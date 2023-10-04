https://uz.sputniknews.ru/20231004/forum-rektory-uzbekistan-kyrgyzstan-osh-39610321.html

Форум ректоров вузов Узбекистана и Кыргызстана проходит в Оше — фото, видео

Форум ректоров вузов Узбекистана и Кыргызстана проходит в Оше — фото, видео

В нем участвуют около 180 ректоров вузов и представителей других крупных образовательных организаций двух стран.

2023-10-04T15:19+0500

2023-10-04T15:19+0500

2023-10-04T15:19+0500

общество

узбекистан

кыргызстан

ректор

вузы

образование

форум

министерство высшего образования, науки и инноваций узбекистана

фото

видео

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов "Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования" проходит в городе Оше, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.Делегацию Узбекистана возглавляет первый заместитель главы ведомства Комилжон Каримов.В форуме участвуют около 180 ректоров вузов и представителей других крупных образовательных организаций двух республик.Накануне, в рамках программы двухдневного форума, члены делегации Узбекистана посетили Кыргызско-Узбекский международный университет имени Ботирали Сиддикова и ознакомились с деятельностью вуза.А в ходе экскурсии по Национальному историко-археологическому музейному комплексу "Сулайман-Тоо" они получили подробную информацию об истории этнического происхождения кыргызов.

https://uz.sputniknews.ru/20231003/tashkent-aziya-forum-traditsionnyye-sennosti-39580905.html

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