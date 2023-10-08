https://uz.sputniknews.ru/20231008/uzbekistanvitse-prezident-aef-39757927.html
Представитель Узбекистана стал вице-президентом AEF
Представитель Узбекистана стал вице-президентом AEF
Этого звания удостоен глава Федерации коневодства и конного спорта республики Бахромжон Газиев.
2023-10-08T12:38+0500
2023-10-08T12:38+0500
2023-10-08T12:38+0500
узбекистан
спорт
конный спорт
ассоциация
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Впервые в истории представитель Узбекистана стал вице-президентом Азиатской федерации конного спорта (AEF). Это звание получил вице-президент Евразийской конноспортивной ассоциации, глава Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана Бахромжон Газиев, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Выборы вице-президентов состоялись в рамках внеочередной Генеральной ассамблеи AEFв Тонлу, где проходили конные соревнования XIX Азиатских игр Ханчжоу-2022.Среди кандидатов на эту должность были представители Китая, ОАЭ, Южной Кореи, Ливии и Ирана и Узбекистана. Пост вице-президента получил Бахромжон Газиев, а также представители Японии, Южной Кореи и Ливии.
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узбекистан спорт конный спорт федерация конного спорта узбекистана бахромжон газиев международная ассоциация конного спорта
узбекистан спорт конный спорт федерация конного спорта узбекистана бахромжон газиев международная ассоциация конного спорта
Представитель Узбекистана стал вице-президентом AEF
Этого звания удостоен глава Федерации коневодства и конного спорта республики Бахромжон Газиев.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik.
Впервые в истории представитель Узбекистана стал вице-президентом Азиатской федерации конного спорта (AEF). Это звание получил вице-президент Евразийской конноспортивной ассоциации, глава Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана Бахромжон Газиев, сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Выборы вице-президентов состоялись в рамках внеочередной Генеральной ассамблеи AEFв Тонлу, где проходили конные соревнования XIX Азиатских игр Ханчжоу-2022.
Среди кандидатов на эту должность были представители Китая, ОАЭ, Южной Кореи, Ливии и Ирана и Узбекистана. Пост вице-президента получил Бахромжон Газиев, а также представители Японии, Южной Кореи и Ливии.