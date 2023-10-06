https://uz.sputniknews.ru/20231006/mirziyoyev-mishustin-vstrecha-moskva-39715109.html

ЕАЭС, студенты и союзничество — о чем говорили Мирзиёев и Мишустин в Москве

ЕАЭС, студенты и союзничество — о чем говорили Мирзиёев и Мишустин в Москве

Переговоры президента Узбекистана и премьер –министра РФ прошли в рамках официального визита главы республики в Российскую Федерацию.

2023-10-06T16:26+0500

2023-10-06T16:26+0500

2023-10-06T16:35+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

официальный визит

россия

москва

встреча

михаил мишустин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/06/39710088_0:172:3066:1897_1920x0_80_0_0_cec18e1593285c86201aea2413ebbe19.jpg

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Москве в Доме правительства прошла встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра РФ Михаила Мишустина.В ходе диалога глава российского правительства пообещал работать над реализацией договорённостей, которые будут достигнуты сегодня на переговорах лидеров двух стран в Кремле, он также отметил особый партнёрский характер отношений государств.Премьер также отметил, что это первый визит Мирзиёева в Россию после переизбрания на пост президента страны.В свою очередь, лидер Узбекистана отметил прогресс с Россией по всем направлениям сотрудничества.Также он добавил, что у двух стран есть еще много резервов для взаимодействия.Также речь шла о сотрудничестве в сфере образования. Отмечалось, что в России учатся 63 тыс. студентов из Узбекистана.Мирзиёев же, говоря о взаимодействии в образовательной сфере отметил проведение форума ректоров в Санкт-Петербурге.В ходе встречи премьер-министр РФ пригласил коллег из Узбекистана принять участие в международной выставке "Россия" на ВДНХ.По мнению Мишустина, там можно будет рассказать о взаимной кооперации двух стран, ведь у каждой есть очень много проектов, которыми можно гордиться.Премьер министр РФ также напомнил, что товарооборот России и Узбекистана за первые 7 месяцев текущего года вырос в годовом выражении на 14,5% и на сегодня составил более 470 млрд российских рублей, и заявил, что у Москвы есть искренний интерес к углублению сотрудничества.По его словам, сегодня активно развивается инвестиционное сотрудничество, российские компании успешно работают на рынке Узбекистана, реализуются совместные проекты в энергетике, сельском хозяйстве, цифровой экономике. Самыми активными партнёрами Узбекистана среди субъектов РФ Мишустин назвал Москву, Татарстан, Башкортостан, Оренбургскую, Свердловскую и Челябинскую области.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев официальный визит россия москва встреча михаил мишустин политика