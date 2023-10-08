https://uz.sputniknews.ru/20231008/kyrgyzstan-tajikistan-granitsa-39758687.html
Таджикистан и Кыргызстан более 43 км границы
Таджикистан и Кыргызстан более 43 км границы
Очередное заседание рабочих групп по делимитации границы прошло в Баткене.
2023-10-08T14:16+0500
2023-10-08T14:16+0500
2023-10-08T14:27+0500
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кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Таджикистан и Кыргызстан согласовали более 43 км общей границы, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на власти республик.Топографические рабочие группы по правовым вопросам делимитации и демаркации границы провели очередное заседание с 3 по 7 октября 2023 года в Баткене.По итогам переговоров стороны подписали соответствующий протокол. Следующая встреча рабочих групп пройдет на территории Таджикистана.Ранее председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов и его кыргызский коллега Камчыбек Ташиев обсудили вопрос делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы.Протяженность границы Таджикистана и Кыргызстана составляет более 980 км.
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в мире таджикистан кыргызстан госграница делимитация демаркация согласовали рабочие группы
в мире таджикистан кыргызстан госграница делимитация демаркация согласовали рабочие группы
Таджикистан и Кыргызстан более 43 км границы
14:16 08.10.2023 (обновлено: 14:27 08.10.2023)
Очередное заседание рабочих групп по делимитации границы прошло в Баткене.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik.
Таджикистан и Кыргызстан согласовали более 43 км общей границы, сообщает Sputnik Таджикистан
со ссылкой на власти республик.
Топографические рабочие группы по правовым вопросам делимитации и демаркации границы провели очередное заседание с 3 по 7 октября 2023 года в Баткене.
"Топографические рабочие группы согласовали 43,32 км государственной границы республик", - подчеркнул источник.
По итогам переговоров стороны подписали соответствующий протокол. Следующая встреча рабочих групп пройдет на территории Таджикистана.
Ранее председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов и его кыргызский коллега Камчыбек Ташиев обсудили вопрос делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы.
Протяженность границы Таджикистана и Кыргызстана составляет более 980 км.