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https://uz.sputniknews.ru/20231007/ofitsialnyy-vizit-mirziyoyev-moskva-39742193.html
Как прошел второй день официального визита Мирзиёева в РФ — видео
Как прошел второй день официального визита Мирзиёева в РФ — видео
Насыщенная программа главы Узбекистана включила ряд мероприятий, главными из которых стали встреча с Михаилом Мишустиным и переговоры с Владимиром Путиным.
2023-10-07T13:45+0500
2023-10-07T13:45+0500
видео
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
официальный визит
россия
москва
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву после визита в Казань. В столице России президент Руз возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Затем Мирзиёев встретился с Михаилом Мишустиным в Координационном центре правительства РФ, где они обсудили сотрудничество в сфере цифровизации здравоохранения, образования и внедрения электронной торговли в Узбекистане.Далее состоялась встреча Мирзиёева и Путина в узком формате. Лидеры двух стран заявили о важности дальнейшего развития взаимодействия между регионами, договорились о подготовке отдельной "дорожной карты" по промышленной кооперации, обсудили вопросы обеспечения социальных гарантий для узбекистанцев, работающих в России.Затем президенты продолжили переговоры в расширенном составе, по итогам которых подписали более 20 документов. Договоренности касаются проекта "Агроэкспресс", сферы транспорта, науки, образования и культуры, а также межведомственного сотрудничества.
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видео политика президент узбекистана шавкат мирзиёев официальный визит россия москва
видео политика президент узбекистана шавкат мирзиёев официальный визит россия москва

Как прошел второй день официального визита Мирзиёева в РФ — видео

13:45 07.10.2023
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина и президента Узбекистана Г. Мирзиеева.
Переговоры президента РФ В. Путина и президента Узбекистана Г. Мирзиеева. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
/
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Насыщенная программа поездки главы Узбекистана включила ряд мероприятий, главными из которых стали встреча с Михаилом Мишустиным и переговоры с Владимиром Путиным.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву после визита в Казань. В столице России президент Руз возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Затем Мирзиёев встретился с Михаилом Мишустиным в Координационном центре правительства РФ, где они обсудили сотрудничество в сфере цифровизации здравоохранения, образования и внедрения электронной торговли в Узбекистане.
Далее состоялась встреча Мирзиёева и Путина в узком формате. Лидеры двух стран заявили о важности дальнейшего развития взаимодействия между регионами, договорились о подготовке отдельной "дорожной карты" по промышленной кооперации, обсудили вопросы обеспечения социальных гарантий для узбекистанцев, работающих в России.
Затем президенты продолжили переговоры в расширенном составе, по итогам которых подписали более 20 документов. Договоренности касаются проекта "Агроэкспресс", сферы транспорта, науки, образования и культуры, а также межведомственного сотрудничества.
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