https://uz.sputniknews.ru/20231006/uzbekkosmos-chlenstvo-mejdunarodnaya-federatsiya-kosmonavtika-39689338.html
Какие возможности открывает перед Узбеккосмосом Международная федерация астронавтики
Какие возможности открывает перед Узбеккосмосом Международная федерация астронавтики
Об этом объявили на Международном конгрессе астронавтики в Баку, где участвовала и делегация Узбекистана.
2023-10-06T11:16+0500
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Что даст Узбеккосмосу полноправное членство в Международной астронавтической федерации (IAF), рассказали корреспонденту Sputnik в Агентстве. Также предусмотрены финансовые льготы и бонусы, свободный доступ к электронной библиотеке федерации и другие преимущества.Кроме этого, Агентству космических исследований и технологий при Министерстве цифровых технологий Республики Узбекистан “Узбеккосмос” поступили предложения по трансферу технологий, развитию наземной и космической инфраструктуры, а также космического мониторинга, но переговоры пока продолжаются. О вступлении узбекского агентства в эту международную организацию стало известно на 74-м Международном астронавтическом конгрессе в Баку.Международная астронавтическая федерация (IAF) — международная неправительственная некоммерческая научная организация, занимающаяся проблемами мирного освоения космоса, а также вопросами ракетно-космической отрасли с юридической точки зрения.Организация была основана представителями 8 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Дании, Испании, Франции, Германии, Швеции на Первом Международном астронавтическом конгрессе, состоявшемся в Париже в 1950 году.
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узбекистан космос баку наука
узбекистан космос баку наука
Какие возможности открывает перед Узбеккосмосом Международная федерация астронавтики
11:16 06.10.2023 (обновлено: 11:43 06.10.2023)
Теперь Агентство сможет расширить сотрудничество с ведущими космическими державами.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Что даст Узбеккосмосу полноправное членство в Международной астронавтической федерации (IAF), рассказали корреспонденту Sputnik в Агентстве.
"Теперь Агентству предоставляются возможности по расширению сотрудничества с ведущими космическими державами и международными организациями в рамках федерации", — сообщили в Узбеккосмосе.
Также предусмотрены финансовые льготы и бонусы, свободный доступ к электронной библиотеке федерации и другие преимущества.
Кроме этого, Агентству космических исследований и технологий при Министерстве цифровых технологий Республики Узбекистан “Узбеккосмос” поступили предложения по трансферу технологий, развитию наземной и космической инфраструктуры, а также космического мониторинга, но переговоры пока продолжаются.
О вступлении узбекского агентства в эту международную организацию стало известно на 74-м Международном астронавтическом конгрессе в Баку.
Международная астронавтическая федерация (IAF) — международная неправительственная некоммерческая научная организация, занимающаяся проблемами мирного освоения космоса, а также вопросами ракетно-космической отрасли с юридической точки зрения.
Организация была основана представителями 8 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Дании, Испании, Франции, Германии, Швеции на Первом Международном астронавтическом конгрессе, состоявшемся в Париже в 1950 году.