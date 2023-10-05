https://uz.sputniknews.ru/20231005/bayden-ukraina-zayavleniye-sotsset-vozmuscheniye-39644840.html

Байдену предрекли отставку из-за слов об Украине

Байдену предрекли отставку из-за слов об Украине

Реакция пользователей соцсети на заявление президента США не заставила себя ждать.

2023-10-05T13:20+0500

2023-10-05T13:20+0500

2023-10-05T14:44+0500

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление президента США Джо Байдена об обсуждении с союзниками поддержки Украины, сообщает РИА Новости."Мы не поддерживаем тебя и твои бесконечные войны. Ты должен быть за решеткой вместе со всеми своими предшественниками", — написал The Appalachian Podcast."Подавай в отставку", — советует Frank Floyd."Мы не хотим отправки наших денег на Украину! Остановите это безумие!" — призвала Tammie McDonald. "Перестань отправлять все наши заработанные тяжким трудом деньги другим странам", — предупредил S. Ess."Ты даже двух предложений составить не можешь", — иронизирует Kevork Almassian.Напомним, что Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://uz.sputniknews.ru/20231004/kiyev-nexvatka-zarplata-gosslujaschiye-ssha-finansirovaniye-39619147.html

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