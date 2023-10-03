https://uz.sputniknews.ru/20231003/uzbekistan-kinofestival-samarkand-zakrytiye-39559740.html

Как завершился ташкентский международный фестиваль — фото

Как завершился ташкентский международный фестиваль — фото

В церемонии закрытия кинофорума "Жемчужина шелкового пути", прошедшей в Самарканде, участвовали такие звезды мирового и национального кинематографа, как Кевин Спейси, Сами Насери, Али Хамраев.

2023-10-03T12:38+0500

2023-10-03T12:38+0500

2023-10-03T13:05+0500

узбекистан

самарканд

ташкентский международный кинофестиваль

культура

искусство

церемония

закрытие

награждение

победители

конкурс

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Торжественная церемония закрытия XV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути" прошла накануне в Самарканде на площадке туристического центра Silk Road, сообщает корреспондент Sputnik.В числе участвовавших в ней звезд мирового и национального кинематографа — Кевин Спейси, Сами Насери, Али Хамраев.Здесь же состоялось награждение победителей конкурса фильмов стран Центральной Азии.В номинации "Лучший фильм" победила кинокартина "Воскресенье" узбекского режиссера Шакира Халикова.В номинации "Лучший дебют" лидером стал фильм казахстанского режиссера Максима Акбарова.Статуэтку в номинации "Лучший актер" вручили Дастану Айбеку ("Запах полыни" Кыргызстан) а лучшей актрисой стала Талаайкан Абазова ("О том, что помню" Кыргызстан).Приз в номинации "Лучший режиссер" получил Дархон Тулегенов ("Братья" Казахстан).А специального приза жюри удостоились кинокартины Адильхана Ержанова "Обучения Адемоки" (Казахстан) и "Фортуна" таджикистанского режиссера Мухиддина Музаффара.Всего на конкурс было номинировано 11 фильмов. Напомним, XV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" проходил с 29 сентября по 2 октября. В нем приняли участие свыше 300 деятелей киноискусства из 52 стран, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. В рамках кинофестиваля зрители смогли увидеть 60 художественных, документальных и короткометражных фильмов. Звезды кинематографа провели творческие встречи и мастер-классы с поклонниками и студентами филиала ВГИК в Ташкенте.

https://uz.sputniknews.ru/20231001/elizaveta-boyarskaya-master-klass-v-tashkente-39496406.html

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