Как снизить утомляемость в возрасте 30+

"Когда мы ходили в детский сад, мы бегали примерно по 6 часов в день. Потом мы пошли в школу, начали двигаться по 4 часа в день. В институте – уже 2 часа в день. После этого началась работа и всего 3-4 часа в неделю мы уделяем тому, чтобы ходить куда-то. После тридцатника у нас уже семья и прочие взрослые заботы. 30 лет – этот тот возраст, после которого мы по разным причинам отказываемся от физических упражнений", – объяснил специалист.