https://uz.sputniknews.ru/20231008/istoriya-rabotnika-punkta-priema-musora-39762951.html

"Стеснялся знакомых" – трогательная история работника пункта приема мусора

"Стеснялся знакомых" – трогательная история работника пункта приема мусора

Он смог победить алкоголизм и превратил свое рабочее место в цветущий сад. Трогательная история силы духа и заботы обо всех окружающих - в нашем видеосюжете

2023-10-08T23:08+0500

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интервью

ташкент

узбекистан

общество

история

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В самом необычном пункте приема мусора в Ташкенте вот уже 19 лет работает Тимур Дашдамиров. Мужчина поборол алкоголизм, а рабочее место превратил в цветущий сад. Не смотря на сложности работы, уходить с нее он не собирается. А в интервью Sputnik рассказал о своей мечте.

ташкент

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2023

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