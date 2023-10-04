https://uz.sputniknews.ru/20231004/turkmenistan-uzbekistan-sigarety-popytka-kontrabanda-39604574.html
В Узбекистан пытались незаконно провезти табачные изделия на 15 млрд сумов
В Узбекистан пытались незаконно провезти табачные изделия на 15 млрд сумов
Почти миллион пачек сигарет пытались контрабандой ввезти в республику из Туркменистана в железнодорожном вагоне.
2023-10-04T13:02+0500
2023-10-04T13:02+0500
2023-10-04T14:23+0500
узбекистан
сурхандарьинская область
пост
таможня
контрабанда
общество
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Сотрудники таможни в Сурхандарьинской области, предотвратили ввоз в Узбекистан крупной партии контрабандных сигарет, сообщает пресс-служба таможенного управления региона.Нелегальный груз обнаружили во время таможенного досмотра одного из вагонов поезда, въехавшего в республику из Туркменистана через пост "Болдир".В составе груза находились 999 956 пачек сигарет общей стоимостью 15 млрд сумов, не указанных в документах. Они были скрыты от таможенного контроля и не имели акцизных марок. В настоящее время таможенные органы изучают данную ситуацию.Также в сообщении указано, что в сентябре текущего года таможенники обнаружили и изъяли 851 тыс. пачек нелегальной табачной продукции на сумму 12,7 млрд сумов.Таможенники пресекли незаконный ввоз в Узбекистан контрабанды — подробности.
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узбекистан сурхандарьинская область таможня контрабанда общество
узбекистан сурхандарьинская область таможня контрабанда общество
В Узбекистан пытались незаконно провезти табачные изделия на 15 млрд сумов
13:02 04.10.2023 (обновлено: 14:23 04.10.2023)
Таможенники пресекли попытку нелегального ввоза в республику из Туркменистана почти миллиона пачек сигарет.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik.
Сотрудники таможни в Сурхандарьинской области, предотвратили ввоз в Узбекистан крупной партии контрабандных сигарет, сообщает
пресс-служба таможенного управления региона.
Нелегальный груз обнаружили во время таможенного досмотра одного из вагонов поезда, въехавшего в республику из Туркменистана через пост "Болдир".
В составе груза находились 999 956 пачек сигарет общей стоимостью 15 млрд сумов, не указанных в документах. Они были скрыты от таможенного контроля и не имели акцизных марок.
В настоящее время таможенные органы изучают данную ситуацию.
Также в сообщении указано, что в сентябре текущего года таможенники обнаружили и изъяли 851 тыс. пачек нелегальной табачной продукции на сумму 12,7 млрд сумов.