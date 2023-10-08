https://uz.sputniknews.ru/20231008/prognoz-pogody-uzbekistan-9-12-oktyabrya-39759790.html

Дожди и снижение температуры – прогноз погоды в Узбекистане на 9-12 октября

Дожди и снижение температуры – прогноз погоды в Узбекистане на 9-12 октября

К середине недели столбики термометров по всей республике поползут вниз, предупреждает Узгидромет.

2023-10-08T16:18+0500

2023-10-08T16:18+0500

2023-10-08T16:18+0500

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. На предстоящей неделе в Узбекистане ожидаются дожди и понижение температуры, предупреждает Узгидромет.Так, в понедельник дождь пройдет в предгорных и горных районах республики. В среду, 11 октября осадки ожидаются в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях. К четвергу дождевой фронт распространится также на всю остальную территорию республики кроме регионов Ферганской долины.Температура воздуха ночью в понедельник ожидается в пределах 7-15 градусов, днем 22-27, в отдельных регионах до 30 градусов тепла.Во вторник, 10 октября станет чуть теплее – до 32 градусов днем в отдельных регионах. Однако уже в среду и четверг ожидается понижение температуры:В предгорных и горных районах республики 10-11 октября ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла; 12 октября ночью 8-13, днем 12-17 градусов тепла.

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