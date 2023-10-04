В Узбекистане планируют провести реставрацию двух уникальных исторических объектов
10:03 04.10.2023 (обновлено: 10:10 04.10.2023)
© Sputnik / Актан ТемиркановСоборная мечеть Биби-Ханым мусульманское культовое сооружение в Самарканде
© Sputnik / Актан Темирканов
Участвовать в восстановлении мечети в Самарканде и минарета в Бухаре будет Фонд Ага Хана, который успешно реализует проекты по возрождению городов и исторических памятников по всему миру.
ТАШКЕНТ 4 окт — Sputnik. К реставрации мечети Биби-Ханым в Самарканде и минарета Калян в Бухаре привлекут Фонд Ага Хана, сообщила помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.
Минарет Калян в Бухаре
© Sputnik / Сергей Пятаков/
"Мы провели встречу c генеральным директором по культуре Фонда Ага Хана в Женеве Луисом Монреалем, его заместителем Ширазом Аллибхайем, главным исполнительным директором по культуре Фонда Ага Хана в Афганистане Аджмалом Майванди и с бывшим генеральным секретарем ЮНЕСКО Ириной Боковой", — говорится в сообщении.
© Телеграм канал: Saida MirziyoyevaСаида Мирзиеева провела встречу c генеральным директором по культуре Фонда Ага Хана в Женеве Луисом Монреалем, его заместителем Ширазом Аллибхайем, главным исполнительным директором по культуре Фонда Ага Хана в Афганистане Аджмалом Майванди и с бывшим генеральным секретарём ЮНЕСКО Ириной Боковой.
Саида Мирзиеева провела встречу c генеральным директором по культуре Фонда Ага Хана в Женеве Луисом Монреалем, его заместителем Ширазом Аллибхайем, главным исполнительным директором по культуре Фонда Ага Хана в Афганистане Аджмалом Майванди и с бывшим генеральным секретарём ЮНЕСКО Ириной Боковой.
© Телеграм канал: Saida MirziyoyevaСаида Мирзиеева провела встречу c генеральным директором по культуре Фонда Ага Хана в Женеве Луисом Монреалем, его заместителем Ширазом Аллибхайем, главным исполнительным директором по культуре Фонда Ага Хана в Афганистане Аджмалом Майванди и с бывшим генеральным секретарём ЮНЕСКО Ириной Боковой.
Саида Мирзиеева провела встречу c генеральным директором по культуре Фонда Ага Хана в Женеве Луисом Монреалем, его заместителем Ширазом Аллибхайем, главным исполнительным директором по культуре Фонда Ага Хана в Афганистане Аджмалом Майванди и с бывшим генеральным секретарём ЮНЕСКО Ириной Боковой.
© Телеграм канал: Saida MirziyoyevaСаида Мирзиеева провела встречу c генеральным директором по культуре Фонда Ага Хана в Женеве Луисом Монреалем, его заместителем Ширазом Аллибхайем, главным исполнительным директором по культуре Фонда Ага Хана в Афганистане Аджмалом Майванди и с бывшим генеральным секретарём ЮНЕСКО Ириной Боковой.
Саида Мирзиеева провела встречу c генеральным директором по культуре Фонда Ага Хана в Женеве Луисом Монреалем, его заместителем Ширазом Аллибхайем, главным исполнительным директором по культуре Фонда Ага Хана в Афганистане Аджмалом Майванди и с бывшим генеральным секретарём ЮНЕСКО Ириной Боковой.
Речь шла о программе Фонда Ага Хана, в рамках которой успешно реализуют проекты по возрождению городов и исторических памятников по всему миру.
Также помощник президента Узбекистана отметила, что мечеть Биби-Ханым в Самарканде и минарет Калян в Бухаре являются уникальными историческими объектами, имеющими "огромное значение для нашей страны и для всего мира. Мы обязаны сохранить их и передать будущим поколениям".