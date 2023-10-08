https://uz.sputniknews.ru/20231008/shavkat-mirziyoev-zavershil-vizit-v-rossiyu--39757533.html

Шавкат Мирзиёев завершил визит в Россию

Шавкат Мирзиёев завершил визит в Россию

После трехдневного визита президент Узбекистана вылетел в Ташкент.

2023-10-08T11:25+0500

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узбекистан

россия

президент

шавкат мирзиёев

политика

визит

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Завершился визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию. Глава государства отбыл в Ташкент, сообщает пресс-служба президента.В аэропорту Шавката Мирзиёева провожал министр экономического развития России Максим Решетников и другие официальные лица.В ходе трехдневного визита Шавкат Мирзиёев посетил Казань, где провел переговоры с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и заместителем премьер-министра — министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.На второй день визита Шавкат Мирзиёев посетил Москву, где встретился с главой кабинета министров РФ Михаилом Мишустиным и президентом России Владимиром Путиным.Кроме того, Шавкат Мирзиёев вместе с президентами России и Казахстана принял участие в церемонии запуска подачи российского природного газа в Узбекистан.

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