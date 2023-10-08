Визит Шавката Мирзиёва в Россию - самые яркие фото

Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в аэропорту Казани встречал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в аэропорту Казани встречал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Встреча президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в аэропорту Казани.
Встреча президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в аэропорту Казани.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в аэропорту города Казань.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в аэропорту города Казань.
К прилёту высокого гостя Казань украшена приветственными баннерами.
К прилёту высокого гостя Казань украшена приветственными баннерами.
Шавкат Мирзиёев посетил промышленную выставку в международном выставочном центре "Казань Экспо".
Шавкат Мирзиёев посетил промышленную выставку в международном выставочном центре "Казань Экспо".
Шавкат Мирзиёев поcетил государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль".
Шавкат Мирзиёев поcетил государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль".
Шавкат Мирзиёев в музее-заповеднике "Казанский Кремль".
Рабочая встреча Шавката Мирзиёева и главы Республики Татарстан Рустама Минниханова.
Рабочая встреча Шавката Мирзиёева и главы Республики Татарстан Рустама Минниханова.
Торжественная церемония встречи Шавката Мирзиёева в столичном аэропорту "Внуково-2".
Торжественная церемония встречи Шавката Мирзиёева в столичном аэропорту "Внуково-2".
Шавкат Мирзиеёв возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
Шавкат Мирзиеёв возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
Встреча Шавката Мирзиеёва и председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
Встреча Шавката Мирзиеёва и председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
Шавкат Мирзиеев пожимает руку коменданту Московского Кремля генерал-лейтенанту Сергею Удовенко.
Шавкат Мирзиеев пожимает руку коменданту Московского Кремля генерал-лейтенанту Сергею Удовенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве.
По итогам переговоров президенты России и Узбекистана подписали совместное Заявление и выступили перед прессой.
По итогам переговоров президенты России и Узбекистана подписали совместное Заявление и выступили перед прессой.
7 октября президенты России Владимир Путин, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в церемонии запуска поставок российских нефтепродуктов в Узбекистан через казахскую территорию.
7 октября президенты России Владимир Путин, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в церемонии запуска поставок российских нефтепродуктов в Узбекистан через казахскую территорию.
Шавкат Мирзиёев посетил сквер и памятник первого президента Узбекистана Ислама Каримова в Москве.
Шавкат Мирзиёев посетил сквер и памятник первого президента Узбекистана Ислама Каримова в Москве.
Торжественная церемония проводов Шавката Мирзиёева в Москве.
Торжественная церемония проводов Шавката Мирзиёева в Москве.
По завершении визита Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент.
По завершении визита Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент.