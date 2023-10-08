https://uz.sputniknews.ru/20231008/istoriya-rabotnika-punkta-priema-musora-39762951.html
"Стеснялся знакомых" – трогательная история работника пункта приема мусора
"Стеснялся знакомых" – трогательная история работника пункта приема мусора
Он смог победить алкоголизм и превратил свое рабочее место в цветущий сад. Трогательная история силы духа и заботы обо всех окружающих - в нашем видеосюжете
2023-10-08T23:08+0500
2023-10-08T23:08+0500
2023-10-08T23:08+0500
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общество
история
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В самом необычном пункте приема мусора в Ташкенте вот уже 19 лет работает Тимур Дашдамиров. Мужчина поборол алкоголизм, а рабочее место превратил в цветущий сад. Не смотря на сложности работы, уходить с нее он не собирается. А в интервью Sputnik рассказал о своей мечте.
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2023
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
видео история успеха сила духа победил алкоголизм пункт сбора мусора ташкент интервью тимур дашдамиров
видео история успеха сила духа победил алкоголизм пункт сбора мусора ташкент интервью тимур дашдамиров
"Стеснялся знакомых" – трогательная история работника пункта приема мусора
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Он смог победить алкоголизм и превратил свое рабочее место в цветущий сад. Трогательная история силы духа и заботы обо всех окружающих - в нашем видеосюжете
В самом необычном пункте приема мусора в Ташкенте вот уже 19 лет работает Тимур Дашдамиров.
Мужчина поборол алкоголизм, а рабочее место превратил в цветущий сад.
Не смотря на сложности работы, уходить с нее он не собирается. А в интервью Sputnik рассказал о своей мечте.