https://uz.sputniknews.ru/20231005/mirziyoyev-raxmon-pozdravleniye-den-rojdeniya-39642914.html

Мирзиёев направил поздравление Рахмону

Мирзиёев направил поздравление Рахмону

Глава Узбекистана поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, семейного счастья, новых побед в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Таджикистана – мира и стабильности, устойчивого развития и процветания.

2023-10-05T12:51+0500

2023-10-05T12:51+0500

2023-10-05T13:03+0500

политика

узбекистан

таджикистан

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

эмомали рахмон

поздравление

день рождения

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, сообщает пресс-служба президента Таджикистана. Также Мирзиёев еще раз поздравил Рахмона с проведением на самом высоком уровне пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и очередного заседания Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе.Он отметил, что плодотворные переговоры и достигнутые важные договоренности в рамках этих саммитов, послужат укреплению всесторонних отношений между Узбекистаном и Таджикистаном, испокон веков являющимися близкими друзьями и добрыми соседями, а также обеспечению общего развития нашего региона.В заключение он пожелал таджикскому коллеге крепкого здоровья, семейного счастья, новых побед в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Таджикистана — мира и стабильности, устойчивого развития и процветания.

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