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https://uz.sputniknews.ru/20231003/uzbekistan-kinofestival-samarkand-zakrytiye-39559740.html
Как завершился ташкентский международный фестиваль — фото
Как завершился ташкентский международный фестиваль — фото
В церемонии закрытия кинофорума "Жемчужина шелкового пути", прошедшей в Самарканде, участвовали такие звезды мирового и национального кинематографа, как Кевин Спейси, Сами Насери, Али Хамраев.
2023-10-03T12:38+0500
2023-10-03T13:05+0500
узбекистан
самарканд
ташкентский международный кинофестиваль
культура
искусство
церемония
закрытие
награждение
победители
конкурс
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Торжественная церемония закрытия XV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути" прошла накануне в Самарканде на площадке туристического центра Silk Road, сообщает корреспондент Sputnik.В числе участвовавших в ней звезд мирового и национального кинематографа — Кевин Спейси, Сами Насери, Али Хамраев.Здесь же состоялось награждение победителей конкурса фильмов стран Центральной Азии.В номинации "Лучший фильм" победила кинокартина "Воскресенье" узбекского режиссера Шакира Халикова.В номинации "Лучший дебют" лидером стал фильм казахстанского режиссера Максима Акбарова.Статуэтку в номинации "Лучший актер" вручили Дастану Айбеку ("Запах полыни" Кыргызстан) а лучшей актрисой стала Талаайкан Абазова ("О том, что помню" Кыргызстан).Приз в номинации "Лучший режиссер" получил Дархон Тулегенов ("Братья" Казахстан).А специального приза жюри удостоились кинокартины Адильхана Ержанова "Обучения Адемоки" (Казахстан) и "Фортуна" таджикистанского режиссера Мухиддина Музаффара.Всего на конкурс было номинировано 11 фильмов. Напомним, XV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" проходил с 29 сентября по 2 октября. В нем приняли участие свыше 300 деятелей киноискусства из 52 стран, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. В рамках кинофестиваля зрители смогли увидеть 60 художественных, документальных и короткометражных фильмов. Звезды кинематографа провели творческие встречи и мастер-классы с поклонниками и студентами филиала ВГИК в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20231001/elizaveta-boyarskaya-master-klass-v-tashkente-39496406.html
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узбекистан самарканд ташкентский международный кинофестиваль культура искусство церемония закрытие награждение победители конкурс фильмы ца фото
узбекистан самарканд ташкентский международный кинофестиваль культура искусство церемония закрытие награждение победители конкурс фильмы ца фото

Как завершился ташкентский международный фестиваль — фото

12:38 03.10.2023 (обновлено: 13:05 03.10.2023)
© Хокимият города ТашкентаXV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути".
XV Ташкентский международный кинофестиваль Жемчужина Шелкового пути. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2023
© Хокимият города Ташкента
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В церемонии закрытия кинофорума "Жемчужина шелкового пути", прошедшей в Самарканде, участвовали такие звезды мирового и национального кинематографа как Кевин Спейси, Сами Насери, Али Хамраев.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Торжественная церемония закрытия XV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути" прошла накануне в Самарканде на площадке туристического центра Silk Road, сообщает корреспондент Sputnik.
В числе участвовавших в ней звезд мирового и национального кинематографа — Кевин Спейси, Сами Насери, Али Хамраев.
© Tashkent International Film FestivalАмериканский актёр Кевин Спейси на закрытии XV Ташкентского международного фестиваля
Американский актёр Кевин Спейси на закрытии XV Ташкентского международного фестиваля - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2023
Американский актёр Кевин Спейси на закрытии XV Ташкентского международного фестиваля
© Tashkent International Film Festival
Здесь же состоялось награждение победителей конкурса фильмов стран Центральной Азии.
В номинации "Лучший фильм" победила кинокартина "Воскресенье" узбекского режиссера Шакира Халикова.
© Tashkent International Film FestivalРежиссер Шакир Халиков на закрытии XV Ташкентского международного фестиваля
Режиссер Шакир Халиков на закрытии XV Ташкентского международного фестиваля - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2023
Режиссер Шакир Халиков на закрытии XV Ташкентского международного фестиваля
© Tashkent International Film Festival
В номинации "Лучший дебют" лидером стал фильм казахстанского режиссера Максима Акбарова.
© Tashkent International Film FestivalКазахстанский режиссер Максима Акбаров на закрытии XV Ташкентского международного фестиваля
Казахстанский режиссер Максима Акбаров на закрытии XV Ташкентского международного фестиваля - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2023
Казахстанский режиссер Максима Акбаров на закрытии XV Ташкентского международного фестиваля
© Tashkent International Film Festival
Статуэтку в номинации "Лучший актер" вручили Дастану Айбеку ("Запах полыни" Кыргызстан) а лучшей актрисой стала Талаайкан Абазова ("О том, что помню" Кыргызстан).
© Tashkent International Film FestivalКыргызская актриса Таалайкан Абазова - обладательница награды за лучшую женскую роль, Кыргызстан
Кыргызская актриса Таалайкан Абазова - обладательница награды за лучшую женскую роль, Кыргызстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2023
Кыргызская актриса Таалайкан Абазова - обладательница награды за лучшую женскую роль, Кыргызстан
© Tashkent International Film Festival
Приз в номинации "Лучший режиссер" получил Дархон Тулегенов ("Братья" Казахстан).
А специального приза жюри удостоились кинокартины Адильхана Ержанова "Обучения Адемоки" (Казахстан) и "Фортуна" таджикистанского режиссера Мухиддина Музаффара.
Всего на конкурс было номинировано 11 фильмов.
Напомним, XV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" проходил с 29 сентября по 2 октября. В нем приняли участие свыше 300 деятелей киноискусства из 52 стран, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. В рамках кинофестиваля зрители смогли увидеть 60 художественных, документальных и короткометражных фильмов. Звезды кинематографа провели творческие встречи и мастер-классы с поклонниками и студентами филиала ВГИК в Ташкенте.
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