https://uz.sputniknews.ru/20231003/mediaforum-stran-sng-rossiya-segodnya-39577227.html

Медиафорум стран СНГ пройдет в "России сегодня" в ноябре

Медиафорум стран СНГ пройдет в "России сегодня" в ноябре

Участники форума обсудят проблемы международной журналистики и информационной безопасности в современных условиях.

2023-10-03T17:45+0500

2023-10-03T17:45+0500

2023-10-03T17:45+0500

россия

миа "россия сегодня"

медиа

форум

сми

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в странах-членах Содружества Независимых Государств (СНГ) будет посвящен второй форум "Развитие медиа в меняющемся мире".Форум пройдет в Москве в среду, 1 ноября. Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.На форуме выступят:В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества.Пленарное заседание форума будет посвящено проблемам международной журналистики, информационной безопасности и взаимодействия в информационном и политическом пространстве в странах СНГ.На тематических сессиях планируется обсудить будущее искусственного интеллекта в медиасфере, эффективные стратегии ведения Telegram-каналов, развитие русскоязычных СМИ Содружества и специфику подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху.На первом медиафоруме стран СНГ, проходившем в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" в 2022 году, приняли участие 300 журналистов, политиков и экспертов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.Официальный сайт мероприятия: https://mediaforumcis.ru/Аккредитация СМИ и участников доступна по ссылке https://mediaforumcis.ru/accreditation/Контакты: +7 495-645-6601 (7083)org@mediaforumcis.ru

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