https://uz.sputniknews.ru/20231004/mirziyoev-rossiya-vizit-39616971.html
Шавкат Мирзиёев посетит Россию с официальным визитом
Шавкат Мирзиёев посетит Россию с официальным визитом
В Москве президент Узбекистана проведет переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным.
2023-10-04T15:40+0500
2023-10-04T15:40+0500
2023-10-04T17:41+0500
узбекистан
россия
москва
казань
политика
президент
шавкат мирзиёев
владимир путин
михаил мишустин
рустам минниханов
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 — 7 октября посетит Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства."В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение в городе Москве переговоров лидеров двух государств. Глава Узбекистана также встретится с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным", — говорится в сообщении.Cтороны обсудят вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений и уделят особое внимание расширению практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.Президент также побывает в Татарстане, где проведет переговоры с Раисом республики Рустамом Миннихановым. Напомним, в Казани сегодня проходит Третий форум межрегионального сотрудничества Узбекистана и России.
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узбекистан россия москва казань президент шавкат мирзиёев официальный визит владимир путин михаил мишустин рустам минниханов форум межрегионального сотрудничества программа визита
узбекистан россия москва казань президент шавкат мирзиёев официальный визит владимир путин михаил мишустин рустам минниханов форум межрегионального сотрудничества программа визита
Шавкат Мирзиёев посетит Россию с официальным визитом
15:40 04.10.2023 (обновлено: 17:41 04.10.2023)
В Москве президент Узбекистана проведет переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 — 7 октября посетит Россию с официальным визитом, сообщает
пресс-служба главы государства.
"В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение в городе Москве переговоров лидеров двух государств. Глава Узбекистана также встретится с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным", — говорится в сообщении.
Cтороны обсудят вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений и уделят особое внимание расширению практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.
Президент также побывает в Татарстане, где проведет переговоры с Раисом республики Рустамом Миннихановым.
Напомним, в Казани сегодня проходит
Третий форум межрегионального сотрудничества Узбекистана и России.