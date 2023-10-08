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https://uz.sputniknews.ru/20231008/uzbekistanvitse-prezident-aef-39757927.html
Представитель Узбекистана стал вице-президентом AEF
Представитель Узбекистана стал вице-президентом AEF
Этого звания удостоен глава Федерации коневодства и конного спорта республики Бахромжон Газиев.
2023-10-08T12:38+0500
2023-10-08T12:38+0500
узбекистан
спорт
конный спорт
ассоциация
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Впервые в истории представитель Узбекистана стал вице-президентом Азиатской федерации конного спорта (AEF). Это звание получил вице-президент Евразийской конноспортивной ассоциации, глава Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана Бахромжон Газиев, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Выборы вице-президентов состоялись в рамках внеочередной Генеральной ассамблеи AEFв Тонлу, где проходили конные соревнования XIX Азиатских игр Ханчжоу-2022.Среди кандидатов на эту должность были представители Китая, ОАЭ, Южной Кореи, Ливии и Ирана и Узбекистана. Пост вице-президента получил Бахромжон Газиев, а также представители Японии, Южной Кореи и Ливии.
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узбекистан спорт конный спорт федерация конного спорта узбекистана бахромжон газиев международная ассоциация конного спорта

Представитель Узбекистана стал вице-президентом AEF

12:38 08.10.2023
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаГлава Федерации коневодства и конного спорта республики Бахромжон Газиев
Глава Федерации коневодства и конного спорта республики Бахромжон Газиев - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Этого звания удостоен глава Федерации коневодства и конного спорта республики Бахромжон Газиев.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Впервые в истории представитель Узбекистана стал вице-президентом Азиатской федерации конного спорта (AEF). Это звание получил вице-президент Евразийской конноспортивной ассоциации, глава Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана Бахромжон Газиев, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Выборы вице-президентов состоялись в рамках внеочередной Генеральной ассамблеи AEFв Тонлу, где проходили конные соревнования XIX Азиатских игр Ханчжоу-2022.
Среди кандидатов на эту должность были представители Китая, ОАЭ, Южной Кореи, Ливии и Ирана и Узбекистана. Пост вице-президента получил Бахромжон Газиев, а также представители Японии, Южной Кореи и Ливии.
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