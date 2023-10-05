https://uz.sputniknews.ru/20231005/mirziyoyev-putin-vstrecha-volvach-intervyu-39637433.html

Мирзиёев и Путин определят новые задачи для дальнейшего развития — Вольвач

Мирзиёев и Путин определят новые задачи для дальнейшего развития — Вольвач

По приглашению президента РФ глава Узбекистана 5-7 октября посетит Россию с официальным визитом.

2023-10-05T10:56+0500

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узбекистан

россия

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

официальный визит

политика

видео

дмитрий вольвач

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в эксклюзивном интервью Sputnik рассказал о предстоящем визите Мирзиёева в Россию, а также важных совместных проектах, которые накануне обсуждали на Форуме межрегионального сотрудничества в Казани. По его словам, подписанные в рамках прошедшего форума контракты, обогатили портфель совместных проектов как крупных, так и межрегиональных. Его результаты позитивно повлияют на отношения обеих стран, убежден замминистра экономического развития РФ.Также он отметил, что на днях в Джизакской области завершилось строительство и скоро там запустят современный торгово-логистический центр, где будут хранить, перерабатывать и упаковывать скоропортящиеся сельхозпродукты. Это еще один важное предприятие с участием российского капитала, подчеркнул Вольвач.Кроме того, он сообщил, что компания Wildberries запустит проект по строительству одного из крупнейших логистических центров в Центральной Азии.

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