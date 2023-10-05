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https://uz.sputniknews.ru/20231005/mirziyoyev-putin-vstrecha-volvach-intervyu-39637433.html
Мирзиёев и Путин определят новые задачи для дальнейшего развития — Вольвач
Мирзиёев и Путин определят новые задачи для дальнейшего развития — Вольвач
По приглашению президента РФ глава Узбекистана 5-7 октября посетит Россию с официальным визитом.
2023-10-05T10:56+0500
2023-10-05T11:48+0500
узбекистан
россия
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
официальный визит
политика
видео
дмитрий вольвач
комментарий
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в эксклюзивном интервью Sputnik рассказал о предстоящем визите Мирзиёева в Россию, а также важных совместных проектах, которые накануне обсуждали на Форуме межрегионального сотрудничества в Казани. По его словам, подписанные в рамках прошедшего форума контракты, обогатили портфель совместных проектов как крупных, так и межрегиональных. Его результаты позитивно повлияют на отношения обеих стран, убежден замминистра экономического развития РФ.Также он отметил, что на днях в Джизакской области завершилось строительство и скоро там запустят современный торгово-логистический центр, где будут хранить, перерабатывать и упаковывать скоропортящиеся сельхозпродукты. Это еще один важное предприятие с участием российского капитала, подчеркнул Вольвач.Кроме того, он сообщил, что компания Wildberries запустит проект по строительству одного из крупнейших логистических центров в Центральной Азии.
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видео россия узбекистан политика общество президент узбекистана шавкат мирзиёев официальный визит дмитрий вольвач комментарий мультимедиа
видео россия узбекистан политика общество президент узбекистана шавкат мирзиёев официальный визит дмитрий вольвач комментарий мультимедиа

Мирзиёев и Путин определят новые задачи для дальнейшего развития — Вольвач

10:56 05.10.2023 (обновлено: 11:48 05.10.2023)
© Sputnik
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По приглашению президента РФ глава Узбекистана 5 — 7 октября посетит Россию с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в эксклюзивном интервью Sputnik рассказал о предстоящем визите Мирзиёева в Россию, а также важных совместных проектах, которые накануне обсуждали на Форуме межрегионального сотрудничества в Казани.
"Визит президента Шавката Мирзиёева в РФ начнется именно с посещения Казани, далее состоится встреча с Владимиром Путиным в Москве, на которой подведут итоги сотрудничества двух стран и обозначат новые задачи для дальнейшего развития", — рассказал Вольвач.
По его словам, подписанные в рамках прошедшего форума контракты, обогатили портфель совместных проектов как крупных, так и межрегиональных. Его результаты позитивно повлияют на отношения обеих стран, убежден замминистра экономического развития РФ.
Также он отметил, что на днях в Джизакской области завершилось строительство и скоро там запустят современный торгово-логистический центр, где будут хранить, перерабатывать и упаковывать скоропортящиеся сельхозпродукты. Это еще один важное предприятие с участием российского капитала, подчеркнул Вольвач.
Кроме того, он сообщил, что компания Wildberries запустит проект по строительству одного из крупнейших логистических центров в Центральной Азии.
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