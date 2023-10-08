https://uz.sputniknews.ru/20231008/uzbekistanvitse-prezident-aef-39757927.html

Представитель Узбекистана стал вице-президентом AEF

Представитель Узбекистана стал вице-президентом AEF

Этого звания удостоен глава Федерации коневодства и конного спорта республики Бахромжон Газиев.

2023-10-08T12:38+0500

2023-10-08T12:38+0500

2023-10-08T12:38+0500

узбекистан

спорт

конный спорт

ассоциация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/08/39757760_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_169c2f6f2843480ea814a78f87de6917.jpg

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Впервые в истории представитель Узбекистана стал вице-президентом Азиатской федерации конного спорта (AEF). Это звание получил вице-президент Евразийской конноспортивной ассоциации, глава Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана Бахромжон Газиев, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Выборы вице-президентов состоялись в рамках внеочередной Генеральной ассамблеи AEFв Тонлу, где проходили конные соревнования XIX Азиатских игр Ханчжоу-2022.Среди кандидатов на эту должность были представители Китая, ОАЭ, Южной Кореи, Ливии и Ирана и Узбекистана. Пост вице-президента получил Бахромжон Газиев, а также представители Японии, Южной Кореи и Ливии.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан спорт конный спорт федерация конного спорта узбекистана бахромжон газиев международная ассоциация конного спорта