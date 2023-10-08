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https://uz.sputniknews.ru/20231008/prognoz-pogody-uzbekistan-9-oktyabrya-39760534.html
Где пройдет дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 9 октября
Где пройдет дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 9 октября
По большей части территории страны в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков.
2023-10-08T18:02+0500
2023-10-08T18:02+0500
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. По большей части территории Узбекистана 9 октября ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Лишь в предгорных и горных районах местами пройдут дожди.Температура воздуха:
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узбекистан погода прогноз погоды 9 октября переменная облачность без осадков узгидромет
узбекистан погода прогноз погоды 9 октября переменная облачность без осадков узгидромет

Где пройдет дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 9 октября

18:02 08.10.2023
© Sputnik / Актан ТемиркановПлощадь Регистан в Самарканде с тремя медресе
Площадь Регистан в Самарканде с тремя медресе - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
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По большей части территории страны в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. По большей части территории Узбекистана 9 октября ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Лишь в предгорных и горных районах местами пройдут дожди.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 9-14, днем 25-30 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 7-12, днем 24-29 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 7-12, днем 22-27 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 10-15, днем 24-29 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 7-12, днем 22-27 градусов тепла;
предгорные и горные районы: ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла.
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