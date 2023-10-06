https://uz.sputniknews.ru/20231006/uzbekistan-kazaxstan-jeleznaya-doroga-sotrudnichestvo-39686829.html

Узбекистан и Казахстан намерены сотрудничать в области цифровизации железных дорог

Узбекистан и Казахстан намерены сотрудничать в области цифровизации железных дорог

Цель — создать инновационную и технологически развитую железнодорожную систему.

2023-10-06T09:52+0500

2023-10-06T09:52+0500

2023-10-06T09:52+0500

узбекистан

узбекистон темир йуллари

казахстан

железная дорога

сотрудничество

цифровизация

транспорт

экономика

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Укрепление сотрудничества Узбекистана и Казахстана в железнодорожной сфере, в том числе в области ее цифровизации, обсудили в ходе встречи исполняющего обязанности председателя АО "Узбекистон темир йуллари" Зуфара Нарзуллаева и руководства АО "НК"Қазақстан темір жолы”, сообщает пресс-служба узбекистанского ведомства.Речь шла и о промышленной кооперации, а также совместной работе по наращиванию объемов перевозок и ускорению транзита грузов.В заключение встречи ее участники согласовали план дальнейших действий, предусматривающий организацию регулярных встреч и консультаций.

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