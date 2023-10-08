https://uz.sputniknews.ru/20231008/prognoz-pogody-uzbekistan-9-oktyabrya-39760534.html

Где пройдет дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 9 октября

Где пройдет дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 9 октября

По большей части территории страны в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков.

2023-10-08T18:02+0500

2023-10-08T18:02+0500

2023-10-08T18:02+0500

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. По большей части территории Узбекистана 9 октября ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Лишь в предгорных и горных районах местами пройдут дожди.Температура воздуха:

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