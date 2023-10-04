Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231004/uzbekistan-bibi-xanym-alyan-restavratsiya-39594039.html
В Узбекистане планируют провести реставрацию двух уникальных исторических объектов
В Узбекистане планируют провести реставрацию двух уникальных исторических объектов
Участвовать в восстановлении мечети в Самарканде и минарета в Бухаре будет Фонд Ага Хана, который успешно реализует проекты по возрождению городов и исторических памятников по всему миру.
2023-10-04T10:03+0500
2023-10-04T10:10+0500
узбекистан
самарканд
мечеть
биби-ханум
бухара
реставрация
сотрудничество
фонд
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0e/38935976_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea9f0d0c7eaef81825b5e794d6293589.jpg
ТАШКЕНТ 4 окт — Sputnik. К реставрации мечети Биби-Ханым в Самарканде и минарета Калян в Бухаре привлекут Фонд Ага Хана, сообщила помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.Речь шла о программе Фонда Ага Хана, в рамках которой успешно реализуют проекты по возрождению городов и исторических памятников по всему миру. Также помощник президента Узбекистана отметила, что мечеть Биби-Ханым в Самарканде и минарет Калян в Бухаре являются уникальными историческими объектами, имеющими "огромное значение для нашей страны и для всего мира. Мы обязаны сохранить их и передать будущим поколениям". 10 древнейших мечетей Узбекистана: их должен увидеть каждый — фото.
узбекистан
самарканд
бухара
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0e/38935976_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a93c2517924db1a55008a04432e0368.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан самарканд мечеть биби-ханым реставрация фонд сотрудничество история
узбекистан самарканд мечеть биби-ханым реставрация фонд сотрудничество история

В Узбекистане планируют провести реставрацию двух уникальных исторических объектов

10:03 04.10.2023 (обновлено: 10:10 04.10.2023)
© Sputnik / Актан ТемиркановСоборная мечеть Биби-Ханым мусульманское культовое сооружение в Самарканде
Соборная мечеть Биби-Ханым мусульманское культовое сооружение в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
Подписаться на
НовостиTelegram
Участвовать в восстановлении мечети в Самарканде и минарета в Бухаре будет Фонд Ага Хана, который успешно реализует проекты по возрождению городов и исторических памятников по всему миру.
ТАШКЕНТ 4 окт — Sputnik. К реставрации мечети Биби-Ханым в Самарканде и минарета Калян в Бухаре привлекут Фонд Ага Хана, сообщила помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинарет Калян в Бухаре
Минарет Калян в Бухаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2023
Минарет Калян в Бухаре
© Sputnik / Сергей Пятаков
/
Перейти в фотобанк

"Мы провели встречу c генеральным директором по культуре Фонда Ага Хана в Женеве Луисом Монреалем, его заместителем Ширазом Аллибхайем, главным исполнительным директором по культуре Фонда Ага Хана в Афганистане Аджмалом Майванди и с бывшим генеральным секретарем ЮНЕСКО Ириной Боковой", — говорится в сообщении.

© Телеграм канал: Saida MirziyoyevaСаида Мирзиеева провела встречу c генеральным директором по культуре Фонда Ага Хана в Женеве Луисом Монреалем, его заместителем Ширазом Аллибхайем, главным исполнительным директором по культуре Фонда Ага Хана в Афганистане Аджмалом Майванди и с бывшим генеральным секретарём ЮНЕСКО Ириной Боковой.
Саида Мирзиеева провела встречу c генеральным директором по культуре Фонда Ага Хана в Женеве Луисом Монреалем, его заместителем Ширазом Аллибхайем, главным исполнительным директором по культуре Фонда Ага Хана в Афганистане Аджмалом Майванди и с бывшим генеральным секретарём ЮНЕСКО Ириной Боковой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2023
Саида Мирзиеева провела встречу c генеральным директором по культуре Фонда Ага Хана в Женеве Луисом Монреалем, его заместителем Ширазом Аллибхайем, главным исполнительным директором по культуре Фонда Ага Хана в Афганистане Аджмалом Майванди и с бывшим генеральным секретарём ЮНЕСКО Ириной Боковой.
© Телеграм канал: Saida Mirziyoyeva
© Телеграм канал: Saida MirziyoyevaСаида Мирзиеева провела встречу c генеральным директором по культуре Фонда Ага Хана в Женеве Луисом Монреалем, его заместителем Ширазом Аллибхайем, главным исполнительным директором по культуре Фонда Ага Хана в Афганистане Аджмалом Майванди и с бывшим генеральным секретарём ЮНЕСКО Ириной Боковой.
Саида Мирзиеева провела встречу c генеральным директором по культуре Фонда Ага Хана в Женеве Луисом Монреалем, его заместителем Ширазом Аллибхайем, главным исполнительным директором по культуре Фонда Ага Хана в Афганистане Аджмалом Майванди и с бывшим генеральным секретарём ЮНЕСКО Ириной Боковой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2023
Саида Мирзиеева провела встречу c генеральным директором по культуре Фонда Ага Хана в Женеве Луисом Монреалем, его заместителем Ширазом Аллибхайем, главным исполнительным директором по культуре Фонда Ага Хана в Афганистане Аджмалом Майванди и с бывшим генеральным секретарём ЮНЕСКО Ириной Боковой.
© Телеграм канал: Saida Mirziyoyeva
© Телеграм канал: Saida MirziyoyevaСаида Мирзиеева провела встречу c генеральным директором по культуре Фонда Ага Хана в Женеве Луисом Монреалем, его заместителем Ширазом Аллибхайем, главным исполнительным директором по культуре Фонда Ага Хана в Афганистане Аджмалом Майванди и с бывшим генеральным секретарём ЮНЕСКО Ириной Боковой.
Саида Мирзиеева провела встречу c генеральным директором по культуре Фонда Ага Хана в Женеве Луисом Монреалем, его заместителем Ширазом Аллибхайем, главным исполнительным директором по культуре Фонда Ага Хана в Афганистане Аджмалом Майванди и с бывшим генеральным секретарём ЮНЕСКО Ириной Боковой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2023
Саида Мирзиеева провела встречу c генеральным директором по культуре Фонда Ага Хана в Женеве Луисом Монреалем, его заместителем Ширазом Аллибхайем, главным исполнительным директором по культуре Фонда Ага Хана в Афганистане Аджмалом Майванди и с бывшим генеральным секретарём ЮНЕСКО Ириной Боковой.
© Телеграм канал: Saida Mirziyoyeva
Речь шла о программе Фонда Ага Хана, в рамках которой успешно реализуют проекты по возрождению городов и исторических памятников по всему миру.
Также помощник президента Узбекистана отметила, что мечеть Биби-Ханым в Самарканде и минарет Калян в Бухаре являются уникальными историческими объектами, имеющими "огромное значение для нашей страны и для всего мира. Мы обязаны сохранить их и передать будущим поколениям".
10 древнейших мечетей Узбекистана: их должен увидеть каждый — фото.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0