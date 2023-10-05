Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231005/mirziyoyev-kazan-aeroport-vstrecha-39609808.html
Как встретили Мирзиёева в Казани — фото, видео
Как встретили Мирзиёева в Казани — фото, видео
Президента Узбекистана в столице Татарстана встретили глава республики и вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. 05.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-05T13:45+0500
2023-10-05T14:49+0500
узбекистан
россия
татарстан
казань
москва
политика
президент
шавкат мирзиёев
визит
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/05/39647582_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_15c0a88478ee81ec4ea3790acc17c24d.jpg
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Татарстан.В Международном аэропорту "Казань" им. Г. Тукая узбекского лидера встретили Раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также другие официальные лица.Поездка в Татарстан проходит в рамках официального визита президента Узбекистана в Российскую Федерацию.В ходе пребывания в Татарстане Мирзиёев посетит выставку промышленного потенциала республики в МВЦ "Казань-Экспо", ознакомится с итогами форума регионов "Россия – Узбекистан", побывает в технопарке высоких технологий им. Б. Рамеева в Казани и ряде других объектов. Запланирована встреча с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле.Напомним, что по приглашению Владимира Путина президент Узбекистана 5 — 7 октября будет находиться в России с официальным визитом.В Москве он проведет переговоры с лидером РФ, а также главой правительства Михаилом Мишустиным.
https://uz.sputniknews.ru/20231005/uzbekistan-rossiya-kazan-forum-dokumenty-39640349.html
узбекистан
россия
татарстан
казань
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/05/39647582_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2155996414904e5a1393e492a7e32d58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан россия казань татарстан москва официальный визит шавкат мирзиёев встреча аэропорт видео фото
узбекистан россия казань татарстан москва официальный визит шавкат мирзиёев встреча аэропорт видео фото

Как встретили Мирзиёева в Казани — фото, видео

13:45 05.10.2023 (обновлено: 14:49 05.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиеева в Казань.
Визит Шавката Мирзиеева в Казань. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Президента Узбекистана в столице Татарстана встретили глава республики и вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Татарстан.
В Международном аэропорту "Казань" им. Г. Тукая узбекского лидера встретили Раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также другие официальные лица.
Поездка в Татарстан проходит в рамках официального визита президента Узбекистана в Российскую Федерацию.
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в город Казань, с которого начинается программа официального визита в Российскую Федерацию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в город Казань, с которого начинается программа официального визита в Российскую Федерацию - Sputnik Узбекистан
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в город Казань, с которого начинается программа официального визита в Российскую Федерацию

© Пресс-служба президента Узбекистана

В Международном аэропорту "Казань" им. Г. Тукая Шавката Мирзиёева встретил заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

В Международном аэропорту &quot;Казань&quot; им. Г. Тукая Шавката Мирзиёева встретил заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - Sputnik Узбекистан
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

В Международном аэропорту "Казань" им. Г. Тукая Шавката Мирзиёева встретил заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

© Пресс-служба президента Узбекистана

Встреча президента Узбекистана в Международном аэропорту "Казань" им. Г. Тукая

Встреча президента Узбекистана в Международном аэропорту &quot;Казань&quot; им. Г. Тукая - Sputnik Узбекистан
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

Встреча президента Узбекистана в Международном аэропорту "Казань" им. Г. Тукая

© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавката Мирзиёева встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов

Шавката Мирзиёева встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов - Sputnik Узбекистан
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавката Мирзиёева встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов

1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в город Казань, с которого начинается программа официального визита в Российскую Федерацию

2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

В Международном аэропорту "Казань" им. Г. Тукая Шавката Мирзиёева встретил заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

Встреча президента Узбекистана в Международном аэропорту "Казань" им. Г. Тукая

4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавката Мирзиёева встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов

В ходе пребывания в Татарстане Мирзиёев посетит выставку промышленного потенциала республики в МВЦ "Казань-Экспо", ознакомится с итогами форума регионов "Россия – Узбекистан", побывает в технопарке высоких технологий им. Б. Рамеева в Казани и ряде других объектов.
Запланирована встреча с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле.
Напомним, что по приглашению Владимира Путина президент Узбекистана 5 — 7 октября будет находиться в России с официальным визитом.
В Москве он проведет переговоры с лидером РФ, а также главой правительства Михаилом Мишустиным.
Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Казани. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2023
Какие документы подписали на форуме сотрудничества между РФ и Узбекистаном — список
12:06
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0