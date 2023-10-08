https://uz.sputniknews.ru/20231008/produkty-polza-dolgoletiye-ekspert-mneniye-39741285.html
Какие продукты помогут продлить жизнь — врач
Какие продукты помогут продлить жизнь — врач
Долголетию способствует пища, богатая флавоноидами.
2023-10-08T07:10+0500
2023-10-08T07:10+0500
2023-10-08T07:10+0500
это интересно
мнение эксперта
зож
здоровье
еда
правильное питание
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Продукты, которые помогут улучшить самочувствие и продлить жизнь перечислила врач-диетолог, член профессиональной ассоциации диетологии и питания Лиза Афинская, сообщает РИА Новости.По ее словам, таким действием обладает пища, богатая флавоноидами (природными фитохимическими соединениями, содержащимися в растениях, которые являются мощными антиоксидантами). Полезные эффекты флавоноидов доказаны учеными. Все подклассы этих веществ защищают организм на молекулярном уровне и служат профилактикой хронических заболеваний.В числе богатых флавоноидами продуктов — черный и зеленый чай, свежие и замороженные ягоды (особенно черника), острый перец, темный шоколад, петрушка, тимьян и шпинат."Постарайтесь приучить себя есть зелень, ягоды, перец, добавлять их в привычные блюда. Также выпивайте хотя бы стакан черного или зеленого чая каждый день, это тоже полезно", — рекомендовала Афинская.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
мнение эксперта это интересно зож здоровье еда правильное питание
мнение эксперта это интересно зож здоровье еда правильное питание
Какие продукты помогут продлить жизнь — врач
Долголетию способствует пища, богатая флавоноидами.
Продукты, которые помогут улучшить самочувствие и продлить жизнь перечислила врач-диетолог, член профессиональной ассоциации диетологии и питания Лиза Афинская, сообщает РИА Новости.
По ее словам, таким действием обладает пища, богатая флавоноидами (природными фитохимическими соединениями, содержащимися в растениях, которые являются мощными антиоксидантами). Полезные эффекты флавоноидов доказаны учеными. Все подклассы этих веществ защищают организм на молекулярном уровне и служат профилактикой хронических заболеваний.
В числе богатых флавоноидами продуктов — черный и зеленый чай, свежие и замороженные ягоды (особенно черника), острый перец, темный шоколад, петрушка, тимьян и шпинат.
"Постарайтесь приучить себя есть зелень, ягоды, перец, добавлять их в привычные блюда. Также выпивайте хотя бы стакан черного или зеленого чая каждый день, это тоже полезно", — рекомендовала Афинская.