https://uz.sputniknews.ru/20231005/uzbekistan-profobrazovaniye-mirziyoyev-prezentatsiya-39633438.html

В РУз появится программа развития материально-технической базы системы профобразования

В РУз появится программа развития материально-технической базы системы профобразования

Также в республике внедрят передовые критерии качества профессионального образования и обучения.

2023-10-05T08:26+0500

2023-10-05T08:26+0500

2023-10-05T08:26+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

профессия

обучение

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Узбекистане разработают программу развития материально-технической базы системы профобразования до 2030 года. Такое поручение дал ответственным лицам Шавкат Мирзиёев", сообщает пресс-служба президента.Накануне главе республики презентовали новые инициативы по повышению качества профессионального образования и обучения населения профессиям.В их числе — внедрение зарубежных образовательных программ, обеспечение признания квалификации выпускников на внутреннем и внешнем рынках, более широкое привлечение учащихся в колледжи и техникумы, а также меры по повышению качества профессиональной подготовки в моноцентрах.Мирзиёев дал дополнительные поручения по каждому из этих предложений.Президент отметил важность поэтапного обновления классификаторов профессий и профессионального образования, приведения их в соответствие с международными стандартами, тесного взаимодействия профессиональных образовательных учреждений со школами и вузами.Министерству высшего образования, науки и инноваций поручено координировать деятельность профессиональных образовательных учреждений в качестве целостной системы.Обучение профессиям в моноцентрах будут осуществлять на основе заказов работодателей, что станет важным фактором трудоустройства выпускников.

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2023

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общество президент узбекистана шавкат мирзиёев образование обучение профессии