https://uz.sputniknews.ru/20231008/izrail-konflikt-evakuatsiya-39758498.html

Израиль за сутки эвакуирует жителей приграничных с сектором Газа районов - армия

Израиль за сутки эвакуирует жителей приграничных с сектором Газа районов - армия

Посольство РФ в Израиле проверяет сообщения о предполагаемом "похищении" россиянок ХАМАС.

2023-10-08T13:28+0500

2023-10-08T13:28+0500

2023-10-08T13:48+0500

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посольство

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ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Власти Израиля в течение суток эвакуируют всех своих жителей из регионов вблизи границы с Газой, сообщает газета Haaretz со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля Даниэля Хагари. В то же время Посольство России в Израиле проверяет распространяемую в интернете информацию о похищении якобы россиянок бойцами ХАМАС на юге Израиля. Подтверждения этой информации у диппредставительства нет, говорится в заявлении пресс-службы российской дипломатической миссии.Ранее в СМИ появилась информация, что среди похищенных бойцами ХАМАС на юге Израиля людей были девушки с русскими фамилиями.В пресс-службе добавили, что на учёте в консульском отделе посольства России в Израиле они не состоят.Консульский отдел посольства находится в контакте с компетентными израильскими службами, в том числе по данному вопросу, отметили в дипломатической миссии.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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