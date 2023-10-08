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https://uz.sputniknews.ru/20231008/vizit-mirziyova-v-rossiyu-foto-39701749.html
Визит Шавката Мирзиёва в Россию - самые яркие фото
Визит Шавката Мирзиёва в Россию - самые яркие фото
08.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-08T15:07+0500
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шавкат мирзиёев
россия
визит
фото
москва
казань
владимир путин
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шавкат мирзиёев, россия, визит, фото, фото, москва, казань, владимир путин, касым-жомарт токаев
шавкат мирзиёев, россия, визит, фото, фото, москва, казань, владимир путин, касым-жомарт токаев

Визит Шавката Мирзиёва в Россию - самые яркие фото

15:07 08.10.2023
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НовостиTelegram
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в аэропорту Казани встречал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в аэропорту Казани встречал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. - Sputnik Узбекистан
1/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в аэропорту Казани встречал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Встреча президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в аэропорту Казани.

Встреча президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в аэропорту Казани. - Sputnik Узбекистан
2/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Встреча президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в аэропорту Казани.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в аэропорту города Казань.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в аэропорту города Казань. - Sputnik Узбекистан
3/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в аэропорту города Казань.

© Пресс-служба президента Узбекистана

К прилёту высокого гостя Казань украшена приветственными баннерами.

К прилёту высокого гостя Казань украшена приветственными баннерами. - Sputnik Узбекистан
4/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

К прилёту высокого гостя Казань украшена приветственными баннерами.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев посетил промышленную выставку в международном выставочном центре "Казань Экспо".

 Шавкат Мирзиёев посетил промышленную выставку в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;. - Sputnik Узбекистан
5/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев посетил промышленную выставку в международном выставочном центре "Казань Экспо".

© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев поcетил государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль".

Шавкат Мирзиёев поcетил государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник &quot;Казанский Кремль&quot;. - Sputnik Узбекистан
6/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев поcетил государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль".

© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев в музее-заповеднике "Казанский Кремль".

Шавкат Мирзиёев в музее-заповеднике &quot;Казанский Кремль&quot;. - Sputnik Узбекистан
7/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев в музее-заповеднике "Казанский Кремль".

© Пресс-служба президента Узбекистана

Рабочая встреча Шавката Мирзиёева и главы Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Рабочая встреча Шавката Мирзиёева и главы Республики Татарстан Рустама Минниханова. - Sputnik Узбекистан
8/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Рабочая встреча Шавката Мирзиёева и главы Республики Татарстан Рустама Минниханова.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Торжественная церемония встречи Шавката Мирзиёева в столичном аэропорту "Внуково-2".

Торжественная церемония встречи Шавката Мирзиёева в столичном аэропорту &quot;Внуково-2&quot;. - Sputnik Узбекистан
9/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Торжественная церемония встречи Шавката Мирзиёева в столичном аэропорту "Внуково-2".

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Шавкат Мирзиеёв возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Шавкат Мирзиеёв возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. - Sputnik Узбекистан
10/19
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Шавкат Мирзиеёв возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

© Sputnik / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

Встреча Шавката Мирзиеёва и председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Встреча Шавката Мирзиеёва и председателя правительства РФ Михаила Мишустина. - Sputnik Узбекистан
11/19
© Sputnik / Александр Астафьев
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Встреча Шавката Мирзиеёва и председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Шавкат Мирзиеев пожимает руку коменданту Московского Кремля генерал-лейтенанту Сергею Удовенко.

Шавкат Мирзиеев пожимает руку коменданту Московского Кремля генерал-лейтенанту Сергею Удовенко. - Sputnik Узбекистан
12/19
© Sputnik / Павел Бедняков
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Шавкат Мирзиеев пожимает руку коменданту Московского Кремля генерал-лейтенанту Сергею Удовенко.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве. - Sputnik Узбекистан
13/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве.

© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве. - Sputnik Узбекистан
14/19
© Sputnik / Павел Бедняков
/
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве.

© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

По итогам переговоров президенты России и Узбекистана подписали совместное Заявление и выступили перед прессой.

По итогам переговоров президенты России и Узбекистана подписали совместное Заявление и выступили перед прессой. - Sputnik Узбекистан
15/19
© Sputnik / Павел Бедняков
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По итогам переговоров президенты России и Узбекистана подписали совместное Заявление и выступили перед прессой.

© Sputnik Ближнее зарубежье

7 октября президенты России Владимир Путин, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в церемонии запуска поставок российских нефтепродуктов в Узбекистан через казахскую территорию.

7 октября президенты России Владимир Путин, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в церемонии запуска поставок российских нефтепродуктов в Узбекистан через казахскую территорию. - Sputnik Узбекистан
16/19
© Sputnik Ближнее зарубежье

7 октября президенты России Владимир Путин, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в церемонии запуска поставок российских нефтепродуктов в Узбекистан через казахскую территорию.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев посетил сквер и памятник первого президента Узбекистана Ислама Каримова в Москве.

Шавкат Мирзиёев посетил сквер и памятник первого президента Узбекистана Ислама Каримова в Москве. - Sputnik Узбекистан
17/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев посетил сквер и памятник первого президента Узбекистана Ислама Каримова в Москве.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Торжественная церемония проводов Шавката Мирзиёева в Москве.

Торжественная церемония проводов Шавката Мирзиёева в Москве. - Sputnik Узбекистан
18/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Торжественная церемония проводов Шавката Мирзиёева в Москве.

© Пресс-служба президента Узбекистана

По завершении визита Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент.

По завершении визита Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент. - Sputnik Узбекистан
19/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

По завершении визита Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент.

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