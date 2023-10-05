Как встретили Мирзиёева в Казани — фото, видео

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Татарстан.В Международном аэропорту "Казань" им. Г. Тукая узбекского лидера встретили Раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также другие официальные лица.Поездка в Татарстан проходит в рамках официального визита президента Узбекистана в Российскую Федерацию.В ходе пребывания в Татарстане Мирзиёев посетит выставку промышленного потенциала республики в МВЦ "Казань-Экспо", ознакомится с итогами форума регионов "Россия – Узбекистан", побывает в технопарке высоких технологий им. Б. Рамеева в Казани и ряде других объектов. Запланирована встреча с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле.Напомним, что по приглашению Владимира Путина президент Узбекистана 5 — 7 октября будет находиться в России с официальным визитом.В Москве он проведет переговоры с лидером РФ, а также главой правительства Михаилом Мишустиным.
Президента Узбекистана в столице Татарстана встретили глава республики и вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Татарстан.
В Международном аэропорту "Казань" им. Г. Тукая узбекского лидера встретили Раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также другие официальные лица.
Поездка в Татарстан проходит в рамках официального визита президента Узбекистана в Российскую Федерацию.
Шавката Мирзиёева встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов
В ходе пребывания в Татарстане Мирзиёев посетит выставку промышленного потенциала республики в МВЦ "Казань-Экспо", ознакомится с итогами форума регионов "Россия – Узбекистан", побывает в технопарке высоких технологий им. Б. Рамеева в Казани и ряде других объектов.
Запланирована встреча с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле.
Напомним, что по приглашению Владимира Путина президент Узбекистана 5 — 7 октября будет находиться в России с официальным визитом.
В Москве он проведет переговоры с лидером РФ, а также главой правительства Михаилом Мишустиным.