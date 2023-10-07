https://uz.sputniknews.ru/20231007/mirziyoyev-putin-tokayev-start-gaz-39749617.html

Мирзиёев, Путин и Токаев дали старт поставкам российского газа в Казахстан и Узбекистан

Мирзиёев, Путин и Токаев дали старт поставкам российского газа в Казахстан и Узбекистан

В ближайшие два года Россия поставит в РУз 2,8 млрд кубометров газа через территорию РК.

2023-10-07T17:09+0500

2023-10-07T17:09+0500

2023-10-07T17:45+0500

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев запустили транзит российского газа в Узбекистан через Казахстан.Соответствующий контракт подписали в июне министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и глава "Газпрома" Алексей Миллер.Президент РФ, говоря о новом трехстороннем проекте, заявил, что Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, Казахстан решит вопрос газификации севера и востока страны, а Россия подтвердит свой статус надежного поставщика газа.По словам российского лидера, оперативная реализация проекта по поставкам газа в Узбекистан свидетельствует о том, что Россия, Казахстан и Узбекистан способны решать самые амбициозные задачи.Также он напомнил, что в ближайшие два года Россия поставит в РУз 2,8 млрд кубометров газа через территорию Казахстана.В свою очередь, Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан готов к долгосрочному сотрудничеству с Россией в нефтегазовой сфере.Глава Узбекистана отметил, что взаимодействие с Россией и Казахстаном в области энергетической безопасности вышло на новый уровень.Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что транзит российского газа через Казахстан отвечает интересам всех сторон.Российский газ будут поставлять в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия–Центр" через Казахстан.

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