https://uz.sputniknews.ru/20231003/sputnik-generalnyy-informpartner-russkix-sezonov-39585776.html

Sputnik стал генеральным информпартнером "Русских сезонов"

Sputnik стал генеральным информпартнером "Русских сезонов"

В рамках масштабной программы проекта в течение года запланировали более 20 мероприятий различного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы.

2023-10-03T19:50+0500

2023-10-03T19:50+0500

2023-10-03T19:59+0500

узбекистан

россия

культура

sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/1c/27544013_57:0:967:512_1920x0_80_0_0_9043a0db973ed1a9747ba309141f1908.jpg

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Sputnik Казахстан и Sputnik Узбекистан – генеральные информационные партнеры "Русских сезонов". Сразу два региональных представительства международного информационного агентства Sputnik стали генеральными информационными партнерами культурного проекта "Русские сезоны". Sputnik Казахстан и Sputnik Узбекистан – это самая актуальная информация о событиях в этих регионах и в мире.Следите за новостями проекта "Русские сезоны" на сайтах Sputnik и в телеграм-каналах Sputnik Казахстан и Sputnik Узбекистан.Напомним, Международный культурный проект "Русские сезоны" стартовал в Узбекистане в мае 2023 года.В рамках масштабной программы проекта в течение года запланировали более 20 мероприятий различного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан культура россия русские сезоны генеральный информационный партнер sputnik казахстан узбекистан