Форум ректоров вузов Узбекистана и Кыргызстана проходит в Оше — фото, видео

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов "Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования" проходит в городе Оше, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.Делегацию Узбекистана возглавляет первый заместитель главы ведомства Комилжон Каримов.В форуме участвуют около 180 ректоров вузов и представителей других крупных образовательных организаций двух республик.Накануне, в рамках программы двухдневного форума, члены делегации Узбекистана посетили Кыргызско-Узбекский международный университет имени Ботирали Сиддикова и ознакомились с деятельностью вуза.А в ходе экскурсии по Национальному историко-археологическому музейному комплексу "Сулайман-Тоо" они получили подробную информацию об истории этнического происхождения кыргызов.
В нем участвуют около 180 ректоров вузов и представителей других крупных образовательных организаций двух стран.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов "Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования" проходит в городе Оше, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.
Делегацию Узбекистана возглавляет первый заместитель главы ведомства Комилжон Каримов.
В форуме участвуют около 180 ректоров вузов и представителей других крупных образовательных организаций двух республик.
"Участники рассматривают возможности дальнейшего развития сотрудничества между вузами двух стран, обмена опытом, реализации совместных научных проектов. Также обсуждают вопросы трансформации высшего образования", — говорится в сообщении.
Накануне, в рамках программы двухдневного форума, члены делегации Узбекистана посетили Кыргызско-Узбекский международный университет имени Ботирали Сиддикова и ознакомились с деятельностью вуза.
А в ходе экскурсии по Национальному историко-археологическому музейному комплексу "Сулайман-Тоо" они получили подробную информацию об истории этнического происхождения кыргызов.