https://uz.sputniknews.ru/20231004/rossiya-uzbekistan-turisty-rost-asadov-39609166.html
Число российских туристов в Узбекистане за 6 месяцев выросло почти вдвое — посол в РФ
Число российских туристов в Узбекистане за 6 месяцев выросло почти вдвое — посол в РФ
Популярность республики у российских туристов растет, благодаря безвизовому режиму и доступным авиаперелетам.
2023-10-04T14:32+0500
2023-10-04T14:32+0500
2023-10-04T15:15+0500
экономика
туризм
узбекистан
россия
посольство республики узбекистан в рф
ботиржон асадов
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Туристы из России стали чаще ездить на отдых в Узбекистан. За первое полугодие 2023 года их число выросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Ботиржон Асадов.По его словам, положительная динамика притока туристов из России наблюдается с весны прошлого года.Посол также отметил, что Узбекистан стал пользоваться популярностью у российских туристов как благодаря безвизовому режиму, так и доступным авиаперелетам. В заключение он добавил, что что в ближайшее время планируют довести туристический поток из России в Узбекистан до рекордных 1 млн человек.
https://uz.sputniknews.ru/20231004/uzbekistan-rossiya-tovarooborot-prognoz-asadov-39603274.html
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туризм экономика узбекистан россия посольство республики узбекистан в рф ботиржон асадов
туризм экономика узбекистан россия посольство республики узбекистан в рф ботиржон асадов
Число российских туристов в Узбекистане за 6 месяцев выросло почти вдвое — посол в РФ
14:32 04.10.2023 (обновлено: 15:15 04.10.2023)
Популярность республики у российских туристов растет благодаря безвизовому режиму и доступным авиаперелетам.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Туристы из России стали чаще ездить на отдых в Узбекистан. За первое полугодие 2023 года их число выросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Ботиржон Асадов.
"Россияне стали чаще ездить на отдых в Узбекистан. Спрос на путешествия в Узбекистан среди российских туристов вырос за последний год. Количество российских туристов в Узбекистане за шесть месяцев 2023 года выросло в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее и составило 345 тысяч человек. В минувшем году этот показатель составлял 185,6 тысячи путешественников", — рассказал дипломат.
По его словам, положительная динамика притока туристов из России наблюдается с весны прошлого года.
"По итогам 2022 года число туристов из России в Узбекистане выросло в три раза по сравнению с 2021 годом — до 567,7 тысячи человек и даже превысило показатель "допандемийного" 2019 года, когда республику посетили 450 тысяч российских граждан", — добавил он.
Посол также отметил, что Узбекистан стал пользоваться популярностью у российских туристов как благодаря безвизовому режиму, так и доступным авиаперелетам.
"Только из Москвы в Ташкент в день осуществляется более 15 перелетов. При этом российским туристам доступны перелеты не только в Ташкент, но и в такие города, как Самарканд, Бухара, Хива и Фергана. Это существенно сократило расходы путешественников", — сказал Асадов.
В заключение он добавил, что что в ближайшее время планируют довести туристический поток из России в Узбекистан до рекордных 1 млн человек.