https://uz.sputniknews.ru/20231006/rossiya-kompleksy-reb-optimizatsiya-39691859.html

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы оптимизируют

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы оптимизируют

Оптимизация настроек позволит системам РЭБ подавлять радиолокационные станции и бортовое оборудование истребителей F-16.

2023-10-06T11:42+0500

2023-10-06T11:42+0500

2023-10-06T11:44+0500

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В российских системах радиоэлектронной борьбы, задействованных в зоне спецоперации, оптимизируют настройки для подавления радиолокационных станций истребителей F-16, сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. По его словам, "согласно известным данным о бортовом радиоэлектронном оборудовании натовских фронтовых истребителей, которые должен получить Киев, подавить их будет проще, чем имеющиеся у Украины самолеты советской разработки".Ранее другой информированный источник сообщил РИА Новости, что сейчас системы РЭБ Вооруженных сил России эффективно могут подавлять боевые самолеты ВСУ, из-за этого их экипажам регулярно приходится отказываться от выполнения боевой задачи и возвращаться на базу.В воздушных силах Украины на начало СВО числились такие боевые самолеты, как истребители МиГ-29 и Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25.Дания и Нидерланды первыми согласились на поставку Киеву истребителей F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В частности, Нидерланды планируют передать Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.

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