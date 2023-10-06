https://uz.sputniknews.ru/20231006/uzbekistan-tatarstan-sotrudnichestvo-sifry-39701866.html
Узбекистан и Татарстан: сотрудничество в цифрах
Узбекистан и Татарстан: сотрудничество в цифрах
С 5 по 7 октября Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в России. Поездку президент начал с посещения столицы Татарстана – Казани. Узбекистан и Татарстан — давние партнеры, которые доказали эффективность региональных связей.
2023-10-06T13:58+0500
2023-10-06T13:58+0500
2023-10-06T14:00+0500
инфографика
узбекистан
татарстан
сотрудничество
экспорт
импорт
образование
промышленность
торговля
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Узбекистан экспортирует в российский регион продукцию химической промышленности, а также текстиль и сельхопродукцию. Татарстан, в свою очередь, продает на восток автомобили и оборудование, а также древесину и изделия из пластмассы.Товарооборот между двумя республиками в первом полугодии 2023 года вырос на 30%, в то время как по итогам 2022-го объем взаимной торговли увеличился на 50%.Ташкент и Казань реализуют несколько крупных и успешных проектов при участии таких гигантов, как ПАО "КАМАЗ" и "Татнефть". Как отметил раис Татарстана Рустам Минниханов, республика и дальше будет работать над наращиванием объемов и перечня товаров и услуг, поставляемых в Узбекистан, и реализацией совместных проектов.Путин и Мирзиёев определят новые задачи для дальнейшего развития — ВольвачОн также напомнил, что в Узбекистане действует представительство Татарстана, а в Казани успешно работает Генеральное консульство Узбекистана. Открыты прямые рейсы между Казанью и Ташкентом, Самаркандом и Ферганой.Ведется работа по линии торгово-промышленных палат, ведущих татарстанских компаний и организаций. В Узбекистан осуществляют поставки автомобилей "КАМАЗ", в Ташкенте открыт автоцентр, а в Самарканде — линия сборки автомобилей автогиганта.В 2022 году в Узбекистане создали химико-индустриальный технопарк "Чирчик", а через год аналогичный парк появился в Джизаке. Это совместные проекты татарстанского технополиса "Химград" и узбекистанских партнеров. По словам Минниханова, в настоящее время ведется работа по созданию промышленных площадок в Бухарской и Навоийской областях.Татарстан активно сотрудничает с рядом узбекских регионов, включая Ташкентскую, Самаркандскую, Джизакскую, Бухарскую области.С 2022 года в Джизаке работает филиал Казанского федерального университета.Татарская диаспора в Узбекистане насчитывает около 300 тыс. человек и является самой большой татарской диаспорой за пределами России.
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инфографика узбекистан татарстан сотрудничество экспорт импорт образование промышленность торговля
инфографика узбекистан татарстан сотрудничество экспорт импорт образование промышленность торговля
Узбекистан и Татарстан: сотрудничество в цифрах
13:58 06.10.2023 (обновлено: 14:00 06.10.2023)
С 5 по 7 октября Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в России. Поездку президент начал с посещения столицы Татарстана – Казани. Узбекистан и Татарстан — давние партнеры, которые доказали эффективность региональных связей.
Узбекистан экспортирует в российский регион продукцию химической промышленности, а также текстиль и сельхопродукцию. Татарстан, в свою очередь, продает на восток автомобили и оборудование, а также древесину и изделия из пластмассы.
Товарооборот между двумя республиками в первом полугодии 2023 года вырос на 30%, в то время как по итогам 2022-го объем взаимной торговли увеличился на 50%.
Ташкент и Казань реализуют несколько крупных и успешных проектов при участии таких гигантов, как ПАО "КАМАЗ" и "Татнефть". Как отметил раис Татарстана Рустам Минниханов, республика и дальше будет работать над наращиванием объемов и перечня товаров и услуг, поставляемых в Узбекистан, и реализацией совместных проектов.
Он также напомнил, что в Узбекистане действует представительство Татарстана, а в Казани успешно работает Генеральное консульство Узбекистана. Открыты прямые рейсы между Казанью и Ташкентом, Самаркандом и Ферганой.
Ведется работа по линии торгово-промышленных палат, ведущих татарстанских компаний и организаций. В Узбекистан осуществляют поставки автомобилей "КАМАЗ", в Ташкенте открыт автоцентр, а в Самарканде — линия сборки автомобилей автогиганта.
В 2022 году в Узбекистане создали химико-индустриальный технопарк "Чирчик", а через год аналогичный парк появился в Джизаке. Это совместные проекты татарстанского технополиса "Химград" и узбекистанских партнеров. По словам Минниханова, в настоящее время ведется работа по созданию промышленных площадок в Бухарской и Навоийской областях.
Татарстан активно сотрудничает с рядом узбекских регионов, включая Ташкентскую, Самаркандскую, Джизакскую, Бухарскую области.
С 2022 года в Джизаке работает филиал Казанского федерального университета.
Татарская диаспора в Узбекистане насчитывает около 300 тыс. человек и является самой большой татарской диаспорой за пределами России.