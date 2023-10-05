https://uz.sputniknews.ru/20231005/uzbekistan-profobrazovaniye-mirziyoyev-prezentatsiya-39633438.html
В РУз появится программа развития материально-технической базы системы профобразования
В РУз появится программа развития материально-технической базы системы профобразования
Также в республике внедрят передовые критерии качества профессионального образования и обучения.
2023-10-05T08:26+0500
2023-10-05T08:26+0500
2023-10-05T08:26+0500
общество
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
презентация
профессия
обучение
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Узбекистане разработают программу развития материально-технической базы системы профобразования до 2030 года. Такое поручение дал ответственным лицам Шавкат Мирзиёев", сообщает пресс-служба президента.Накануне главе республики презентовали новые инициативы по повышению качества профессионального образования и обучения населения профессиям.В их числе — внедрение зарубежных образовательных программ, обеспечение признания квалификации выпускников на внутреннем и внешнем рынках, более широкое привлечение учащихся в колледжи и техникумы, а также меры по повышению качества профессиональной подготовки в моноцентрах.Мирзиёев дал дополнительные поручения по каждому из этих предложений.Президент отметил важность поэтапного обновления классификаторов профессий и профессионального образования, приведения их в соответствие с международными стандартами, тесного взаимодействия профессиональных образовательных учреждений со школами и вузами.Министерству высшего образования, науки и инноваций поручено координировать деятельность профессиональных образовательных учреждений в качестве целостной системы.Обучение профессиям в моноцентрах будут осуществлять на основе заказов работодателей, что станет важным фактором трудоустройства выпускников.
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2023
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество президент узбекистана шавкат мирзиёев образование обучение профессии
общество президент узбекистана шавкат мирзиёев образование обучение профессии
В РУз появится программа развития материально-технической базы системы профобразования
Также в республике внедрят передовые критерии качества профессионального образования и обучения.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik.
В Узбекистане разработают программу развития материально-технической базы системы профобразования до 2030 года. Такое поручение дал ответственным лицам Шавкат Мирзиёев", сообщает пресс-служба
президента.
Накануне главе республики презентовали новые инициативы по повышению качества профессионального образования и обучения населения профессиям.
В их числе — внедрение зарубежных образовательных программ, обеспечение признания квалификации выпускников на внутреннем и внешнем рынках, более широкое привлечение учащихся в колледжи и техникумы, а также меры по повышению качества профессиональной подготовки в моноцентрах.
Мирзиёев дал дополнительные поручения по каждому из этих предложений.
"Подчеркнуто, что занятость молодежи имеет важнейшее значение, необходимо обучать молодежь профессиям по конкретным направлениям, исходя из специализации районов, потребностей предприятий в них", — говорится в сообщении.
Президент отметил важность поэтапного обновления классификаторов профессий и профессионального образования, приведения их в соответствие с международными стандартами, тесного взаимодействия профессиональных образовательных учреждений со школами и вузами.
Министерству высшего образования, науки и инноваций поручено координировать деятельность профессиональных образовательных учреждений в качестве целостной системы.
"Со следующего учебного года одном из техникумов каждого региона будет внедрена международно признанная программа. Их выпускники будут получать международную квалификацию и сертификат иностранного языка. Будут также внедрены передовые критерии качества профессионального образования и обучения" , — говорится в сообщении.
Обучение профессиям в моноцентрах будут осуществлять на основе заказов работодателей, что станет важным фактором трудоустройства выпускников.