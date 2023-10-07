Мирзиёев, Путин и Токаев дали старт поставкам российского газа в Казахстан и Узбекистан
17:09 07.10.2023 (обновлено: 17:45 07.10.2023)
© Sputnik Ближнее зарубежьеПутин, Токаев и Мирзиёев дают старт поставкам российского газа в Казахстан и Узбекистан.
© Sputnik Ближнее зарубежье
В ближайшие два года Россия поставит в РУз 2,8 млрд кубометров газа через территорию РК.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев запустили транзит российского газа в Узбекистан через Казахстан.
© Sputnik Ближнее зарубежьеПутин, Токаев и Мирзиёев дают старт поставкам российского газа в Казахстан и Узбекистан.
Путин, Токаев и Мирзиёев дают старт поставкам российского газа в Казахстан и Узбекистан.
© Sputnik Ближнее зарубежье
Соответствующий контракт подписали в июне министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Президент РФ, говоря о новом трехстороннем проекте, заявил, что Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, Казахстан решит вопрос газификации севера и востока страны, а Россия подтвердит свой статус надежного поставщика газа.
По словам российского лидера, оперативная реализация проекта по поставкам газа в Узбекистан свидетельствует о том, что Россия, Казахстан и Узбекистан способны решать самые амбициозные задачи.
"Оперативная реализация столь масштабного, взаимовыгодного и социально значимого проекта показала, что Россия, Казахстан и Узбекистан способны решать - им по плечу решать - самые сложные, любые, самые амбициозные задачи", — сказал Путин.
Также он напомнил, что в ближайшие два года Россия поставит в РУз 2,8 млрд кубометров газа через территорию Казахстана.
В свою очередь, Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан готов к долгосрочному сотрудничеству с Россией в нефтегазовой сфере.
"Реализация этого проекта - яркий пример взаимовыгодного сотрудничества России, Казахстана и Узбекистана. Мы готовы к развитию долгосрочного партнерства в данной сфере", — сказал он в ходе церемонии запуска поставок.
Глава Узбекистана отметил, что взаимодействие с Россией и Казахстаном в области энергетической безопасности вышло на новый уровень.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что транзит российского газа через Казахстан отвечает интересам всех сторон.
"Газовая отрасль играет большую, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому данный проект отвечает интересам всех участвующих сторон", — сказал президент Казахстана.
Российский газ будут поставлять в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия–Центр" через Казахстан.