ЕАЭС, студенты и союзничество — о чем говорили Мирзиёев и Мишустин в Москве
16:26 06.10.2023 (обновлено: 16:35 06.10.2023)
© Sputnik / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин встретился с президентом Узбекистана Ш. Мирзиеевым
© Sputnik / Александр Астафьев/
Переговоры президента Узбекистана и премьер –министра РФ прошли в рамках официального визита главы республики в Российскую Федерацию.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Москве в Доме правительства прошла встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Шавката Мирзиёева с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным
Переговоры Шавката Мирзиёева с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным
В ходе диалога глава российского правительства пообещал работать над реализацией договорённостей, которые будут достигнуты сегодня на переговорах лидеров двух стран в Кремле, он также отметил особый партнёрский характер отношений государств.
"Мы с моим коллегой Абдуллой Нигматовичем Ариповым работаем над всеми поручениями президента по обеспечению стратегических договорённостей, которые были между вами и президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. И, конечно же, будем исполнять те договорённости, которые после переговоров в Кремле сегодня будут достигнуты", — сказал Мишустин.
© Sputnik / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин встретился с президентом Узбекистана Ш. Мирзиеевым
Премьер-министр РФ М. Мишустин встретился с президентом Узбекистана Ш. Мирзиеевым
© Sputnik / Александр Астафьев/
Премьер также отметил, что это первый визит Мирзиёева в Россию после переизбрания на пост президента страны.
"Абсолютно убежден, что он откроет новую страницу в развитии наших дружеских, партнерских и союзнических отношений, которые связывают народы Узбекистана и России", — добавил Мишустин.
В свою очередь, лидер Узбекистана отметил прогресс с Россией по всем направлениям сотрудничества.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Шавката Мирзиёева с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным
Переговоры Шавката Мирзиёева с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным
"Я хочу сказать, что у нас визитов много было, но этот визит, он очень насыщен своим содержанием. Мы на такой уровень поднялись всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. По всем направлениям нашего сотрудничества идет прогресс", — подчеркнул Мирзиёев.
Также он добавил, что у двух стран есть еще много резервов для взаимодействия.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Шавката Мирзиёева с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным
Переговоры Шавката Мирзиёева с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным
"На самом деле у нас серьезные намерения в кооперации с Россией. Потому что в это сложное время нам надо кооперироваться. И есть в кооперации очень реальные и серьезные достижения", — указал глава республики.
Также речь шла о сотрудничестве в сфере образования. Отмечалось, что в России учатся 63 тыс. студентов из Узбекистана.
"Больше всех в России учится узбекских студентов – 63 тысячи. Квота сейчас правительственная, в том числе, увеличена до 800. И 15 филиалов российских вузов открыты в Узбекистане. Мне кажется, что здесь есть еще место для более тесного взаимодействия", — сказал Мишустин.
Мирзиёев же, говоря о взаимодействии в образовательной сфере отметил проведение форума ректоров в Санкт-Петербурге.
"…Вы об образовательном вопросе сказали. Прошёл форум медицинских работников Узбекистана и России. Это тоже многое даёт в это сложное время. Когда мы в таких именно сферах, как образование и медицина, встречаемся и обмениваемся мнениями – результат налицо, и очень хороший результат", — сказал глава Узбекистана.
В ходе встречи премьер-министр РФ пригласил коллег из Узбекистана принять участие в международной выставке "Россия" на ВДНХ.
"И пользуясь случаем, хотел бы пригласить наших узбекских друзей поучаствовать в международной выставке "Россия". Она пройдет на территории ВДНХ, где вчера как раз открылся павильон Узбекистана", — сказал он.
По мнению Мишустина, там можно будет рассказать о взаимной кооперации двух стран, ведь у каждой есть очень много проектов, которыми можно гордиться.
"Мы также приветствуем те процессы, которые идут у нас в ЕАЭС, Узбекистан принимает участие как наблюдатель, есть много совместных проектов, в том числе промышленная кооперация", — сообщил российский премьер-министр.
Премьер министр РФ также напомнил, что товарооборот России и Узбекистана за первые 7 месяцев текущего года вырос в годовом выражении на 14,5% и на сегодня составил более 470 млрд российских рублей, и заявил, что у Москвы есть искренний интерес к углублению сотрудничества.
"Искренне заинтересованы в углублении нашего сотрудничества. Торгово-экономический оборот наш взаимный превысил 612 миллиардов рублей или 98 триллионов узбекских сумов. В январе-июле объем нашей взаимной торговли увеличился ещё на 14,5% и на сегодня составил более 470 миллиардов российских рублей или 58 триллионов узбекских сумов", — сказал Мишустин.
По его словам, сегодня активно развивается инвестиционное сотрудничество, российские компании успешно работают на рынке Узбекистана, реализуются совместные проекты в энергетике, сельском хозяйстве, цифровой экономике. Самыми активными партнёрами Узбекистана среди субъектов РФ Мишустин назвал Москву, Татарстан, Башкортостан, Оренбургскую, Свердловскую и Челябинскую области.