https://uz.sputniknews.ru/20231008/prognoz-pogody-uzbekistan-9-12-oktyabrya-39759790.html
Дожди и снижение температуры – прогноз погоды в Узбекистане на 9-12 октября
Дожди и снижение температуры – прогноз погоды в Узбекистане на 9-12 октября
К середине недели столбики термометров по всей республике поползут вниз, предупреждает Узгидромет.
2023-10-08T16:18+0500
2023-10-08T16:18+0500
2023-10-08T16:18+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. На предстоящей неделе в Узбекистане ожидаются дожди и понижение температуры, предупреждает Узгидромет.Так, в понедельник дождь пройдет в предгорных и горных районах республики. В среду, 11 октября осадки ожидаются в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях. К четвергу дождевой фронт распространится также на всю остальную территорию республики кроме регионов Ферганской долины.Температура воздуха ночью в понедельник ожидается в пределах 7-15 градусов, днем 22-27, в отдельных регионах до 30 градусов тепла.Во вторник, 10 октября станет чуть теплее – до 32 градусов днем в отдельных регионах. Однако уже в среду и четверг ожидается понижение температуры:В предгорных и горных районах республики 10-11 октября ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла; 12 октября ночью 8-13, днем 12-17 градусов тепла.
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узбекистан общество прогноз погоды 9-12 октября узгидромет похолодание дожди
узбекистан общество прогноз погоды 9-12 октября узгидромет похолодание дожди
Дожди и снижение температуры – прогноз погоды в Узбекистане на 9-12 октября
К середине недели столбики термометров по всей республике поползут вниз, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik.
На предстоящей неделе в Узбекистане ожидаются дожди и понижение температуры, предупреждает
Узгидромет.
Так, в понедельник дождь пройдет в предгорных и горных районах республики. В среду, 11 октября осадки ожидаются в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях. К четвергу дождевой фронт распространится также на всю остальную территорию республики кроме регионов Ферганской долины.
Температура воздуха ночью в понедельник ожидается в пределах 7-15 градусов, днем 22-27, в отдельных регионах до 30 градусов тепла.
Во вторник, 10 октября станет чуть теплее – до 32 градусов днем в отдельных регионах. Однако уже в среду и четверг ожидается понижение температуры:
Каракалпакстан, Хорезмская область: 11 октября ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла; 12 октября ночью 5-10, днем 12-17 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: 11 октября ночью 11-16, днем 25-30 градусов тепла; 12 октября ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: 11 октября ночью 11-16, днем 25-30 градусов тепла; 12 октября ночью 11-16, днем 22-27 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: все дни до четверга включительно ночью 7-12, днем 24-29 градусов тепла.
В предгорных и горных районах республики 10-11 октября ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла; 12 октября ночью 8-13, днем 12-17 градусов тепла.