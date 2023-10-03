https://uz.sputniknews.ru/20231003/sputnik-generalnyy-informpartner-russkix-sezonov-39585776.html
Sputnik стал генеральным информпартнером "Русских сезонов"
Sputnik стал генеральным информпартнером "Русских сезонов"
В рамках масштабной программы проекта в течение года запланировали более 20 мероприятий различного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы.
2023-10-03T19:50+0500
2023-10-03T19:50+0500
2023-10-03T19:59+0500
узбекистан
россия
культура
sputnik
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Sputnik Казахстан и Sputnik Узбекистан – генеральные информационные партнеры "Русских сезонов". Сразу два региональных представительства международного информационного агентства Sputnik стали генеральными информационными партнерами культурного проекта "Русские сезоны". Sputnik Казахстан и Sputnik Узбекистан – это самая актуальная информация о событиях в этих регионах и в мире.Следите за новостями проекта "Русские сезоны" на сайтах Sputnik и в телеграм-каналах Sputnik Казахстан и Sputnik Узбекистан.Напомним, Международный культурный проект "Русские сезоны" стартовал в Узбекистане в мае 2023 года.В рамках масштабной программы проекта в течение года запланировали более 20 мероприятий различного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы.
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узбекистан культура россия русские сезоны генеральный информационный партнер sputnik казахстан узбекистан
Sputnik стал генеральным информпартнером "Русских сезонов"
19:50 03.10.2023 (обновлено: 19:59 03.10.2023)
В рамках масштабной программы проекта в течение года запланировали более 20 мероприятий различного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Sputnik Казахстан и Sputnik Узбекистан – генеральные информационные партнеры "Русских сезонов".
Сразу два региональных представительства международного информационного агентства Sputnik стали генеральными информационными партнерами культурного проекта "Русские сезоны". Sputnik Казахстан и Sputnik Узбекистан – это самая актуальная информация о событиях в этих регионах и в мире.
Следите за новостями проекта "Русские сезоны" на сайтах Sputnik и в телеграм-каналах Sputnik Казахстан и Sputnik Узбекистан.
Напомним, Международный культурный проект "Русские сезоны" стартовал
в Узбекистане в мае 2023 года.
В рамках масштабной программы проекта в течение года запланировали более 20 мероприятий различного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы.