских компаний, сообщает пресс-служба главы государства.
Так, в ходе встречи с председателем правления компании "Nebras Power" Мухаммадом Аль-Хажри президент Узбекистана предложил принять долгосрочную инвестиционную программу партнерства, прежде всего в области "зеленой" энергетики.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по прибытии в город Доху принял председателя правления компании "Nebras Power" Мухаммада Аль-Хажри
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по прибытии в город Доху принял председателя правления компании "Nebras Power" Мухаммада Аль-Хажри
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Стороны также рассмотрели практические аспекты развития взаимовыгодного сотрудничества по продвижению новых проектов в сфере энергетики, прежде всего альтернативной.
Глава Узбекистана с удовлетворением отметил начало реализации с участием катарской компании проекта строительства современной электростанции в Сырдарьинской области на основе парогазовых технологий мощностью 1,6 ГВт.
Завершается подготовка работ по проекту строительства тепловой электростанции в Сурхандарьинской области.
Обсудили также совместные планы по созданию систем хранения энергии мощностью 600 МВт в Ташкентской области и запуску ветряной генерации мощностью 1 ГВт в Каракалпакстане.
"Nebras Power" – ведущая катарская энергетическая корпорация. В портфеле компании - крупные проекты в более чем 10 странах мира.
В этот же день Шавкат Мирзиёев принял директора Катарского инвестиционного агентства Бандара бин Сауда Аль Тани.
"В ходе встречи обстоятельно рассмотрены вопросы привлечения прямых инвестиций агентства в реализацию инвестиционных проектов, таких как строительство объектов "зеленой" энергетики — солнечных и ветряных станций в регионах страны, модернизация транспортной инфраструктуры, включая строительство современных авиатерминалов, и другие", — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, выражена заинтересованность в обмене опытом в сфере развития передовых банковско-финансовых услуг, в том числе в рамках программ исламского финансирования.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял директора Катарского инвестиционного агентства Бандара бин Сауда Аль Тани
Шавкат Мирзиёев принял директора Катарского инвестиционного агентства Бандара бин Сауда Аль Тани
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Условлено, что в ближайшее время состоится встреча двусторонней группы для реализации совместных проектов.
Катарское инвестагентство – один из ведущих инвестиционных холдингов на глобальном уровне с большим опытом в продвижении крупных проектов в сфере индустрии, инфраструктурного развития, энергетики, недвижимости, электронных технологий. Глава ведомства одновременно является председателем Центрального банка Катара.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял директора Катарского инвестиционного агентства Бандара бин Сауда Аль Тани
Шавкат Мирзиёев принял директора Катарского инвестиционного агентства Бандара бин Сауда Аль Тани
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В рамках деловой программы госвизита в Катар Шавкат Мирзиёев также принял председателя правления компании "Power International Holding" Моутаза аль-Хайята.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанШавкат Мирзиёев принял в городе Дохе председателя правления компании "Power International Holding" Моутаза аль-Хайята.
Шавкат Мирзиёев принял в городе Дохе председателя правления компании "Power International Holding" Моутаза аль-Хайята.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
"Сегодня в партнерстве с данной компанией осуществляется строительство современного животноводческого кластера в Джизакской области, который станет крупнейшим агропромышленным комплексом в регионе", — отметили в сообщении пресс-службы.
В качестве перспективных совместных проектов обозначены строительство высокоскоростной автомобильной магистрали, увеличение объемов производства аммиака и карбамида, создание современной деловой и гостиничной инфраструктуры, объектов здравоохранения в Узбекистане.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял в городе Дохе председателя правления компании "Power International Holding" Моутаза аль-Хайята.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял в городе Дохе председателя правления компании "Power International Holding" Моутаза аль-Хайята.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Катарская сторона проинформировала об открытии в самое ближайшее время офиса холдинга в Узбекистане.
"Power International" – крупнейший национальный холдинг, осуществляющий активную деятельность в 19 странах мира в таких сферах, как энергетика, нефтехимия, промышленность, сельское хозяйство, транспортная инфраструктура, здравоохранение, туризм и другие. Это одна из ведущих многопрофильных компаний на Ближнем Востоке.
О перспективах сотрудничества в сферах развития гостиничной инфраструктуры и туристических услуг, модернизации логистики и энергетической отрасли говорили на встрече главы Узбекистана с исполнительным директором холдинговой компании "Al Mirqab Capital" Саифом ур-Рахманом Ханом.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанШавкат Мирзиёев принял исполнительного директора холдинговой компании "Al Mirqab Capital" Саифа ур-Рахмана Хана
Шавкат Мирзиёев принял исполнительного директора холдинговой компании "Al Mirqab Capital" Саифа ур-Рахмана Хана
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В частности, рассмотрели планы компании по инвестированию в строительство логистического центра в Ташкентском регионе, гостинично-конгрессного комплекса в городе Бухаре, расширения генерирующих мощностей в Узбекистане.
Реализация инвестпроектов будет осуществляться на основе совместной "дорожной карты".
Основанный в 1983 году холдинг "Al Mirqab Capital" владеет 20 крупными гостиничными комплексами "For Seasons", "The Ritz Carlton" и других брендов в США, Европе и на Ближнем Востоке. Активы компании превышают 8 миллиардов долларов.
Напомним, Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани 1-2 октября находится в этой стране с госвизитом.