https://uz.sputniknews.ru/20231008/pogoda-tashkent-8-oktyabr-2023-39741490.html

Брать ли на прогулку зонты — погода в Ташкенте на 8 октября

Брать ли на прогулку зонты — погода в Ташкенте на 8 октября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в последний день выходных.

2023-10-08T05:09+0500

2023-10-08T05:09+0500

2023-10-08T05:09+0500

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Сегодня в Ташкенте будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с.Температура ночью 10-12 градусов тепла, днем 24-26 градусов выше нуля.

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