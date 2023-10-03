https://uz.sputniknews.ru/20231003/tashkent-aziya-forum-traditsionnyye-sennosti-39580905.html

Важность традиционных ценностей обсудили на международном форуме в Ташкенте

Важность традиционных ценностей обсудили на международном форуме в Ташкенте

В нем участвовали представители России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

2023-10-03T17:58+0500

2023-10-03T17:58+0500

2023-10-03T17:58+0500

узбекистан

ташкент

форум

общество

традиции

ценности

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Ташкенте прошел международный Азиатский форум "Традиционные ценности – основа единства народов", сообщает корреспондент Sputnik.В нем участвовали представители России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.Форум организован в рамках реализации инициатив по защите традиционных семейных ценностей программы "Семья и мир", миссия которой — объединение мирового сообщества во имя защиты семьи. Аналогичное мероприятие прошло в Беларуси.Участники отметили, что в процессе активной интеграции стран в мировое сообщество, наряду с позитивными изменениями возникает опасность подрыва традиционных ценностей извне.Поэтому главная задача — выявить возникающие проблемы и новые угрозы, а также определить эффективные меры по сохранению традиционных ценностей.Гостям рассказали о работе, которую проводят в Руз в данном направлении, включая деятельность Государственного комитета семьи и женщин. Соответствующие задачи определены в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы.Мероприятия, посвященные данной тематике, по инициативе Ташкентской и Узбекистанской епархии, проходят в республике ежегодно. Так в 2021 году в Ташкенте состоялась международная конференция "Православие и Ислам: сохранение традиционных семейных ценностей", а год спустя — молодежная конференция "Сохранение традиционных семейных ценностей в современных условиях глобализации".

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