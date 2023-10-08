https://uz.sputniknews.ru/20231008/izrail-konflikt-evakuatsiya-39758498.html
Израиль за сутки эвакуирует жителей приграничных с сектором Газа районов - армия
Израиль за сутки эвакуирует жителей приграничных с сектором Газа районов - армия
Посольство РФ в Израиле проверяет сообщения о предполагаемом "похищении" россиянок ХАМАС.
2023-10-08T13:28+0500
2023-10-08T13:28+0500
2023-10-08T13:48+0500
в мире
израиль
конфликт
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посольство
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ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Власти Израиля в течение суток эвакуируют всех своих жителей из регионов вблизи границы с Газой, сообщает газета Haaretz со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля Даниэля Хагари. В то же время Посольство России в Израиле проверяет распространяемую в интернете информацию о похищении якобы россиянок бойцами ХАМАС на юге Израиля. Подтверждения этой информации у диппредставительства нет, говорится в заявлении пресс-службы российской дипломатической миссии.Ранее в СМИ появилась информация, что среди похищенных бойцами ХАМАС на юге Израиля людей были девушки с русскими фамилиями.В пресс-службе добавили, что на учёте в консульском отделе посольства России в Израиле они не состоят.Консульский отдел посольства находится в контакте с компетентными израильскими службами, в том числе по данному вопросу, отметили в дипломатической миссии.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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в мире израиль хамас газа палестина конфликт
в мире израиль хамас газа палестина конфликт
Израиль за сутки эвакуирует жителей приграничных с сектором Газа районов - армия
13:28 08.10.2023 (обновлено: 13:48 08.10.2023)
Посольство РФ в Израиле проверяет сообщения о предполагаемом "похищении" россиянок ХАМАС.
ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Власти Израиля в течение суток эвакуируют всех своих жителей из регионов вблизи границы с Газой, сообщает газета Haaretz со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.
"Израиль эвакуирует всех жителей, проживающих в городах вблизи границы с Газой, в течение 24 часов, заявил в воскресенье представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари", - говорится в сообщении издания.
В то же время Посольство России в Израиле проверяет распространяемую в интернете информацию о похищении якобы россиянок бойцами ХАМАС на юге Израиля. Подтверждения этой информации у диппредставительства нет, говорится в заявлении пресс-службы российской дипломатической миссии.
Ранее в СМИ появилась информация, что среди похищенных бойцами ХАМАС на юге Израиля людей были девушки с русскими фамилиями.
"Посольство России в Израиле занимается проверкой распространяющейся в Интернет-сегменте информации о похищении боевиками ХАМАС на фестивале электронной музыки близ города Офакима якобы двух гражданок Российской Федерации. На настоящий момент не можем подтвердить факт наличия гражданства Российской Федерации у упомянутых лиц", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на учёте в консульском отделе посольства России в Израиле они не состоят.
"В консульский отдел Посольства России в Израиле кто-либо из близких родственников данных лиц также не обращался. Мы передали соответствующую информацию израильской стороне", - говорится в сообщении.
Консульский отдел посольства находится в контакте с компетентными израильскими службами, в том числе по данному вопросу, отметили в дипломатической миссии.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.