https://uz.sputniknews.ru/20231006/rossiya-kompleksy-reb-optimizatsiya-39691859.html
Российские комплексы радиоэлектронной борьбы оптимизируют
Российские комплексы радиоэлектронной борьбы оптимизируют
Оптимизация настроек позволит системам РЭБ подавлять радиолокационные станции и бортовое оборудование истребителей F-16.
2023-10-06T11:42+0500
2023-10-06T11:42+0500
2023-10-06T11:44+0500
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В российских системах радиоэлектронной борьбы, задействованных в зоне спецоперации, оптимизируют настройки для подавления радиолокационных станций истребителей F-16, сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. По его словам, "согласно известным данным о бортовом радиоэлектронном оборудовании натовских фронтовых истребителей, которые должен получить Киев, подавить их будет проще, чем имеющиеся у Украины самолеты советской разработки".Ранее другой информированный источник сообщил РИА Новости, что сейчас системы РЭБ Вооруженных сил России эффективно могут подавлять боевые самолеты ВСУ, из-за этого их экипажам регулярно приходится отказываться от выполнения боевой задачи и возвращаться на базу.В воздушных силах Украины на начало СВО числились такие боевые самолеты, как истребители МиГ-29 и Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25.Дания и Нидерланды первыми согласились на поставку Киеву истребителей F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В частности, Нидерланды планируют передать Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.
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спецоперация в мире нато украина всу безопасность вооруженные силы россия
спецоперация в мире нато украина всу безопасность вооруженные силы россия
Российские комплексы радиоэлектронной борьбы оптимизируют
11:42 06.10.2023 (обновлено: 11:44 06.10.2023)
Оптимизация настроек позволит системам РЭБ подавлять радиолокационные станции и бортовое оборудование истребителей F-16.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
В российских системах радиоэлектронной борьбы, задействованных в зоне спецоперации, оптимизируют настройки для подавления радиолокационных станций истребителей F-16, сообщает РИА Новости
со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
"Применяющиеся в зоне проведения специальной военной операции российские системы радиоэлектронной борьбы получат оптимизированные настройки для подавления радиолокационных станций и бортового оборудования истребителей НАТО F-16, которые западные страны планируют поставить Киеву", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, "согласно известным данным о бортовом радиоэлектронном оборудовании натовских фронтовых истребителей, которые должен получить Киев, подавить их будет проще, чем имеющиеся у Украины самолеты советской разработки".
Ранее другой информированный источник сообщил РИА Новости, что сейчас системы РЭБ Вооруженных сил России эффективно могут подавлять боевые самолеты ВСУ, из-за этого их экипажам регулярно приходится отказываться от выполнения боевой задачи и возвращаться на базу.
В воздушных силах Украины на начало СВО числились такие боевые самолеты, как истребители МиГ-29 и Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25.
Дания и Нидерланды первыми согласились на поставку Киеву истребителей F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В частности, Нидерланды планируют передать Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.