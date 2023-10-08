https://uz.sputniknews.ru/20231008/uzbekistan-kolichestvo-medaley-na-aziade-39761113.html

Делегация Узбекистана побила рекорд по количеству медалей на Азиаде

Делегация Узбекистана побила рекорд по количеству медалей на Азиаде

На Азиатских играх в Ханчжоу узбекские спортсмены завоевали наибольшее количество медалей за всю историю игр.

2023-10-08T19:48+0500

2023-10-08T19:48+0500

2023-10-08T19:48+0500

узбекистан

спорт

азиатские игры

медали

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала рекордное количество медалей на XIX летних Азиатских играх Ханчжоу-2022, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Узбекские спортсмены завоевали 71 медаль: 22 золотые, 18 серебряных и 31 бронзовую. В общекомандном зачёте узбекские спортсмены вошли в пятерку лучших среди 45 стран-участниц. "До этого времени лучший результат отечественных спортсменов был зафиксирован на Азиатских играх 2018 года в Индонезии. В них отечественная делегация завоевала 20 золотых, 24 серебряных и 25 бронзовых медалей (всего 69). На этот раз были побиты рекорды как по качеству, так и по количеству наград", - говорится в сообщении НОК.XIX Азиатские игры проходили в китайском Ханчжоу с 23 сентября до 8 октября.

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