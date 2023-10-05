https://uz.sputniknews.ru/20231005/mirziyoyev-raxmon-pozdravleniye-den-rojdeniya-39642914.html
Мирзиёев направил поздравление Рахмону
Мирзиёев направил поздравление Рахмону
Глава Узбекистана поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, семейного счастья, новых побед в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Таджикистана – мира и стабильности, устойчивого развития и процветания.
2023-10-05T12:51+0500
2023-10-05T12:51+0500
2023-10-05T13:03+0500
политика
узбекистан
таджикистан
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
эмомали рахмон
поздравление
день рождения
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, сообщает пресс-служба президента Таджикистана. Также Мирзиёев еще раз поздравил Рахмона с проведением на самом высоком уровне пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и очередного заседания Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе.Он отметил, что плодотворные переговоры и достигнутые важные договоренности в рамках этих саммитов, послужат укреплению всесторонних отношений между Узбекистаном и Таджикистаном, испокон веков являющимися близкими друзьями и добрыми соседями, а также обеспечению общего развития нашего региона.В заключение он пожелал таджикскому коллеге крепкого здоровья, семейного счастья, новых побед в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Таджикистана — мира и стабильности, устойчивого развития и процветания.
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политика узбекистан таджикистан шавкат мирзиёев президент узбекистана эмомали рахмон поздравление день рождения
политика узбекистан таджикистан шавкат мирзиёев президент узбекистана эмомали рахмон поздравление день рождения
Мирзиёев направил поздравление Рахмону
12:51 05.10.2023 (обновлено: 13:03 05.10.2023)
Глава Узбекистана поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, семейного счастья, новых побед в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Таджикистана — мира и стабильности, устойчивого развития и процветания.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, сообщает пресс-служба
президента Таджикистана.
"Проводимые в Таджикистане масштабные реформы и огромная созидательная работа, последовательное повышение уровня жизни народа, все больше возрастающий авторитет Вашей страны на международной арене, без всяких сомнений, непосредственно связано с Вашим именем. Активная поддержка мировым сообществом выдвигаемых Вами важных региональных и глобальных инициатив является ярким тому подтверждением", — говорится в поздравительном послании.
Также Мирзиёев еще раз поздравил Рахмона с проведением на самом высоком уровне пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и очередного заседания Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе.
Он отметил, что плодотворные переговоры и достигнутые важные договоренности в рамках этих саммитов, послужат укреплению всесторонних отношений между Узбекистаном и Таджикистаном, испокон веков являющимися близкими друзьями и добрыми соседями, а также обеспечению общего развития нашего региона.
"Уважаемый Эмомали Шарипович, уверен, что благодаря совместным решительным усилиям наши отношения в духе многопланового и долгосрочного стратегического партнерства и союзничества будут и дальше эффективно развиваться во имя общего процветания наших братских народов", — написал Мирзиёев.
В заключение он пожелал таджикскому коллеге крепкого здоровья, семейного счастья, новых побед в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Таджикистана — мира и стабильности, устойчивого развития и процветания.