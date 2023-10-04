https://uz.sputniknews.ru/20231004/uzbekistan-bibi-xanym-alyan-restavratsiya-39594039.html

В Узбекистане планируют провести реставрацию двух уникальных исторических объектов

В Узбекистане планируют провести реставрацию двух уникальных исторических объектов

Участвовать в восстановлении мечети в Самарканде и минарета в Бухаре будет Фонд Ага Хана, который успешно реализует проекты по возрождению городов и исторических памятников по всему миру.

2023-10-04T10:03+0500

2023-10-04T10:03+0500

2023-10-04T10:10+0500

узбекистан

самарканд

мечеть

биби-ханум

бухара

реставрация

сотрудничество

фонд

история

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ТАШКЕНТ 4 окт — Sputnik. К реставрации мечети Биби-Ханым в Самарканде и минарета Калян в Бухаре привлекут Фонд Ага Хана, сообщила помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.Речь шла о программе Фонда Ага Хана, в рамках которой успешно реализуют проекты по возрождению городов и исторических памятников по всему миру. Также помощник президента Узбекистана отметила, что мечеть Биби-Ханым в Самарканде и минарет Калян в Бухаре являются уникальными историческими объектами, имеющими "огромное значение для нашей страны и для всего мира. Мы обязаны сохранить их и передать будущим поколениям". 10 древнейших мечетей Узбекистана: их должен увидеть каждый — фото.

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самарканд

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