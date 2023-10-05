https://uz.sputniknews.ru/20231005/amerika-ukraina-dengi-39630428.html

"Американская мечта" Украины: денег осталось на два месяца

"Американская мечта" Украины: денег осталось на два месяца

Деньги – мускулы любой армии, и украинские войска в зоне российской СВО сопротивляются только за счет военно-финансовой поддержки США.

2023-10-05T07:33+0500

2023-10-05T07:33+0500

2023-10-05T07:33+0500

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Однако аттракцион невиданной щедрости Запада завершается – американские деньги для Украины на исходе. Далее, по планам Вашингтона, основная тяжесть прокси-войны НАТО с Россией должна лечь на европейских союзников США, которые абсолютно не готовы к такой нагрузке. "Украинский проект" с высокой вероятностью рухнет по афганскому сценарию.Администрация Белого дома 3 октября официально заявила, что денег для полномасштабной финансовой и военной поддержки киевского режима осталось на два месяца – до начала декабря. Пентагон вчера также предупредил союзников о дефиците средств поддержки – осталось всего 5,4 млрд долларов, а Конгресс США не одобрил дополнительных расходов бюджета на Украину. Ранее Америка вложила в прокси-войну с Россией 113 млрд долларов.Президент США Джо Байден начал тревожно инструктировать по телефону лидеров подконтрольных государств о необходимых параметрах финансирования ими ВСУ (в начале списка оказались Британия, ФРГ, Франция, Польша, Румыния, Япония).Старый Свет не в восторге – страны ЕС не могут больше поставлять Киеву оружие без ущерба для собственной безопасности. Евросоюз не сумел нарастить производственные мощности ВПК, достаточные для поддержки ВСУ, и для самооправдания требует от Киева неких реформ "цифровизации, энергетической независимости, развития человеческого капитала". Британия также достигла предела военных поставок, и утилизирует на Украине "последний вздох Бена Уоллеса" – обещанные экс-министром обороны антикварные бронетранспортеры FV432 Bulldog образца 1962 года.Пожалуй, более других ощетинились "балтийские тигры". Латвия провела "амбициозные" антироссийские маневры NAMEJS 2023. Эстония громко заявила о готовности запустить оборонную промышленность "в масштабах военного времени". Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал НАТО закрыть Украину "ядерным зонтиком". Как известно, на военном параде больше других шумят маленькие барабанщики.Разделенный ЗападКиевский режим в отчаянии. Пытается из последних сил оправдать западные "инвестиции" безнадежными "мясными штурмами" на Запорожском направлении и безрассудными попытками десантирования подразделений ГУР на гидроциклах в российском Крыму – для фотосессии с украинским флагом. Украинский президент Владимир Зеленский считает, что иллюзия локальной "перемоги" может принести реальные деньги, однако западным хозяевам клоунада уже надоела – требуют взять хотя бы Токмак.Большая часть "помощи Украине" тратится в интересах и на территории США, прокси-война с Россией в Европе выгодна американскому ВПК. И все же, Пентагон за 20 месяцев боевых действий передал ВСУ более 2 млн артиллерийских снарядов, для производства которых необходимо много лет. На украинском ТВД боеприпасы расходуются с "ошеломляющей скоростью", и "арсенал демократии" опустел. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр (из Нидерландов) констатировал, что боеприпасы для Украины заканчиваются: "Видно дно бочки".США и альянс разрываются между необходимостью продолжать военную (экзистенциальную) поддержку киевского режима и суровой реальностью собственной военной немощи в области обычных (неядерных) вооружений. Батальон подержанных американских танков M1A1 Abrams прячется где-то в глубоком тылу ВСУ. Обещанная Вашингтоном поставка Киеву 60 дальнобойных тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями превратилась в "водевиль" – Джо Байден и Ллойд Остин делают громкие заявления и "большие глаза", однако не желают брать на себя ответственность за начало Третьей мировой.Трещины в блоке полусотни "стран-доноров" ВСУ приумножают острые политические разногласия в Вашингтоне и антивоенный акцент выборов в Европе (Польша – ноябрь, Испания – декабрь). Активно расшатывают антироссийское "единство" Венгрия, Сербия, Словакия. Так, Будапешт предложил сократить пакет европейской помощи Украине в 2024 – 2027 годах на 25 млрд евро – в два раза. Очевиден закулисный раскол между лидерами США и Европы.Глава евродипломатии и "райский садовник" Жозеп Боррель 3 октября организовал в Киеве внеочередную встречу с представителями 27 "стран-доноров" ВСУ – практически безрезультатно. "Сильный сигнал солидарности" и соглашение о натовской подготовке 40 тысяч украинских солдат – отсутствие боеприпасов не компенсируют.The American Conservative отмечает: "Зеленский за несколько месяцев прошел путь от героя до нуля… Украинские солдаты устали умирать. Российская военная мощь опирается на систематическую интеграцию ударных средств – ракет, ракет, артиллерии, беспилотников и самолетов – с постоянным наблюдением из космоса и наземных баз". И признает: "Стратегической целью Москвы было и остается не допустить превращения Украины в платформу для проецирования военной мощи США и стран НАТО против России, а не завоевание Восточной Европы".Соединенные Штаты и НАТО в 2022 году аккумулировали и бросили на украинский ТВД все возможные в прокси-войне ресурсы для "стратегического поражения" России. Сегодня опустевшие "арсеналы демократии" и политическая разделенность свидетельствуют о крахе планов коллективного Запада. Все понимают: новый мир на условиях могущественной России неизбежен и уже достаточно близок.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenko

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