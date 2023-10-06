https://uz.sputniknews.ru/20231006/uzbekistan-kazaxstan-jeleznaya-doroga-sotrudnichestvo-39686829.html
Узбекистан и Казахстан намерены сотрудничать в области цифровизации железных дорог
Узбекистан и Казахстан намерены сотрудничать в области цифровизации железных дорог
Цель — создать инновационную и технологически развитую железнодорожную систему.
2023-10-06T09:52+0500
2023-10-06T09:52+0500
2023-10-06T09:52+0500
узбекистан
узбекистон темир йуллари
казахстан
железная дорога
сотрудничество
цифровизация
транспорт
экономика
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Укрепление сотрудничества Узбекистана и Казахстана в железнодорожной сфере, в том числе в области ее цифровизации, обсудили в ходе встречи исполняющего обязанности председателя АО "Узбекистон темир йуллари" Зуфара Нарзуллаева и руководства АО "НК"Қазақстан темір жолы”, сообщает пресс-служба узбекистанского ведомства.Речь шла и о промышленной кооперации, а также совместной работе по наращиванию объемов перевозок и ускорению транзита грузов.В заключение встречи ее участники согласовали план дальнейших действий, предусматривающий организацию регулярных встреч и консультаций.
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узбекистан казахстан железная дорога сотрудничество цифровизация транспорт экономика
узбекистан казахстан железная дорога сотрудничество цифровизация транспорт экономика
Узбекистан и Казахстан намерены сотрудничать в области цифровизации железных дорог
Цель — создать инновационную и технологически развитую железнодорожную систему.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
Укрепление сотрудничества Узбекистана и Казахстана в железнодорожной сфере, в том числе в области ее цифровизации, обсудили в ходе встречи исполняющего обязанности председателя АО "Узбекистон темир йуллари" Зуфара Нарзуллаева и руководства АО "НК"Қазақстан темір жолы”, сообщает пресс-служба
узбекистанского ведомства.
"Руководители обменялись опытом внедрения новых технологий и систем управления, которые способствуют повышению эффективности и безопасности железнодорожных перевозок. Стороны выразили готовность к сотрудничеству в области цифровизации, с целью создания инновационной и технологически развитой железнодорожной системы", — говорится в сообщении.
Речь шла и о промышленной кооперации, а также совместной работе по наращиванию объемов перевозок и ускорению транзита грузов.
В заключение встречи ее участники согласовали план дальнейших действий, предусматривающий организацию регулярных встреч и консультаций.