https://uz.sputniknews.ru/20231008/kyrgyzstan-tajikistan-granitsa-39758687.html

Таджикистан и Кыргызстан более 43 км границы

Таджикистан и Кыргызстан более 43 км границы

Очередное заседание рабочих групп по делимитации границы прошло в Баткене.

2023-10-08T14:16+0500

2023-10-08T14:16+0500

2023-10-08T14:27+0500

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Таджикистан и Кыргызстан согласовали более 43 км общей границы, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на власти республик.Топографические рабочие группы по правовым вопросам делимитации и демаркации границы провели очередное заседание с 3 по 7 октября 2023 года в Баткене.По итогам переговоров стороны подписали соответствующий протокол. Следующая встреча рабочих групп пройдет на территории Таджикистана.Ранее председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов и его кыргызский коллега Камчыбек Ташиев обсудили вопрос делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы.Протяженность границы Таджикистана и Кыргызстана составляет более 980 км.

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