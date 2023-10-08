Шавкат Мирзиёев завершил визит в Россию
11:25 08.10.2023 (обновлено: 11:37 08.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил официальный визит в Российскую Федерацию и отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента Узбекистана
После трехдневного визита президент Узбекистана вылетел в Ташкент.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Завершился визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию. Глава государства отбыл в Ташкент, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил официальный визит в Российскую Федерацию и отбыл в Ташкент.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил официальный визит в Российскую Федерацию и отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В аэропорту Шавката Мирзиёева провожал министр экономического развития России Максим Решетников и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил официальный визит в Российскую Федерацию и отбыл в Ташкент.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил официальный визит в Российскую Федерацию и отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе трехдневного визита Шавкат Мирзиёев посетил Казань, где провел переговоры с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и заместителем премьер-министра — министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил официальный визит в Российскую Федерацию и отбыл в Ташкент.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил официальный визит в Российскую Федерацию и отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На второй день визита Шавкат Мирзиёев посетил Москву, где встретился с главой кабинета министров РФ Михаилом Мишустиным и президентом России Владимиром Путиным.
"В ходе состоявшихся встреч с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным были обстоятельно рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, расширения многопланового сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях", - сообщает пресс-служба.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил официальный визит в Российскую Федерацию и отбыл в Ташкент.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил официальный визит в Российскую Федерацию и отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, Шавкат Мирзиёев вместе с президентами России и Казахстана принял участие в церемонии запуска подачи российского природного газа в Узбекистан.