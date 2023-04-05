https://uz.sputniknews.ru/20230405/tamojenniki-presekli-nezakonnyy-vvoz-v-uzbekistan-kontrabandy-33537655.html

Таможенники пресекли незаконный ввоз в Узбекистан контрабанды — подробности

Таможенники пресекли незаконный ввоз в Узбекистан контрабанды — подробности

Таможенники обнаружили в автомобиле, въезжающем в Узбекистан из Казахстана бивень слона и рога оленей

2023-04-05T13:44+0500

2023-04-05T13:44+0500

2023-04-05T13:44+0500

узбекистан

казахстан

таможенный досмотр

контрабанда

общество

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Бивень африканского слона и 180 оленьих рогов обнаружили в автомобиле Cobalt, который въезжал в Узбекистан из Казахстана через пограничный таможенный пост "Гишткуприк", сообщает пресс-служба Таможенного комитета.Ценности, неуказанные в таможенной декларации, спрятали под сиденьем авто. Стоимость находки оценили в 32 млн сумов.В настоящее время таможенные органы расследуют эту ситуацию.Бивни (удлиненные верхние зубы) слонов используют для изготовления декоративных предметов и украшений. Рога оленя применяют не только для декора, но и при изготовлении лекарственных препаратов. Поэтому они часто становятся предметами контрабанды.Читайте также: Узбекистанец пытался вывезти из Кыргызстана больше десятка белок — его задержали

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