https://uz.sputniknews.ru/20231003/uzbekistan-magate-yadernaya-bezopasnost-meditsina-sotrudnichestvo-39551526.html

Узбекистан принял участие в конференции МАГАТЭ — что обсуждали

Узбекистан принял участие в конференции МАГАТЭ — что обсуждали

Стороны говорили о расширении сотрудничества в области ядерной медицины и лечения онкозаболеваний в рамках программы "Лучи надежды", а также об организации в Узбекистане межрегионального семинара в 2024 году.

2023-10-03T10:32+0500

2023-10-03T10:32+0500

2023-10-03T11:29+0500

узбекистан

делегация

австрия

вена

магатэ

наука

атомная энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/03/39552889_173:25:2000:1053_1920x0_80_0_0_e8071368f6f2a31c13dd6609fdfc95f7.jpg

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Узбекистан принял участие в 67-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая состоялась в Вене, сообщает ИА "Дунё".В работе конференции, которая проходила с 25 по 29 сентября, участвовали представители 177 государств-членов. На открытии мероприятия генеральный директор Рафаэль Гросси доложил о работе и достижениях агентства за прошедший год и принес присягу в связи с переизбранием на второй четырехлетний срок.В течение недели участники обсуждали годовой отчет за 2022 год, бюджет на 2024-й, развитие ядерной науки и укрепление безопасности, а также деятельность МАГАТЭ в данных направлениях. Кроме того, провели около 110 параллельных мероприятий по вопросам изменения климата, зоонозных заболеваний (группа инфекционных и паразитарных заболеваний, возбудители которых передаются человеку от других животных) и инициативы Агентства "Лучи надежды".В составе делегации Узбекистана были гендиректор Агентства "Узатом" Бахрам Мансуров, президент Академии наук Бекзод Юлдашев, заместитель министра здравоохранения Фаррух Шарипов.Во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси они обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла о расширении взаимодействия в области ядерной медицины и лечения онкологических заболеваний в рамках программы "Лучи надежды".На встрече с заместителем генерального директора, руководителем Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаилом Чудаковым обсудили выполнение Комплексного плана работы (IWP) в отношении развития ядерной инфраструктуры в стране.Узбекистан пригласили принять участие во 2-й Международной конференции по изменению климата и роли ядерной энергетики, которая пройдет с 9 по 13 октября этого года в Вене, а также в министерской конференции МАГАТЭ, запланированной на ноябрь 2024 года. Мероприятие посвятят обсуждению вопросов, связанных с ядерной наукой и использованием ядерных технологий.Кроме того, стороны договорились организовать в 2024 году в Узбекистане межрегиональный семинар с участием представителей стран региона, посвященный передовым технологиям в области ядерных реакторов.По итогам заседаний Генеральной конференции МАГАТЭ приняли резолюции "Применение гарантий МАГАТЭ на Ближнем Востоке", "Осуществление Соглашения между МАГАТЭ и Корейской Народно-Демократической Республикой о применении гарантий в связи с ДНЯО", "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине", "Восстановление суверенного равенства в МАГАТЭ".

узбекистан

австрия

вена

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан делегация австрия вена наука атомная энергетика