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https://uz.sputniknews.ru/20231004/forum-rektory-uzbekistan-kyrgyzstan-osh-39610321.html
Форум ректоров вузов Узбекистана и Кыргызстана проходит в Оше — фото, видео
Форум ректоров вузов Узбекистана и Кыргызстана проходит в Оше — фото, видео
В нем участвуют около 180 ректоров вузов и представителей других крупных образовательных организаций двух стран.
2023-10-04T15:19+0500
2023-10-04T15:19+0500
общество
узбекистан
кыргызстан
ректор
вузы
образование
форум
министерство высшего образования, науки и инноваций узбекистана
фото
видео
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов "Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования" проходит в городе Оше, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.Делегацию Узбекистана возглавляет первый заместитель главы ведомства Комилжон Каримов.В форуме участвуют около 180 ректоров вузов и представителей других крупных образовательных организаций двух республик.Накануне, в рамках программы двухдневного форума, члены делегации Узбекистана посетили Кыргызско-Узбекский международный университет имени Ботирали Сиддикова и ознакомились с деятельностью вуза.А в ходе экскурсии по Национальному историко-археологическому музейному комплексу "Сулайман-Тоо" они получили подробную информацию об истории этнического происхождения кыргызов.
https://uz.sputniknews.ru/20231003/tashkent-aziya-forum-traditsionnyye-sennosti-39580905.html
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общество узбекистан кыргызстан ректоры форум вузы образование министерство высшего образования, науки и инноваций узбекистана фото видео
общество узбекистан кыргызстан ректоры форум вузы образование министерство высшего образования, науки и инноваций узбекистана фото видео

Форум ректоров вузов Узбекистана и Кыргызстана проходит в Оше — фото, видео

15:19 04.10.2023
© Irgashbek DjumabayevПервый форум ректоров вузов Узбекистана-Кыргызстана.
Первый форум ректоров вузов Узбекистана-Кыргызстана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2023
© Irgashbek Djumabayev
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В нем участвуют около 180 ректоров вузов и представителей других крупных образовательных организаций двух стран.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов "Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования" проходит в городе Оше, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.
Делегацию Узбекистана возглавляет первый заместитель главы ведомства Комилжон Каримов.
В форуме участвуют около 180 ректоров вузов и представителей других крупных образовательных организаций двух республик.
© Irgashbek DjumabayevПервый форум ректоров вузов Узбекистана-Кыргызстана.
Первый форум ректоров вузов Узбекистана-Кыргызстана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2023
Первый форум ректоров вузов Узбекистана-Кыргызстана.
© Irgashbek Djumabayev
"Участники рассматривают возможности дальнейшего развития сотрудничества между вузами двух стран, обмена опытом, реализации совместных научных проектов. Также обсуждают вопросы трансформации высшего образования", — говорится в сообщении.
Накануне, в рамках программы двухдневного форума, члены делегации Узбекистана посетили Кыргызско-Узбекский международный университет имени Ботирали Сиддикова и ознакомились с деятельностью вуза.
А в ходе экскурсии по Национальному историко-археологическому музейному комплексу "Сулайман-Тоо" они получили подробную информацию об истории этнического происхождения кыргызов.
© Irgashbek Djumabayev

Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов "Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования"

Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов &quot;Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования&quot; - Sputnik Узбекистан
1/5
© Irgashbek Djumabayev

Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов "Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования"

© Irgashbek Djumabayev

Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов "Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования"

Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов &quot;Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования&quot; - Sputnik Узбекистан
2/5
© Irgashbek Djumabayev

Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов "Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования"

© Irgashbek Djumabayev

Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов "Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования"

Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов &quot;Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования&quot; - Sputnik Узбекистан
3/5
© Irgashbek Djumabayev

Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов "Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования"

© Irgashbek Djumabayev

Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов "Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования"

Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов &quot;Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования&quot; - Sputnik Узбекистан
4/5
© Irgashbek Djumabayev

Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов "Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования"

© Irgashbek Djumabayev

Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов "Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования"

Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов &quot;Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования&quot; - Sputnik Узбекистан
5/5
© Irgashbek Djumabayev

Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов "Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования"

1/5
© Irgashbek Djumabayev

Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов "Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования"

2/5
© Irgashbek Djumabayev

Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов "Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования"

3/5
© Irgashbek Djumabayev

Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов "Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования"

4/5
© Irgashbek Djumabayev

Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов "Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования"

5/5
© Irgashbek Djumabayev

Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов "Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования"

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