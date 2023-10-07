https://uz.sputniknews.ru/20231007/xanchjou-2022-karate-sevinch-raximova-zoloto-39736251.html
Ханчжоу-2022: узбекистанская каратистка Севинч Рахимова поборется за золотую медаль
Ханчжоу-2022: узбекистанская каратистка Севинч Рахимова поборется за золотую медаль
Сегодня спортсмены из Узбекистана будет соревноваться за медали в 9 видах спорта.
2023-10-07T10:00+0500
2023-10-07T10:00+0500
2023-10-07T10:21+0500
спорт
узбекистан
китай
ханчжоу
азиатские игры
карате
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Сегодня член сборной Узбекистана по каратэ WKF Севинч Рахимова, участвующая в Азиатских играх в китайском Ханчжоу, будет бороться за золотую медаль, сообщает НОК.Спортсменка, выступающая в весовой категории до 55 кг, завоевала путевку в финал, победив в полуфинале соперницу из Южной Кореи Сухюн Хванг со счётом 8:0.Сегодня Рахимова сразится за золотую медаль с Суи-Пинг Ку из китайского Тайбэя.На отборочном этапе узбекистанка одолела Сирикамоннате Чокпрасертгул из Таиланда, а в четвертьфинале — представительницу КНР Джимеи Динг.Напомним, что XIX летние Азиатские игры Ханчжоу-2022 идут к завершению. Сегодня спортсмены из Узбекистана будут бороться за медали в 9 видах спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20231006/xanchjou-22-jenschiny-futbol-chetvertoye-mesto-39719665.html
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спорт узбекистан китай ханчжоу азиатские игры карате
Ханчжоу-2022: узбекистанская каратистка Севинч Рахимова поборется за золотую медаль
10:00 07.10.2023 (обновлено: 10:21 07.10.2023)
Сегодня спортсмены из Узбекистана будет соревноваться за медали в 9 видах спорта.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Сегодня член сборной Узбекистана по каратэ WKF Севинч Рахимова, участвующая в Азиатских играх в китайском Ханчжоу, будет бороться за золотую медаль, сообщает НОК.
Спортсменка, выступающая в весовой категории до 55 кг, завоевала путевку в финал, победив в полуфинале соперницу из Южной Кореи Сухюн Хванг со счётом 8:0.
Сегодня Рахимова сразится за золотую медаль с Суи-Пинг Ку из китайского Тайбэя.
На отборочном этапе узбекистанка одолела Сирикамоннате Чокпрасертгул из Таиланда, а в четвертьфинале — представительницу КНР Джимеи Динг.
Напомним, что XIX летние Азиатские игры Ханчжоу-2022 идут к завершению. Сегодня спортсмены из Узбекистана будут бороться за медали в 9 видах спорта.