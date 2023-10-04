https://uz.sputniknews.ru/20231004/mirziyoev-rossiya-vizit-39616971.html

Шавкат Мирзиёев посетит Россию с официальным визитом

Шавкат Мирзиёев посетит Россию с официальным визитом

В Москве президент Узбекистана проведет переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным.

2023-10-04T15:40+0500

2023-10-04T15:40+0500

2023-10-04T17:41+0500

узбекистан

россия

москва

казань

политика

президент

шавкат мирзиёев

владимир путин

михаил мишустин

рустам минниханов

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 — 7 октября посетит Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства."В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение в городе Москве переговоров лидеров двух государств. Глава Узбекистана также встретится с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным", — говорится в сообщении.Cтороны обсудят вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений и уделят особое внимание расширению практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.Президент также побывает в Татарстане, где проведет переговоры с Раисом республики Рустамом Миннихановым. Напомним, в Казани сегодня проходит Третий форум межрегионального сотрудничества Узбекистана и России.

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