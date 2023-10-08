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https://uz.sputniknews.ru/20231008/istoriya-rabotnika-punkta-priema-musora-39762951.html
"Стеснялся знакомых" – трогательная история работника пункта приема мусора  
"Стеснялся знакомых" – трогательная история работника пункта приема мусора  
Он смог победить алкоголизм и превратил свое рабочее место в цветущий сад. Трогательная история силы духа и заботы обо всех окружающих - в нашем видеосюжете
2023-10-08T23:08+0500
2023-10-08T23:08+0500
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ташкент
узбекистан
общество
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В самом необычном пункте приема мусора в Ташкенте вот уже 19 лет работает Тимур Дашдамиров. Мужчина поборол алкоголизм, а рабочее место превратил в цветущий сад. Не смотря на сложности работы, уходить с нее он не собирается. А в интервью Sputnik рассказал о своей мечте.
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Элина Бекназарова
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видео история успеха сила духа победил алкоголизм пункт сбора мусора ташкент интервью тимур дашдамиров
видео история успеха сила духа победил алкоголизм пункт сбора мусора ташкент интервью тимур дашдамиров

"Стеснялся знакомых" – трогательная история работника пункта приема мусора  

23:08 08.10.2023
© Sputnik
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
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Эксклюзив
Он смог победить алкоголизм и превратил свое рабочее место в цветущий сад. Трогательная история силы духа и заботы обо всех окружающих - в нашем видеосюжете
В самом необычном пункте приема мусора в Ташкенте вот уже 19 лет работает Тимур Дашдамиров.
Мужчина поборол алкоголизм, а рабочее место превратил в цветущий сад.
Не смотря на сложности работы, уходить с нее он не собирается. А в интервью Sputnik рассказал о своей мечте.
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