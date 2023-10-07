https://uz.sputniknews.ru/20231007/ofitsialnyy-vizit-mirziyoyev-moskva-39742193.html

Как прошел второй день официального визита Мирзиёева в РФ — видео

Как прошел второй день официального визита Мирзиёева в РФ — видео

Насыщенная программа главы Узбекистана включила ряд мероприятий, главными из которых стали встреча с Михаилом Мишустиным и переговоры с Владимиром Путиным.

2023-10-07T13:45+0500

2023-10-07T13:45+0500

2023-10-07T13:45+0500

видео

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

официальный визит

россия

москва

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву после визита в Казань. В столице России президент Руз возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Затем Мирзиёев встретился с Михаилом Мишустиным в Координационном центре правительства РФ, где они обсудили сотрудничество в сфере цифровизации здравоохранения, образования и внедрения электронной торговли в Узбекистане.Далее состоялась встреча Мирзиёева и Путина в узком формате. Лидеры двух стран заявили о важности дальнейшего развития взаимодействия между регионами, договорились о подготовке отдельной "дорожной карты" по промышленной кооперации, обсудили вопросы обеспечения социальных гарантий для узбекистанцев, работающих в России.Затем президенты продолжили переговоры в расширенном составе, по итогам которых подписали более 20 документов. Договоренности касаются проекта "Агроэкспресс", сферы транспорта, науки, образования и культуры, а также межведомственного сотрудничества.

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