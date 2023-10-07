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https://uz.sputniknews.ru/20231007/kak-snizit-utomlyayemost-poslye-30-let-vrach-39740485.html
Как снизить утомляемость в возрасте 30+
Как снизить утомляемость в возрасте 30+
Изменить ситуацию к лучшему помогут циклические виды спорта.
2023-10-07T22:05+0500
2023-10-07T22:05+0500
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Многие люди жалуются, что после 30 лет начали чаще и сильнее уставать. В большинстве случаев это связано не с состоянием здоровья, а с двумя серьезными изменениями в жизни рассказал врач-физиотерапевт Владимир Бондаренко радио Sputnik.По его словам, в этом возрасте человеку приходится решать намного больше "взрослых" проблем, чем раньше, а во-вторых, он начинает меньше двигаться.Чтобы исправить ситуацию, он рекомендовал заниматься циклическими видами спорта.Для справки: Циклическими называются такие упражнения, когда одно и то же движение, или цикл, повторяется многократно.Они способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшают общую физическую форму, помогают снижать избыточный вес и повышают иммунитет. Регулярные занятия циклическими видами спорта также способствуют душевному равновесию и улучшают настроение.Ранее врач предупредил, чем грозит бессонница после сорока лет.
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мнение эксперта спорт здоровье
мнение эксперта спорт здоровье

Как снизить утомляемость в возрасте 30+

22:05 07.10.2023
© Depositphotos.com / ZzdimУставший мужчина перед компьютером
Уставший мужчина перед компьютером - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2023
© Depositphotos.com / Zzdim
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Изменить ситуацию к лучшему помогут циклические виды спорта.
Многие люди жалуются, что после 30 лет начали чаще и сильнее уставать. В большинстве случаев это связано не с состоянием здоровья, а с двумя серьезными изменениями в жизни рассказал врач-физиотерапевт Владимир Бондаренко радио Sputnik.
По его словам, в этом возрасте человеку приходится решать намного больше "взрослых" проблем, чем раньше, а во-вторых, он начинает меньше двигаться.
"Когда мы ходили в детский сад, мы бегали примерно по 6 часов в день. Потом мы пошли в школу, начали двигаться по 4 часа в день. В институте – уже 2 часа в день. После этого началась работа и всего 3-4 часа в неделю мы уделяем тому, чтобы ходить куда-то. После тридцатника у нас уже семья и прочие взрослые заботы. 30 лет – этот тот возраст, после которого мы по разным причинам отказываемся от физических упражнений", – объяснил специалист.
Чтобы исправить ситуацию, он рекомендовал заниматься циклическими видами спорта.
"В теплое время года стоит кататься на велосипеде, больше гулять и отправляться в туристические походы. Зимой катайтесь на лыжах и сноубордах или играйте в снежки, катайтесь с горки и лепите снежную бабу с детьми. Это принесет положительный физический эффект, которого вам недостает в этом возрасте", – посоветовал Бондаренко.
Для справки: Циклическими называются такие упражнения, когда одно и то же движение, или цикл, повторяется многократно.
Они способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшают общую физическую форму, помогают снижать избыточный вес и повышают иммунитет. Регулярные занятия циклическими видами спорта также способствуют душевному равновесию и улучшают настроение.
Ранее врач предупредил, чем грозит бессонница после сорока лет.
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