Как завершился ташкентский международный фестиваль — фото
12:38 03.10.2023 (обновлено: 13:05 03.10.2023)
© Хокимият города ТашкентаXV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути".
© Хокимият города Ташкента
В церемонии закрытия кинофорума "Жемчужина шелкового пути", прошедшей в Самарканде, участвовали такие звезды мирового и национального кинематографа как Кевин Спейси, Сами Насери, Али Хамраев.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Торжественная церемония закрытия XV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути" прошла накануне в Самарканде на площадке туристического центра Silk Road, сообщает корреспондент Sputnik.
В числе участвовавших в ней звезд мирового и национального кинематографа — Кевин Спейси, Сами Насери, Али Хамраев.
© Tashkent International Film FestivalАмериканский актёр Кевин Спейси на закрытии XV Ташкентского международного фестиваля
Американский актёр Кевин Спейси на закрытии XV Ташкентского международного фестиваля
© Tashkent International Film Festival
Здесь же состоялось награждение победителей конкурса фильмов стран Центральной Азии.
В номинации "Лучший фильм" победила кинокартина "Воскресенье" узбекского режиссера Шакира Халикова.
© Tashkent International Film FestivalРежиссер Шакир Халиков на закрытии XV Ташкентского международного фестиваля
Режиссер Шакир Халиков на закрытии XV Ташкентского международного фестиваля
© Tashkent International Film Festival
В номинации "Лучший дебют" лидером стал фильм казахстанского режиссера Максима Акбарова.
© Tashkent International Film FestivalКазахстанский режиссер Максима Акбаров на закрытии XV Ташкентского международного фестиваля
Казахстанский режиссер Максима Акбаров на закрытии XV Ташкентского международного фестиваля
© Tashkent International Film Festival
Статуэтку в номинации "Лучший актер" вручили Дастану Айбеку ("Запах полыни" Кыргызстан) а лучшей актрисой стала Талаайкан Абазова ("О том, что помню" Кыргызстан).
© Tashkent International Film FestivalКыргызская актриса Таалайкан Абазова - обладательница награды за лучшую женскую роль, Кыргызстан
Кыргызская актриса Таалайкан Абазова - обладательница награды за лучшую женскую роль, Кыргызстан
© Tashkent International Film Festival
Приз в номинации "Лучший режиссер" получил Дархон Тулегенов ("Братья" Казахстан).
А специального приза жюри удостоились кинокартины Адильхана Ержанова "Обучения Адемоки" (Казахстан) и "Фортуна" таджикистанского режиссера Мухиддина Музаффара.
Всего на конкурс было номинировано 11 фильмов.
Напомним, XV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" проходил с 29 сентября по 2 октября. В нем приняли участие свыше 300 деятелей киноискусства из 52 стран, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. В рамках кинофестиваля зрители смогли увидеть 60 художественных, документальных и короткометражных фильмов. Звезды кинематографа провели творческие встречи и мастер-классы с поклонниками и студентами филиала ВГИК в Ташкенте.
1 октября, 15:35