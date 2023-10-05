https://uz.sputniknews.ru/20231005/mirziyoyev-kazan-aeroport-vstrecha-39609808.html

Как встретили Мирзиёева в Казани — фото, видео

Как встретили Мирзиёева в Казани — фото, видео

Президента Узбекистана в столице Татарстана встретили глава республики и вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. 05.10.2023, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Татарстан.В Международном аэропорту "Казань" им. Г. Тукая узбекского лидера встретили Раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также другие официальные лица.Поездка в Татарстан проходит в рамках официального визита президента Узбекистана в Российскую Федерацию.В ходе пребывания в Татарстане Мирзиёев посетит выставку промышленного потенциала республики в МВЦ "Казань-Экспо", ознакомится с итогами форума регионов "Россия – Узбекистан", побывает в технопарке высоких технологий им. Б. Рамеева в Казани и ряде других объектов. Запланирована встреча с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле.Напомним, что по приглашению Владимира Путина президент Узбекистана 5 — 7 октября будет находиться в России с официальным визитом.В Москве он проведет переговоры с лидером РФ, а также главой правительства Михаилом Мишустиным.

https://uz.sputniknews.ru/20231005/uzbekistan-rossiya-kazan-forum-dokumenty-39640349.html

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