https://uz.sputniknews.ru/20231003/mediaforum-stran-sng-rossiya-segodnya-39577227.html
Медиафорум стран СНГ пройдет в "России сегодня" в ноябре
Медиафорум стран СНГ пройдет в "России сегодня" в ноябре
Участники форума обсудят проблемы международной журналистики и информационной безопасности в современных условиях.
2023-10-03T17:45+0500
2023-10-03T17:45+0500
2023-10-03T17:45+0500
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в странах-членах Содружества Независимых Государств (СНГ) будет посвящен второй форум "Развитие медиа в меняющемся мире".Форум пройдет в Москве в среду, 1 ноября. Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.На форуме выступят:В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества.Пленарное заседание форума будет посвящено проблемам международной журналистики, информационной безопасности и взаимодействия в информационном и политическом пространстве в странах СНГ.На тематических сессиях планируется обсудить будущее искусственного интеллекта в медиасфере, эффективные стратегии ведения Telegram-каналов, развитие русскоязычных СМИ Содружества и специфику подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху.На первом медиафоруме стран СНГ, проходившем в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" в 2022 году, приняли участие 300 журналистов, политиков и экспертов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.Официальный сайт мероприятия: https://mediaforumcis.ru/Аккредитация СМИ и участников доступна по ссылке https://mediaforumcis.ru/accreditation/Контакты: +7 495-645-6601 (7083)org@mediaforumcis.ru
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россия медиагруппа россия сегодня ммпц второй медиафорум стран снг участники 1 ноября
россия медиагруппа россия сегодня ммпц второй медиафорум стран снг участники 1 ноября
Медиафорум стран СНГ пройдет в "России сегодня" в ноябре
Участники форума обсудят проблемы международной журналистики и информационной безопасности в современных условиях.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в странах-членах Содружества Независимых Государств (СНГ) будет посвящен второй форум "Развитие медиа в меняющемся мире".
Форум пройдет в Москве в среду, 1 ноября. Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев,
председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн,
председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев,
глава Россотрудничества Евгений Примаков,
генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский,
директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина,
декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова,
директор института медиа Высшей школы экономики, телеведущий Эрнест Мацкявичус и многие другие.
В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества.
Пленарное заседание форума будет посвящено проблемам международной журналистики, информационной безопасности и взаимодействия в информационном и политическом пространстве в странах СНГ.
На тематических сессиях планируется обсудить будущее искусственного интеллекта в медиасфере, эффективные стратегии ведения Telegram-каналов, развитие русскоязычных СМИ Содружества и специфику подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху.
На первом медиафоруме стран СНГ, проходившем в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" в 2022 году, приняли участие 300 журналистов, политиков и экспертов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Официальный сайт мероприятия: https://mediaforumcis.ru/
Аккредитация СМИ и участников доступна по ссылке https://mediaforumcis.ru/accreditation/
Контакты: +7 495-645-6601 (7083)