https://uz.sputniknews.ru/20231008/produkty-polza-dolgoletiye-ekspert-mneniye-39741285.html

Какие продукты помогут продлить жизнь — врач

Какие продукты помогут продлить жизнь — врач

Долголетию способствует пища, богатая флавоноидами.

2023-10-08T07:10+0500

2023-10-08T07:10+0500

2023-10-08T07:10+0500

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Продукты, которые помогут улучшить самочувствие и продлить жизнь перечислила врач-диетолог, член профессиональной ассоциации диетологии и питания Лиза Афинская, сообщает РИА Новости.По ее словам, таким действием обладает пища, богатая флавоноидами (природными фитохимическими соединениями, содержащимися в растениях, которые являются мощными антиоксидантами). Полезные эффекты флавоноидов доказаны учеными. Все подклассы этих веществ защищают организм на молекулярном уровне и служат профилактикой хронических заболеваний.В числе богатых флавоноидами продуктов — черный и зеленый чай, свежие и замороженные ягоды (особенно черника), острый перец, темный шоколад, петрушка, тимьян и шпинат."Постарайтесь приучить себя есть зелень, ягоды, перец, добавлять их в привычные блюда. Также выпивайте хотя бы стакан черного или зеленого чая каждый день, это тоже полезно", — рекомендовала Афинская.

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2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта это интересно зож здоровье еда правильное питание