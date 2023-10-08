https://uz.sputniknews.ru/20231008/uzbekistantsev-v-izraile-prizvali-proyavlyat-ostorojnost-39760253.html

Узбекистанцев в Израиле призвали проявлять осторожность

Узбекистанцев в Израиле призвали проявлять осторожность

Рекомендацию распространило посольство республики в Тель-Авиве.

2023-10-08T16:59+0500

2023-10-08T16:59+0500

2023-10-08T16:59+0500

узбекистан

общество

израиль

посольство

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Посольство Узбекистана в Тель-Авиве призвало граждан республики проявлять осторожность. Соответствующая рекомендация размещена на сайте диппредставительства.В экстренных случаях граждане республики могут позвонить по следующим номерам: +972544851397, 03-672-2466.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.

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