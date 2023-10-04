https://uz.sputniknews.ru/20231004/rossiya-uzbekistan-turisty-rost-asadov-39609166.html

Число российских туристов в Узбекистане за 6 месяцев выросло почти вдвое — посол в РФ

Число российских туристов в Узбекистане за 6 месяцев выросло почти вдвое — посол в РФ

Популярность республики у российских туристов растет, благодаря безвизовому режиму и доступным авиаперелетам.

2023-10-04T14:32+0500

2023-10-04T14:32+0500

2023-10-04T15:15+0500

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туризм

узбекистан

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посольство республики узбекистан в рф

ботиржон асадов

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Туристы из России стали чаще ездить на отдых в Узбекистан. За первое полугодие 2023 года их число выросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Ботиржон Асадов.По его словам, положительная динамика притока туристов из России наблюдается с весны прошлого года.Посол также отметил, что Узбекистан стал пользоваться популярностью у российских туристов как благодаря безвизовому режиму, так и доступным авиаперелетам. В заключение он добавил, что что в ближайшее время планируют довести туристический поток из России в Узбекистан до рекордных 1 млн человек.

https://uz.sputniknews.ru/20231004/uzbekistan-rossiya-tovarooborot-prognoz-asadov-39603274.html

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