Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231004/mirziyoev-rossiya-vizit-39616971.html
Шавкат Мирзиёев посетит Россию с официальным визитом
Шавкат Мирзиёев посетит Россию с официальным визитом
В Москве президент Узбекистана проведет переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным.
2023-10-04T15:40+0500
2023-10-04T17:41+0500
узбекистан
россия
москва
казань
политика
президент
шавкат мирзиёев
владимир путин
михаил мишустин
рустам минниханов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1a/39343844_0:37:1280:758_1920x0_80_0_0_08c204921855c14f875224ef903e7960.jpg
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 — 7 октября посетит Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства."В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение в городе Москве переговоров лидеров двух государств. Глава Узбекистана также встретится с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным", — говорится в сообщении.Cтороны обсудят вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений и уделят особое внимание расширению практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.Президент также побывает в Татарстане, где проведет переговоры с Раисом республики Рустамом Миннихановым. Напомним, в Казани сегодня проходит Третий форум межрегионального сотрудничества Узбекистана и России.
узбекистан
россия
казань
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1a/39343844_165:28:1210:812_1920x0_80_0_0_5cfb2bab6f47f71550cf74b00b505d11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан россия москва казань президент шавкат мирзиёев официальный визит владимир путин михаил мишустин рустам минниханов форум межрегионального сотрудничества программа визита
узбекистан россия москва казань президент шавкат мирзиёев официальный визит владимир путин михаил мишустин рустам минниханов форум межрегионального сотрудничества программа визита

Шавкат Мирзиёев посетит Россию с официальным визитом

15:40 04.10.2023 (обновлено: 17:41 04.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
В Москве президент Узбекистана проведет переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 — 7 октября посетит Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
"В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение в городе Москве переговоров лидеров двух государств. Глава Узбекистана также встретится с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным", — говорится в сообщении.
Cтороны обсудят вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений и уделят особое внимание расширению практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.
Президент также побывает в Татарстане, где проведет переговоры с Раисом республики Рустамом Миннихановым.
Напомним, в Казани сегодня проходит Третий форум межрегионального сотрудничества Узбекистана и России.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0