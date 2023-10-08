https://uz.sputniknews.ru/20231008/pogoda-tashkent-8-oktyabr-2023-39741490.html
Брать ли на прогулку зонты — погода в Ташкенте на 8 октября
Брать ли на прогулку зонты — погода в Ташкенте на 8 октября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в последний день выходных.
2023-10-08T05:09+0500
2023-10-08T05:09+0500
2023-10-08T05:09+0500
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Сегодня в Ташкенте будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с.Температура ночью 10-12 градусов тепла, днем 24-26 градусов выше нуля.
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ташкент узгидромет общество погода в ташкенте прогноз прогноз погоды в ташкенте
ташкент узгидромет общество погода в ташкенте прогноз прогноз погоды в ташкенте
Брать ли на прогулку зонты — погода в Ташкенте на 8 октября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в последний день выходных.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 10-12 градусов тепла, днем 24-26 градусов выше нуля.